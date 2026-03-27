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Pincoya denunció favoritismo en Gran Hermano: “¿Por qué no dices nada?”

Jennifer Galvarini sorprendió a todos al desafiar abiertamente a la producción, encendiendo un fuerte debate sobre el juego

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La jugadora chilena se reveló contra el dueño de la casa (Video: GH, Telefe)

El clima dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a tensarse en las últimas horas y tuvo como protagonista a una de las participantes más explosivas del reality. En una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales, Jennifer “Pincoya” Galvarini protagonizó un fuerte descargo contra la producción del programa, a la que acusó de aplicar criterios desiguales dentro del juego. Su reclamo fue directo, incómodo y, sobre todo, imposible de ignorar: “¿Por qué no dices nada?”.

Todo comenzó durante una mañana aparentemente tranquila, cuando la participante chilena detectó una situación que, según su percepción, rompía las reglas básicas de convivencia dentro de la casa. Una de sus compañeras, Solange, estaba conversando sin tener colocado el micrófono, una infracción que suele ser advertida de inmediato por la voz de Gran Hermano. Sin embargo, en esta ocasión, la sanción no llegó con la rapidez habitual, lo que desató la indignación de Pincoya.

Lejos de dejar pasar el episodio, decidió exponerlo en vivo frente a las cámaras. “Si tú ves a alguien que está sin micrófono, ayer me condenaste retando. ¿Por qué no dices nada?”, lanzó, visiblemente molesta, marcando una clara comparación con situaciones anteriores en las que ella sí había sido reprendida. Su tono fue en aumento a medida que pasaban los minutos y no encontraba respuesta.

La participante chilena reclamó justicia y equidad en la aplicación de las reglas dentro de la casa de Gran Hermano
La participante chilena reclamó justicia y equidad en la aplicación de las reglas dentro de la casa de Gran Hermano

El malestar escaló rápidamente y se transformó en una especie de desafío abierto a las reglas del reality. “Yo veo lo que tú no ves. Si ella no se lo coloca, yo tampoco me lo coloco”, advirtió, para luego cumplir con su palabra y quitarse el micrófono. La escena generó sorpresa entre sus compañeros, que intentaron calmarla sin éxito, mientras la tensión crecía dentro de la casa.

En medio de ese clima cargado, la voz de Gran Hermano intervino y pidió que todos los participantes se colocaran los dispositivos. Sin embargo, lejos de acatar en silencio, Pincoya redobló la apuesta y exigió una explicación más concreta. “Nombres, nombres”, reclamó, insistiendo en que se señalara a todos por igual. “La cosa tiene que ser justa”, agregó, dejando en claro que su enojo no era circunstancial, sino que respondía a una sensación de injusticia más profunda.

Cuando finalmente su compañera se colocó el micrófono, lejos de dar por terminado el conflicto, Pincoya volvió a apuntar contra la producción. “Ahora sí. Igual eres mala onda porque solo me nombras a mí, a la mujer no la nombras. ¿Por qué no la nombras? Qué raro”, insistió, reforzando su teoría de un supuesto favoritismo. La frase resonó tanto dentro como fuera de la casa, donde el debate sobre la transparencia del reality se reavivó con fuerza.

El reclamo de Pincoya incluyó la denuncia de un presunto favoritismo y la falta de transparencia en la nominación de los participantes
El reclamo de Pincoya incluyó la denuncia de un presunto favoritismo y la falta de transparencia en la nominación de los participantes

A lo largo de la discusión, la participante dejó en claro que su intención no era simplemente quejarse, sino visibilizar lo que considera una desigualdad. “Para que la gente sepa”, deslizó en otro tramo del intercambio, evidenciando que su reclamo también estaba dirigido al público que sigue el programa día a día.

No es la primera vez que Pincoya queda en el centro de la escena por su personalidad frontal y sin filtro. Desde su irrupción mediática en el universo de Gran Hermano, supo construir un perfil que combina espontaneidad, carisma y una fuerte impronta polémica. Nacida en Chiloé, al sur de Chile, y conocida por su paso por la versión chilena del reality, su figura trascendió rápidamente las fronteras y la convirtió en una de las participantes más comentadas de la región.

Su estilo directo, muchas veces impulsivo, la llevó a protagonizar varios cruces dentro de la casa, pero también a ganarse el apoyo de un sector del público que valora su autenticidad. En esta ocasión, su reclamo volvió a dividir aguas: mientras algunos celebraron su valentía para enfrentar a la producción, otros cuestionaron sus formas y la intensidad de su reacción.

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