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Evangelina Anderson fue tajante sobre su relación con Ian Lucas: “No tenemos nada que ver”

La modelo volvió a referirse a las versiones de romance con su excompañero de MasterChef Celebrity y lanzó fuertes dichos

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La modelo volvió a referirse a las versiones de romance con su excompañero de MasterChef Celebrity y lanzó fuertes dichos (Video: LAM/ América TV)

Evangelina Anderson habló tras el pedido de la producción de Cortá por Lozano (Telefe) para que no asistiera al programa durante la visita de Ian Lucas. En medio de rumores sobre una supuesta relación sentimental con su excompañero de MasterChef Celebrity (Telefe), la modelo explicó cómo vivió la situación, aclaró su postura y detalló su presente laboral y personal.

La modelo comenzó relatando que recibió la noticia de la producción sin dramatismo: “La verdad que soy cero problema. Cuando me lo transmitieron lo acepté”. Según sus palabras, jamás genera conflicto y se adapta a las decisiones que le comunican desde el equipo: “Cuantos menos problemas tenga, mejor. Cuando me lo transmitieron, dije: ‘Está todo bien, no vengo’. Así fue”.

Sin embargo, reconoció que al escuchar las opiniones del panel, y en particular los comentarios de Ángel de Brito y las panelistas, sintió el impacto emocional de la decisión: “Ahí caí en la realidad y me dolió un poco, pero bueno, yo no hago problema nunca”. Anderson agregó que, aunque la situación fue incómoda, no le da demasiadas vueltas y prioriza seguir adelante: “Después dije: ‘No, ya está, se me pasa’. Soy cero problema, me adapto”.

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“No tengo relación con Ian. No quiero hablar más de él porque es su momento”, afirmó Evangelina Anderson sobre cómo es su relación actual con Ian Lucas (Instagram)

Consultada sobre la relación actual con Ian Lucas, Anderson fue enfática: “No tengo relación. No quiero hablar más de él porque salió campeón. No quiero ni que le pregunten por mí, ni hablar, porque es su momento y tiene que aprovecharlo”. Sobre su vínculo pasado, aseguró: “Ya está, lo que tenía que decir lo dije y ya no tenemos nada que ver”. La exesposa de Martín Demichelis aclaró que no esperaba que la amistad con el youtuber terminara así, pero prefirió no ahondar en detalles: “No tengo idea, no hablo. Ya está”.

Respecto a su actualidad profesional, Anderson destacó que está trabajando a diario en el programa de Verónica Lozano y se siente satisfecha con su presente: “Estoy trabajando acá en el programa de Vero, todos los días y estoy muy contenta”. Consultada sobre la posibilidad de permanecer todo el año en el ciclo, fue honesta sobre su futuro: “Estoy viendo. Recién salí de una reunión y estoy viendo. Ellos quieren que me quede, yo estoy viendo, porque tengo otras propuestas también y estoy viendo lo que más me gusta en este momento”.

Anderson anticipó que está en conversaciones para sumarse a nuevos proyectos, incluso en el mundo del streaming. “Nunca hice y estaría bueno”, contó, y agregó que hay interés tanto en Telefe como en otras plataformas: “Desde que volví, es difícil cuando uno desaparece tanto tiempo, que postergás tu carrera tantos años. Que te tengan tan en cuenta, lo valoro un montón. Todas esas ganas que tenía de trabajar durante tantos años estoy aprovechando ahora”.

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"No quiero más problemas. Mejor no enamorarme”, señaló la modelo, luego de su vínculo con Ian Lucas (Adrián Díaz)

En cuanto a su vida personal, Anderson descartó buscar una relación sentimental en este momento: “No quiero más problemas. Mejor no enamorarme”. Consultada sobre su relación con el padre de sus hijos, respondió: “Todo bien. Está afuera, pero está todo bien”.

La exposición mediática, según la modelo, le genera cierto desgaste: “A veces digo: ‘Tengo que dejar la tele’, porque a mí no me gusta que estén todo el tiempo saliendo gente a hablar, a mentir, a decir cosas o a meterte en problemas. A veces digo: ‘No nací para esto’”.

Finalmente, consultada sobre la posibilidad de sumarse como invitada al panel de LAM, Evangelina mostró interés y hasta relató un intercambio reciente con el conductor: “Le escribí para hablar con él y al final entre una cosa y otra no llegamos a hablar, pero me gustaría que me invite. Que Ángel me escriba, me conteste los mensajes y me diga: ‘Eva, venite tal día’, y yo voy”. Luego de la entrevista, el conductor prometió que ella estará como invitada en su programa la próxima semana.

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