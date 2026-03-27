Conmoción en el fisicoculturismo argentino: a los 47 años, murió Gladys Castaños, tres veces campeona mundial

Gladys Castaños, campeona mundial, murió tras una infección bacteriana

El fallecimiento de Gladys Castaños, tricampeona mundial de fisicoculturismo y referente del deporte en Río Negro, conmocionó al ámbito deportivo argentino. La atleta de 47 años, originaria de Viedma, murió tras sufrir una infección bacteriana que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Su deceso se produjo el 24 de marzo en el hospital Artémides Zatti, donde permaneció internada varios días bajo cuidados intensivos.

La internación de Castaños comenzó el 15 de enero, cuando acudió a una clínica privada debido a intensos dolores abdominales y un cuadro de diarrea viral. Según trascendió en el diario Río Negro, los síntomas iniciales evolucionaron y una bacteria terminó afectando órganos vitales, como los riñones y el cerebro.

Durante su hospitalización, la deportista atravesó un período de leve mejoría que casi le permite recibir el alta. Sin embargo, el cuadro clínico se agravó y requirió su traslado al hospital Artémides Zatti, donde el equipo médico luchó por estabilizarla hasta el desenlace fatal. La rápida expansión de la infección y el compromiso multiorgánico impidieron su recuperación.

La atleta de Viedma falleció el 24 de marzo en el hospital Artémides Zatti

La muerte de Castaños generó una ola de mensajes de pesar y reconocimiento en la comunidad deportiva y en la sociedad rionegrina. El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, subrayó que “Gladys Castaños fue una mujer que hizo del esfuerzo, la constancia y la disciplina una forma de vida. Supo transmitir esos valores a muchas personas, dejando una marca profunda en la comunidad”.

El recorrido de Gladys Castaños en el fisicoculturismo comenzó en 2005, cuando debutó en competencias de fuerza. Cinco años después, obtuvo el título de campeona argentina. Su ascenso en la disciplina la llevó a consagrarse a nivel continental y, en 2019, alcanzó el máximo reconocimiento al coronarse campeona mundial en Estrasburgo, Francia. En esa competencia, se impuso sobre finalistas procedentes de Suiza, Polonia, Francia y Alemania.

A lo largo de su carrera, la atleta sumó tres títulos mundiales. El exlegislador Mario Sabbatella expresó: “A veces no hace falta haber compartido momentos para valorar a alguien. Sé lo que implicó llegar, competir y sostenerse. Gladys llevó el nombre de Viedma y Patagones más allá de las fronteras, con dedicación y compromiso. Es de esas personas que dejan una huella a través del trabajo y la constancia”.

Las autoridades provinciales expresaron pesar por la muerte de Gladys Castaños (Facebook: Gladys Castaños)

Además de su desempeño competitivo, Castaños ejercía una labor como docente. Su trabajo se orientaba a la formación de adultos mayores y a la promoción de hábitos saludables en la comunidad. La Legislatura de Río Negro la consideró un ejemplo para las futuras generaciones y la despidió con un mensaje institucional de condolencias a familiares y amistades.

El desenlace generó una gran tristeza en Río Negro y dejó un vacío en el deporte regional. El deporte argentino y, en particular, el fisicoculturismo despiden a una figura que trascendió por su dedicación, disciplina y capacidad para inspirar a otros. El legado de Gladys Castaños permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y de quienes encontraron en su ejemplo un estímulo para el esfuerzo y la superación personal.