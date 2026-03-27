Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Mirtha Legrand recibirá este sábado a un variado grupo de invitados en una nueva edición de La Noche de Mirtha

La televisión argentina se prepara para un nuevo fin de semana de “mesazas”, ese ritual que combina actualidad, espectáculo y confesiones personales bajo la conducción de dos figuras emblemáticas. Como cada sábado y domingo, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana volverán a reunir a un grupo de invitados que prometen generar conversación, cruces y momentos imperdibles al aire de la pantalla de El Trece.

El sábado 28 de marzo a las 21:30, Mirtha Legrand encabezará una nueva edición de su clásico ciclo nocturno, consolidado como uno de los espacios más longevos y representativos de la pantalla chica. Fiel a su estilo, la diva recibirá en su mesa a un grupo heterogéneo de figuras provenientes del espectáculo, la medicina y el mundo del entretenimiento, con perfiles que anticipan una noche cargada de anécdotas y debates.

Entre los invitados estará Lizy Tagliani, una de las personalidades más queridas de la televisión actual, que atraviesa un gran momento profesional. Su presencia suele garantizar espontaneidad, humor y también momentos emotivos, ya que en más de una oportunidad abrió su corazón frente a las cámaras. A su lado se sentará Carmen Barbieri, figura histórica del espectáculo argentino, siempre filosa y sin vueltas a la hora de opinar, lo que podría derivar en intercambios picantes en la mesa.

Lizy Tagliani promete humor y emociones en su regreso a uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina (Adrián Escandar)

El modelo y conductor Hernán Drago también será parte de la velada, aportando su perfil más relajado y cercano, con historias de su carrera y su presente mediático. Completa la mesa el Dr. Roger Zaldivar, reconocido oftalmólogo mendocino que recientemente fue distinguido por segundo año consecutivo en la prestigiosa The Ophthalmologist Power List 2026.

Con esta combinación de perfiles, la noche promete recorrer distintos temas: desde la actualidad del espectáculo hasta experiencias personales, pasando por reflexiones sobre la exposición mediática y el paso del tiempo, un tópico recurrente en el ciclo de Mirtha. A sus 99 años, la conductora continúa siendo un ícono indiscutido de la televisión, con una vigencia que se sostiene en su capacidad para generar contenido y adaptarse a los cambios sin perder su esencia.

El domingo 29 de marzo, a las 13:45, será el turno de Juana Viale, quien volverá a ponerse al frente de Almorzando con Juana con una propuesta que mezcla figuras del mundo artístico, la actuación, la música y el entretenimiento. Con un estilo propio, más descontracturado pero igualmente incisivo, la nieta de Mirtha continúa consolidando su lugar en la conducción del histórico formato.

El domingo, Nora Cárpena, Pablo Echarri, Diego Frenkel, Carla Conte y Juampi González analizarán actualidad y trayectorias

Entre los invitados se encuentra Nora Cárpena, referente indiscutida del teatro nacional, cuya trayectoria seguramente será uno de los ejes de la charla. También dirá presente Pablo Echarri, protagonista de numerosas ficciones y con una fuerte presencia en la escena pública, tanto por su trabajo como por sus opiniones sobre la actualidad política.

La música tendrá su espacio con Diego Frenkel, figura clave del rock nacional y cantante de La Portuaria, que podrá repasar su carrera y su mirada sobre la industria actual. A la mesa se sumará además Carla Conte, con su impronta fresca y su experiencia en distintos formatos televisivos, y Juampi González, representante de una nueva generación de humoristas que creció al calor de las redes sociales y los escenarios alternativos.

Como cierre del programa, el toque musical estará a cargo de La Portuaria, que llevará su repertorio al estudio para aportar un momento especial en vivo, reforzando la tradición de incluir números musicales en el ciclo.

La Portuaria pondrá el broche musical al programa de Juana Viale, reforzando la tradición de cerrar con un show en vivo

Con propuestas que combinan generaciones, trayectorias y miradas diversas, el fin de semana promete mantener encendida la conversación. Porque más allá de los nombres propios, hay algo que se repite desde hace décadas: alrededor de esa mesa, todo puede pasar.