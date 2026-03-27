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Julieta Poggio recrea el icónico estilo de Hannah Montana y revive la fiebre de los 2000

La influencer sorprendió con una producción fotográfica inspirada en la icónica serie de Miley Cyrus y generó una ola de nostalgia entre seguidores

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Julieta Poggio recreó el look de Hannah Montana con una peluca rubia y flequillo recto, evocando la imagen icónica del personaje de Disney Channel
Julieta Poggio recreó el look de Hannah Montana con una peluca rubia y flequillo recto, evocando la imagen icónica del personaje de Disney Channel

Una peluca rubia, un flequillo recto y una pose con el dedo índice sobre los labios bastaron para que una producción fotográfica devolviera la magia de la era dorada de Disney Channel. Julieta Poggio, actriz e influencer, sorprendió en redes sociales con un homenaje visual que reconstruyó con precisión los códigos estéticos y la energía pop de Hannah Montana, el personaje que Miley Cyrus interpretó en la pantalla chica y que marcó a toda una generación.

El tributo de la ex Gran Hermano surgió como respuesta al especial por los 20 años de Disney Channel, una celebración que la señal organizó junto a Miley Cyrus para conmemorar dos décadas del lanzamiento del canal y de sus personajes más emblemáticos.

Juli Poggio
El homenaje se inspiró en los festejos por los 20 años de Disney Channel y la reunión especial con Miley Cyrus (Instagram)

Vestuario y actitud: el sello de Hannah Montana

El núcleo de la transformación de la influencer radicó en la elección de una peluca rubia dorada, lacia, larga y con un flequillo recto tupido, una réplica exacta del peinado que utilizó Miley Stewart para ocultar su identidad como estrella pop. La evocación resultó aún más reconocible en la pose de la actriz, con el dedo índice sobre los labios, un gesto clásico de los pósters promocionales y de la introducción de la serie, que referenció el secreto de la doble vida del personaje.

Juli Poggio
La actriz eligió una pose con el dedo índice sobre los labios, gesto característico de los pósters promocionales de la serie (Instagram)

El primer look presentado en la producción combinó la impronta country con el brillo pop característico de Hannah Montana. Una chaqueta de cuero en tono crudo con flecos largos en las mangas funcionó como guiño directo al estilo cowboy que fusionó el personaje en televisión. Poggio unió este ítem con un top de maxi lentejuelas tipo espejo sobre fondo negro, elemento que remite al vestuario de concierto que definió las raíces de Tennessee del personaje.

La selección de accesorios siguió las tendencias Y2K. Una bufanda negra muy fina a modo de choker, junto con un cinturón ancho plateado con hebilla XL cubierta de strass, se sumaron al conjunto. El cinturón, colocado a la cadera y no a la cintura, respetó el mandato de la moda de los 2000. El look se completó con jeans rectos de lavado claro, botas negras altas de tacón y múltiples hebillas laterales.

Juli Poggio
Poggio sumó un top de maxi lentejuelas negras, similar al vestuario de concierto del personaje (Instagram)

En una de las imágenes, el micrófono de vincha añadió un matiz teatral y reafirmó la referencia al universo de la estrella pop adolescente, donde cada accesorio aportó una capa de autenticidad a la producción.

Superposición y caos estético: el layering de Disney Channel

El segundo look de Julieta Poggio profundizó en el llamado caos estético que reinó en los programas juveniles y alfombras rojas de mediados de los 2000. Una minifalda de crochet rosa pálido sobre un jean con un cinturón negro tachonado reflejó la regla de oro del vestuario de la época: la superposición de prendas. Esta combinación resultó una de las imágenes más nostálgicas del homenaje, ya que llevó al extremo la estética del layering típica de Hannah Montana.

Juli Poggio
La elección del cinturón a la cadera respetó la moda de los años 2000 (Instagram)

El conjunto se completó con un chaleco de corte sastre en tela metalizada brillante abotonado sobre un top negro básico. El accesorio estrella de este look fue una boina o gorra newsboy beige con una tira de strass, un guiño definitivo a los años 2000, combinada con unos lentes de sol de marco al aire y cristales marrones en degradé. Los zapatos anchos de color fucsia evocaron la influencia de las muñecas Bratz, otro emblema de la cultura pop de la década.

Detalles y utilería: la autenticidad en la recreación

Los elementos de utilería y accesorios completaron la atmósfera retro. La producción sumó objetos y detalles que definieron la cotidianidad de las figuras juveniles antes de la popularización de los smartphones. La superposición de prendas, la mezcla de texturas y los colores vibrantes se transformaron en símbolos del styling flow 2000, reforzando la fidelidad al universo visual del personaje.

Juli Poggio
En un segundo look, Poggio optó por una minifalda de crochet rosa sobre jean y cinturón negro tachonado, destacando la tendencia del layering (Instagram)

El maquillaje de la ex Gran Hermano acompañó la propuesta con precisión. La actriz eligió un make up de alto impacto, con foco en la mirada, sombras en tonos neutros con acabado satinado, delineado negro intenso y pestañas voluminosas. La definición de cejas y la aplicación de iluminador en puntos estratégicos del rostro completaron el efecto. Para los labios, la elección fue un nude rosado con acabado brillante.

El peinado, clave en la transformación, mostró la melena rubia lacia y prolija, con flequillo recto sobre la frente, en sintonía con la imagen icónica de Hannah Montana.

La producción de Juli Poggio instaló nuevamente el fenómeno Hannah Montana en la agenda digital. La recreación fiel de los códigos de moda, los accesorios y la actitud del personaje formó parte de la ola de homenajes motivada por el especial de los 20 años de Disney Channel, que reunió a Miley Cyrus y a otras figuras que definieron una época en la pantalla chica. La vigencia de la nostalgia como motor de tendencias y la capacidad de los íconos pop de los 2000 para recuperar protagonismo en la conversación cultural actual quedó confirmada en esta celebración.

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