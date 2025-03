La historia de Darío: radiografía del trabajo informal en Argentina

La historia de Dario: Nunca trabajó en blanco y sueña una vida mejor para sus hijos

La historia de Darío, que comenzó como vendedor ambulante y ahora es restaurador de sanitarios, en su emprendimiento situado en una esquina del conurbano, es un reflejo de la realidad de muchos trabajadores informales en Argentina. Con el paso de los años, Darío ha logrado sostener un negocio de compra y venta de objetos reciclados, trabajando incansablemente desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de su local. Su historia, sin embargo, es más que un relato personal, sirvió como punto de partida para explorar una realidad laboral más amplia, que en Argentina involucra a una gran parte de la población y que formó parte de un informe que desarrolló en su columna de Infobae en Vivo la politóloga María Migliore, durante la edición de la mañana, que contó con la conducción de Gonzalo Sánchez, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Tatiana Shapiro.

El mercado de trabajo en la Argentina atraviesa un proceso de transformación profunda, donde la precarización laboral, el cuentapropismo y la informalidad se han convertido en fenómenos centrales. Así lo expuso Migliore, al señalar que “por cada diez empleos formales que se crean en Argentina, hay diez informales y siete monotributistas”. A lo largo de su intervención, Migliore instó a repensar el modo en que se observa y se regula el trabajo en el país, al advertir que una gran porción de los trabajadores no está contemplada en los esquemas tradicionales del sistema laboral ni previsional.

En este contexto, Migliore profundizó sobre los factores que explican el crecimiento del trabajo informal, la falta de actualización del sistema previsional y la necesidad de incorporar nuevas miradas que reconozcan a los trabajadores informales como actores productivos.

Para introducir el debate, la politóloga propuso mirar la “película completa” del mercado de trabajo en Argentina. Según explicó, actualmente trabajan unas 21 millones de personas, de las cuales 10 millones lo hacen en relación de dependencia formal, con aportes, obra social y estabilidad relativa. La otra mitad del universo laboral se divide entre 5,5 millones de asalariados no registrados —empleados en negro— y 5,5 millones de cuentapropistas, un grupo heterogéneo que va desde profesionales independientes hasta trabajadores totalmente informales.

En Argentina hay 21 millones de personas que trabajan, pero solo 10 millones están en relación de dependencia formal

Dentro de ese universo cuentapropista, Migliore diferenció dos realidades muy distintas. Por un lado, los trabajadores independientes con formación profesional, como psicólogos o diseñadores freelance, que pueden estar registrados como monotributistas o autónomos. Por otro lado, un segmento de 2,5 millones de personas que, como el caso de Darío, han creado sus propios trabajos en condiciones de informalidad absoluta.

“La mitad de las personas que trabajan en Argentina no están en una relación de dependencia formal. Y esa mitad se descompone en realidades muy distintas. El caso de Darío muestra una de esas realidades: la de quienes trabajan todos los días, pero sin ningún tipo de cobertura ni protección”, advirtió.

Según Migliore , el crecimiento del trabajo informal no puede entenderse sin analizar dos fenómenos simultáneos: por un lado, un cambio estructural en las formas de trabajo a nivel mundial, con un aumento sostenido de la autonomía laboral, las plataformas digitales y el trabajo remoto; por el otro, una economía local estancada, sin generación de empleo privado formal.

“Cada vez más personas en el mundo eligen ser independientes. Pero en la Argentina, muchas veces, ese cuentapropismo no es una elección, sino la única salida posible”, señaló. “Y esa informalidad trae aparejada inestabilidad, baja productividad y una exclusión progresiva del sistema provisional”.

María Migliore advirtió que por cada 10 empleos formales que se crean, se generan también 10 informales y 7 monotributistas

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

Al ser consultada sobre los efectos de las sucesivas crisis económicas, Migliore explicó que el empleo informal ha funcionado como amortiguador social. “La desocupación no explotó como se esperaba en los últimos años. Lo que sí creció fue la informalidad. Es el modo en que el sistema absorbe las crisis: no se ajusta por desempleo, se ajusta por precariedad”.

En este punto, Migliore remarcó la necesidad urgente de discutir reformas laborales, preliminares y del sistema de seguridad social de forma integral, con una mirada que contemple al trabajo informal como parte activa del sistema productivo.

“Hay que empezar a mirar a personas como Darío no como sujetos a asistir, sino como productores de valor económico. Él trabaja, restaura objetos, genera ingresos. Lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que le vaya mejor, para que pueda producir más y mejor, para que se integre a una cadena de valor”, propuso.

“La mitad del mercado laboral argentino está fuera del sistema formal”, señaló la politóloga en Infobae en Vivo

Para lograr esa integración, Migliore identificó tres ejes clave: acceso a crédito, capacitación empresarial y vinculación con mercados formales. “Él sabe restaurar. Lo que no sabe es cómo llevar adelante un negocio. Necesita herramientas concretas para mejorar su producción”, afirmó.

Como dijo la columnista, el caso de Darío es un ejemplo claro de este fenómeno. Si bien comenzó su trabajo por necesidad, su esfuerzo diario y su dedicación le permitieron mantener un emprendimiento propio, aunque sin los beneficios de un empleo formal. “Mi sueño es poder terminar la casa de mis hijos. Que por lo menos el día de mañana que uno no esté [digan] ‘bueno, hoy mi papá no está, pero mi papá se rompió el alma y me dejó esto’”, explicó Darío sobre su motivación. Sin embargo, el contexto más amplio del trabajo informal señala que, a pesar de estos esfuerzos, muchos emprendedores como él no logran generar ingresos suficientes para cubrir lo mínimo e indispensable.

Según Migliore, 2,5 millones de personas en el país trabajan en una informalidad absoluta, sin aportes ni cobertura social

La historia de Darío

Darío recuerda bien cómo empezó. En una esquina del conurbano, con una garrafa, una olla y masa casera. Se despertaba de madrugada, amasaba en silencio y salía a vender café, churros y bolitas cuando todavía no había luz. Vive en el partido de San Miguel, con su esposa y 4 hijos.

—Me levantaba a las 02:30 para amasar, para vender aquí en la esquina.

Era su forma de avanzar. No había jefes ni horarios, pero tampoco había red. Vendía lo justo para volver al otro día.

Hoy, su rutina es otra. Tiene un local. Un emprendimiento de compra y venta que sostiene con sus manos, sin empleados ni socios.

—De las 8,00 hasta las 20, todos los días, de corrido, sin parar.

Así describe su jornada. Griferías, inodoros, cocinas, bidés. Lo que otros descartan, él lo rescata, lo limpia, lo repara.

La lógica es simple: si no trabaja, no entra nada. La calle le enseñó que no hay margen para el descanso. Cada día cuenta.

El proyecto de Darío no termina en la restauración. Empieza y termina en su casa. O, mejor dicho, en la casa que quiere terminar para sus hijos.

“Como Darío, hay 2,5 millones de personas que se inventaron su propio trabajo y están completamente fuera del sistema”, dijo Migliore

—Mi sueño es poder terminar la casa de mis hijos. Que por lo menos el día de mañana que uno no esté [puedan decir] ‘bueno, hoy mi papá no está, pero mi papá se rompió el alma y me dejó esto’.

La frase no suena como un deseo lejano, sino como una meta concreta. Darío habla del futuro como una prolongación de su trabajo. Piensa en los días que no estará, y en lo que quedará como señal de su esfuerzo.

—Uno está de paso en esta vida.

No lo dice con resignación, sino con una especie de determinación calma. Como quien sabe que lo importante es dejar algo útil, algo firme. Una casa que sus hijos puedan habitar.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet .

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol .

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube@infobae.