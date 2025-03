Día de San Patricio 2025: secretos de maestros cerveceros para lograr recetas y sabores distintivos

Según Matías Hallu, ingeniero químico y experto en microcervecerías, los dos pilares fundamentales para elaborar una cerveza de calidad son el uso de materias primas de alta calidad y el control meticuloso del proceso de elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una festividad originaria de Irlanda en honor a San Patricio, quien fue el patrón de la isla y nació como Maewyin Succat. Los festejos incluyen desfiles y la tradicional ingesta de cerveza, aunque el santo no está directamente relacionado con esta bebida.

La festividad, que inicialmente era una celebración local, ha adquirido una dimensión global debido a la diáspora irlandesa, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá, España y Argentina. En estos lugares, las calles se llenan de música, danzas y la característica decoración verde de tréboles.

Como se dijo, uno de los elementos representativos de esta jornada es el consumo de cerveza. Artesanal, industrial o con recetas distintivas, pero con la misma esencia. Para entender su relevancia, es necesario explorar los secretos detrás de cada pinta, algo que está escondido y resguardado en el archivo de los maestros cerveceros.

San Patricio: secretos de maestros cerveceros para lograr sabores únicos

Matías Hallu, ingeniero químico, director del centro tecnológico de alimentos de la UTN Buenos Aires, jefe de planta en una destilería y asesor de microcervecerías y microdestilerías, destacó en diálogo con Infobae los elementos clave para lograr una cerveza sabrosa: “Los dos pilares fundamentales son tener materias primas de calidad y tener un excelente control del proceso. Sin una materia prima de calidad nunca vamos a tener una cerveza de calidad, esto pasa con todos los alimentos. Uno no pensaría en cocinar la cena si ve que la comida está vencida o en mal estado, como tampoco notaríamos la diferencia en un mismo plato si se utiliza un ingrediente de baja calidad”.

“En cuanto al proceso -amplió Hallu- si no controlamos lo que estamos haciendo durante la elaboración, no solo no tenemos certeza del resultado final, sino que también se vuelve imposible detectar problemas para corregirlos. Una mala limpieza de los equipos es la diferencia entre terminar la jornada disfrutando de una cerveza o viendo cómo un lote entero se descarta a drenaje, lo mismo ocurre con incorrectos controles de temperatura o acidez. Elaborar cerveza tiene varias etapas y en todas ellas se requiere control y atención para lograr un producto de excelencia”.

Al ser consultado sobre qué ingredientes diferentes a los habituales pueden usarse en la elaboración de cerveza, Hallu detalló: “Lo habitual es utilizar malta, levadura, lúpulo y agua. Después dependerá mucho del tipo de cerveza que se quiera elaborar. Algunos ingredientes comunes que se añaden son la miel en las cervezas Honey, pulpas de frutas en las NEIPA, cereales como avena, trigo, centeno y arroz en diversos estilos, o el agregado de especias en estilos belgas, entre otros. Hacer cerveza despierta la curiosidad y las ganas de innovar. Es gracias a esta filosofía que nacen nuevos estilos. Nos podrá gustar o no, pero si nadie se hubiese animado a agregarle miel a la cerveza, por ejemplo, no existiría hoy el estilo Honey”.

Hallu también habló sobre cómo introducirse en el mundo de la cerveza, especialmente pensando en aquellos que aún no se han acostumbrado. “Principalmente, moderar la intensidad de los estilos. Empezar por lo más clásico es una buena manera de familiarizarse con el mundo de la cerveza artesanal. He escuchado muchas veces: ‘No me gusta la cerveza artesanal, es muy fuerte’; y eso generalmente ocurre porque se probó un estilo de cerveza que no va con el paladar de la persona. Si nunca tomé cerveza y la primera que pruebo es una Sour o algún estilo muy osado, con sabores y aromas intensos, puede que no sea una experiencia agradable. Yo recomiendo comenzar con estilos más suaves como una Bohemian Pilsner, una Golden Ale o una Dorada Pampeana, e ir probando estilos de mayor intensidad. De esta manera, se va transitando un camino de conocimiento del propio paladar y aprendiendo qué es lo que nos gusta y lo que no”.

A su turno, Cristian Meter, maestro cervecero y asesor técnico de producción en cervecerías, compartió su perspectiva sobre el arte de la cerveza en una entrevista con Infobae.

En cuanto a los secretos de una buena cerveza, Meter destacó la importancia de las materias primas de calidad: “Es importantísimo las materias primas de calidad, ser muy metódico en los procesos de elaboración, ya que existen muchísimos factores que pueden llevar a cambiar completamente una cerveza terminada”.

Sobre los ingredientes que se pueden agregar en una receta de cerveza, mencionó la versatilidad de estos. “Existen infinidad de ingredientes, en el caso de una Irish Stout, un buen porcentaje de avena es fundamental. Ahora hablando de otros estilos, nos podemos encontrar con especias de todo tipo para ciertos estilos (coriandro, pimienta, angélica, manzanilla, etcétera)”, detalló.

Además, para cervezas de estación, “se pueden utilizar frutas o vegetales, dándoles características únicas a diferencia de los clásicos estilos que estamos acostumbrados, obviamente siempre con sabores y aromas sutiles, para no quitar tomabilidad en las mismas”, añadió Meter, quien despliega sus habilidades en Güira.

Cuando se le consultó sobre qué recomendaría a quienes no suelen tomar cerveza y buscan explorar este mundo, Meter sugirió comenzar con las más suaves. “Una muy buena opción siempre son las doradas, suaves y ligeras como las Pilsen o Golden que comúnmente poseen bajo amargor y alcohol”, dijo. También subrayó la importancia del maridaje, explicando que no es necesario ser un experto ni probar platos gourmet: “Lo que pienso es fundamental para personas que dan sus primeros pasos en este mundo de la cerveza es el maridaje que, al contrario de lo que uno piensa, no se necesita ser un experimentado o probar platos gourmet, sino de la elección correcta de comida con cada estilo de cerveza. Sensorialmente, es una experiencia única donde se disfruta de otra manera tanto la cerveza como la comida”.

Por último, reflexionó sobre el significado esta fecha (junto a muchas otras), que se celebran en la industria cervecera: “San Patricio, como otras fechas cerveceras, es un momento muy especial, ya que además de realizar toda la variedad de cervezas que solemos crear, también elaboramos otras. Por ejemplo, una Irish Stout con maltas, lúpulos y levadura provenientes de la región, que se caracteriza por sus notas a café y cacao, tanto en aromas como en sabores, y se destaca por ser nitrogenada”.

Por su parte, Martín Boan, sommelier de cerveza y juez internacional, habló con Infobae y explicó que los secretos “de una buena cerveza son alta tomabilidad, que el sabor sea equilibrado y que el final en boca sea agradable”.

En cuanto a los ingredientes que se pueden agregar a una receta de cerveza, destacó que se pueden sumar, entre otros, “romero, albahaca, orégano, pimienta, canela o cualquier otra especie que no sea aceitosa”. En tanto, Boan, organizador de la Copa Argentina de Cerveza y quien se desempeña en Bierlife, recomendó, a aquellos que no suelen tomar cerveza, “comenzar con estilos suaves e ir probando opciones más intensas de manera moderada. De ese modo cada uno va encontrando el estilo que más le gusta. Es importante no tener miedo a probar estilos variados. Cada vez hay más propuestas y a veces uno se puede sorprender con un estilo que no imaginaba que le podría gustar. Sugiero experimentar siempre”.

Sobre el trabajo de un sommelier de cerveza, explicó: “Lo que hacemos es dedicarnos a evaluar cervezas, también buscamos maridajes adecuados para cada estilo y transmitimos conocimientos sobre esta gran bebida de reyes”. Finalmente, Boan mencionó que “la gran tendencia es la cerveza sin alcohol y las lagers suaves. Esto es lo que se viene viendo últimamente, de todos modos es un universo que siempre tiene novedades y propuestas diversas”.