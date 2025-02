Cómo evitar tomar malas decisiones en contextos complejos, según un experto de Harvard

Joseph Badaracco, especialista en ética empresarial, sostiene que la mayoría de las decisiones importantes no tienen respuestas absolutas, sino que caen en lo que él denomina "zonas grises" (Imagen ilustrativa Infobae)

Las malas decisiones pueden tener un impacto profundo y duradero en diversos aspectos de la vida, tanto personal como profesional. A menudo, las personas caen en errores que parecen fáciles de evitar con el beneficio de la retrospectiva.

Sin embargo, es posible reducir el riesgo de tomar decisiones equivocadas si se adopta un enfoque más reflexivo y consciente en el proceso decisional. Joseph Badaracco, profesor de Ética Empresarial en la Escuela de Negocios de Harvard, lleva más de tres décadas enseñando cómo abordar las decisiones difíciles. En una reciente entrevista con The Harvard Gazette, compartió sus estrategias.

Badaracco explicó parte de su filosofía: “Abordamos las cosas de abajo hacia arriba. Nos centramos en el problema, las circunstancias, la situación, y luego nos preguntamos qué perspectivas éticas y prácticas serán útiles para determinar qué es lo correcto en esta situación”. Esta perspectiva se enfoca menos en aplicar principios abstractos y más en comprender las situaciones concretas y los retos.

La reflexión es una de las herramientas más poderosas para tomar decisiones acertadas, según Badaracco

Para Badaracco, uno de los mayores desafíos en la toma de decisiones es lo que él denomina las “zonas grises”. Aunque en algunos casos existen límites claros entre lo correcto y lo incorrecto, la mayoría de las resoluciones importantes caen en un área de incertidumbre, donde los riesgos no están definidos y las responsabilidades no son tan evidentes. “Cuando un ejecutivo o un gerente está tratando de descubrir qué es lo correcto, su responsabilidad es mucho más complicada debido a todos estos diferentes grupos con los que está involucrado”, señala. Estas situaciones son particularmente complejas de manejar porque la información relevante no siempre es clara y los riesgos son ambiguos.

Los factores que inciden en las decisiones

El especialista señala que los sesgos cognitivos juegan un papel crucial. Las determinaciones pueden verse influenciadas por prejuicios conscientes e inconscientes, lo que complica aún más la tarea de tomar una decisión ética. “Lo que puedes hacer es intentar eliminar los prejuicios trabajando con otras personas y concentrándote de manera clara, honesta y analítica en lo que importa, lo que es responsable y lo que es práctico”, recomienda. De este modo, el proceso decisional puede ser más consciente, lo que ayuda a minimizar los sesgos que pueden llevar a decisiones equivocadas.

“Cuando empecé, gran parte de la ética empresarial era básicamente filosofía moral aplicada”, comenta. En ese entonces, los estudiantes aprendían los principios del utilitarismo, la deontología y algo de filosofía aristotélica, para luego aplicarlos a situaciones específicas. Sin embargo, este enfoque ha sido reemplazado por un análisis más contextual, según el experto.

La toma de decisiones requiere un esfuerzo deliberado para eliminar prejuicios y reflexionar sobre lo que realmente importa (Freepik)

Una de las herramientas más poderosas que Badaracco recomienda para evitar malas decisiones es la reflexión. Según su experiencia, casi todos los ejecutivos y gerentes que entrevistó en su libro sobre el tema tenían alguna forma de reflexionar antes de tomar decisiones difíciles. “Descubrí que casi todo el mundo tenía alguna forma de reflexionar. Adoptaba distintas formas: conduciendo al trabajo, haciendo ejercicio, sentado tranquilamente mirando por la ventana, hablando con alguien en quien confiaban y respetaban, o incluso rezando”, relata.

Badaracco sostiene que la reflexión es crucial porque permite despejar la mente y tomar decisiones con más claridad. “La toma de decisiones y la reflexión deben guiarse por las preguntas: ¿qué es lo que realmente importa? ¿Cuáles son mis responsabilidades principales? ¿Qué es lo que funcionará?”, explica. Estas preguntas ayudan a centrar el enfoque y a tomar decisiones más fundamentadas y responsables, incluso en situaciones de incertidumbre.

A pesar de que muchas decisiones son complejas y están llenas de ambigüedad, Badaracco también enfatiza que existen momentos en los que las líneas entre lo correcto y lo incorrecto son claras. Para el especialista, es crucial que los líderes empresariales reconozcan esos límites y eviten tomar decisiones que puedan cruzarlos.

La ética empresarial ha evolucionado desde un enfoque basado en la filosofía moral aplicada hacia un análisis más contextual, donde el proceso de toma de decisiones se centra en la situación concreta en lugar de principios abstractos (Imagen ilustrativa Infobae)

Tomar decisiones éticas y responsables no es sencillo, pero se puede lograr mediante un enfoque reflexivo y consciente. La clave está en hacer un esfuerzo deliberado para eliminar prejuicios, reflexionar sobre lo que realmente importa y consultar con otros cuando sea necesario. La ética empresarial, según Badaracco, ha evolucionado, pero los principios básicos de tomar decisiones responsables siguen siendo los mismos: pensar profundamente, cuestionar los sesgos y mantener siempre un enfoque práctico y honesto.

“Lo que importa es lo que ponemos en nuestra mente cuando nos preparamos para tomar una decisión”, concluye Badaracco. Al final, una toma de decisiones reflexiva puede ser la diferencia entre una decisión bien fundamentada y un error costoso.

Además, el experto de Harvard observa que el contexto de las decisiones éticas ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Por ejemplo, en el caso de las empresas, cree que ya no operan en un entorno cerrado, sino que están involucradas en relaciones complejas con otras organizaciones a través de tecnologías como los sistemas de TI. “Las empresas se han vuelto mucho más activas y sofisticadas políticamente”, afirma, lo que les obliga a enfrentar cuestiones éticas más complejas y a adoptar un enfoque más multidimensional en su toma de decisiones.