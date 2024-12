El truco para desinfectar las esponjas de cocina y dejarlas como nuevas

Las esponjas de cocina pueden acumular más bacterias que un inodoro si no se desinfectan correctamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las esponjas de cocina son herramientas esenciales para mantener la higiene en el hogar, pero también pueden convertirse en un foco de bacterias si no se desinfectan adecuadamente. Según varios estudios sobre la higiene doméstica, las esponjas resultan ser una de las superficies más contaminadas en el hogar, incluso más que el inodoro. Esta alta concentración de bacterias, moho y virus se debe a que las esponjas recogen restos de alimentos, agua y grasa durante su uso, creando un ambiente ideal para la proliferación de microorganismos.

La limpieza superficial de las esponjas, como simplemente enjuagarlas con agua, no elimina las bacterias que se acumulan en las fibras internas. De hecho, cuando no se desinfectan correctamente, las esponjas no solo dejan de ser eficaces para la limpieza, sino que también pueden propagar gérmenes en la cocina, aumentando el riesgo de enfermedades gastrointestinales y otras infecciones.

Métodos efectivos para desinfectar las esponjas

Existen varios métodos efectivos para desinfectar las esponjas de cocina. A continuación, se describen tres técnicas recomendadas, todas ellas simples de realizar en casa y que no requieren el uso de productos químicos agresivos.

1- Limpieza en el microondas

El método del microondas elimina hasta el 99% de las bacterias en las esponjas si no tienen componentes metálicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microondas es una herramienta sorprendentemente eficaz para desinfectar las esponjas, siempre y cuando no contengan elementos metálicos. Un estudio realizado por la Universidad de Florida mostró que este método puede eliminar hasta el 99% de las bacterias presentes en las esponjas.

¿Cómo hacerlo?

Sumergir la esponja en un tazón con agua para evitar que se queme durante el proceso.

Colocar la esponja mojada en el microondas y configurarlo a alta potencia durante 2 minutos.

Dejar reposar la esponja durante unos minutos para que se enfríe antes de retirarla.

Escurrir el exceso de agua y estará lista para su uso.

Este método no solo elimina bacterias, sino que también elimina olores desagradables. Es importante no realizar este procedimiento con esponjas secas ni metálicas, ya que podrían causar un incendio.

2- Desinfección con agua hirviendo

Hervir las esponjas cinco minutos proporciona una alternativa sencilla y económica para su desinfección (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura elevada es uno de los factores clave para eliminar las bacterias. Utilizar agua hirviendo para desinfectar las esponjas es una opción sencilla y económica.

¿Cómo hacerlo?

Llenar una olla con agua y ponla a hervir.

Cuando comience a burbujear, sumergir la esponja y dejarla en el agua durante 5 minutos a fuego bajo.

Sacarla del agua utilizando pinzas, ya que estará caliente, y escurrirla bien.

Dejar que la esponja se enfríe y se seque completamente.

Este método es simple y económico, pero no tan rápido como el microondas ni el lavavajillas. Además, es más recomendable para esponjas de material resistente.

3- Desinfección en el lavavajillas

El lavavajillas mata efectivamente bacterias de las esponjas a través de altas temperaturas de lavado (Europa Press)

El lavavajillas es otro método efectivo para desinfectar esponjas, ya que alcanza temperaturas suficientemente altas para matar bacterias, especialmente si se utiliza un ciclo de lavado que supere los 70°C, como el ciclo de desinfección.

¿Cómo hacerlo?

Colocar la esponja en la rejilla superior del lavavajillas.

Elegir un ciclo de lavado que alcance temperaturas superiores a 70°C (160°F).

Al finalizar el ciclo, asegurarse de que la esponja esté completamente seca antes de guardarla.

Además de las esponjas, este método también puede ser útil para desinfectar otros artículos como utensilios de cocina o juguetes de plástico, aprovechando las altas temperaturas del ciclo de lavado.

¿Con qué frecuencia desinfectar y cambiar las esponjas?

Aunque desinfectar las esponjas de forma regular es crucial para evitar la proliferación de bacterias, esto no reemplaza la necesidad de cambiarlas periódicamente. Según los expertos de cuerpomente, es recomendable reemplazar las esponjas después de aproximadamente 30 usos, lo que equivale a un mes de uso diario.

A pesar de que los métodos de desinfección eliminan las bacterias temporales, las esponjas se desgastan con el tiempo y las fibras pueden dañarse, lo que dificulta su capacidad de limpieza y desinfección.

Evita usar productos químicos agresivos al desinfectar esponjas para mantener la seguridad en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trapos de cocina también requieren cuidado, y es recomendable cambiarlos después de 30 usos. Para evitar la acumulación de bacterias, asegúrate de secar bien tanto las esponjas como los paños en un lugar ventilado, ya que la humedad prolongada puede fomentar el crecimiento bacteriano.

Cómo prolongar la vida útil de tus esponjas

Un buen mantenimiento de las esponjas puede extender significativamente su vida útil y asegurarte de que sigan siendo efectivas durante más tiempo.

1- Escurre el exceso de agua

Después de cada uso, asegúrate de escurrir bien la esponja para evitar que quede demasiado húmeda, lo que puede favorecer la proliferación de bacterias. Deja que se seque completamente entre un uso y otro.

2- Guarda la esponja correctamente

Es importante no dejar la esponja sobre la encimera o en el fondo del fregadero, ya que en estos lugares tienden a mantenerse húmedas por más tiempo. Lo ideal es colocarla sobre una rejilla para que se seque al aire, lo que evitará la acumulación de humedad y bacterias.

3- Utilizar esponjas específicas

No utilices la misma esponja para limpiar superficies donde manipulas carne cruda o pescado, y luego para limpiar otros alimentos como frutas y verduras. Esto puede evitar la contaminación cruzada y reducir los riesgos para la salud.

Cambiar las esponjas después de 30 usos garantiza una higiene óptima en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores comunes al limpiar con esponjas

Evitar ciertos errores en el uso de las esponjas es esencial para mantener la higiene en la cocina:

Usar esponjas desgastadas o mal higienizadas : las esponjas que tienen mal olor o se ven desgastadas son focos de bacterias. Si se detecta mal olor, es una señal clara de que es hora de desinfectarlas o, mejor aún, de cambiarlas.

Evitar productos químicos agresivos : los productos de limpieza muy fuertes pueden ser peligrosos si no hay una buena ventilación en la cocina. En lugar de recurrir a estos productos, optar por métodos naturales como los descritos anteriormente.

No dejar las esponjas mojadas durante largos periodos: las esponjas deben secarse completamente entre usos. Evitar dejarlas mojadas o en lugares cerrados, como la parte inferior del fregadero.

Mantener las esponjas de cocina limpias y desinfectadas no solo es cuestión de higiene, sino también de salud. Con métodos sencillos como el uso del microondas, el lavavajillas o agua hirviendo, puedes garantizar que tus esponjas sigan siendo eficaces sin recurrir a productos químicos agresivos. Además, es fundamental cambiarlas regularmente para evitar la propagación de gérmenes. Un pequeño esfuerzo diario en su mantenimiento puede hacer una gran diferencia en la limpieza de tu hogar.