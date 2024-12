Educación financiera en familia: claves para desarrollar habilidades en los jóvenes

Mujeres Únicas e Hijos reunió a mujeres y jóvenes en Puerto Madero, fomentando el aprendizaje sobre finanzas en un entorno familiar y dinámico (Jaime Olivos)

En un ambiente colmado de adolescentes y niños, acompañados de madres y referentes femeninas, las finanzas dejaron de ser un tema solo para los adultos. Es que el evento Mujeres Únicas e Hijos, que impulsó el Banco Comafi, buscó promover la educación financiera en un entorno familiar y de networking, un ambiente que abrió las puertas a la curiosidad de los jóvenes espectadores con el objetivo de transmitir la importancia de aprender sobre el manejo del dinero propio desde temprana edad.

La reunión, que tuvo lugar en el barrio de Puerto Madero durante la tarde de este lunes, se realizó en el marco de la serie Mujeres Únicas, que tuvo como punto de partida el pasado 11 de junio. En esa ocasión, se ofrecieron charlas específicas para mujeres, con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre finanzas y la independencia económica. En los encuentros posteriores, realizados en agosto y octubre, hubo un total de 100 participantes femeninas, quienes tuvieron la oportunidad de aprender sobre inversión tanto de manera teórica como práctica. Este punto, ahora llegó a los más jóvenes.

El evento Mujeres Únicas e Hijos se enmarcó dentro de este contexto, en el cual las finanzas personales se “trasladaron” a los hijos, sobrinos y familiares jóvenes de entre 13 y 18 años, rango etario que se encuentra delimitado por la legislación vigente, emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Aunque, dentro de este espectro, también se mantienen restricciones, como la imposibilidad de operar en todos los productos o en dólares, pese a que pueden abrir una cuenta comitente para empezar a invertir.

Florencia Aragón, especialista en educación financiera para jóvenes, explicó conceptos clave como presupuesto, ahorro e inversión, y cómo estos ayudan a tomar decisiones informadas sobre el dinero

El salón del piso 33 de la Torre Globant estaba repleto de actividades recreativas, desde ping-pong hasta un toro mecánico y un simulador de F1, y la música pop generó la atmósfera ideal. La jornada comenzó a las 18:45 con una sesión durante la cual los asistentes pudieron disfrutar de finger foods y participar en los juegos.

Tras la introducción al evento, el panel principal estuvo a cargo de Maricel Lungarzo, Directora de Banco Comafi, quien introdujo la idea que, ahora, llegó a los más jóvenes: “La primera de estas derivaciones fue Mujeres Únicas In Company, que consiste en llevar el programa a las empresas de cada una de ustedes para acercar el tema a sus colaboradoras. Otra derivación surgió de una inquietud de una de ustedes y realmente nos pareció la mejor idea que nos podían haber dado: sumar a los hijos”.

“Hace varios años que venimos dando talleres en colegios secundarios para los chicos de los últimos dos años de la carrera, con el objetivo de que adquieran instrumentos o conductas financieras que los guíen en la vida. Creemos que este programa es especialmente útil en estos contextos difíciles en los que vivimos, donde los chicos están tan expuestos a amenazas especialmente relacionadas con las apuestas y las situaciones de vulnerabilidad en las redes sociales”, agregó.

La legislación de la CNV permite a jóvenes de entre 13 y 18 años abrir cuentas comitentes y realizar inversiones en productos financieros específicos

Luego, fue el turno de Florencia Aragón, especialista en educación financiera para jóvenes, brindó una charla sobre los conceptos fundamentales de la economía personal y las finanzas. “Creo que, además de trabajar en relación de dependencia, hay otra forma de trabajar: a través de la creación de nuestros propios emprendimientos”, señaló.

Además, explicó los temas básicos como presupuesto, ahorro e inversión, y resaltó cómo estos permiten planificar objetivos y tomar decisiones informadas sobre el dinero propio: “Es importante aprender a manejar mejor nuestra plata para que puedan planificar, establecer estos objetivos y después cumplirlos.”

También advirtió sobre los riesgos de invertir en entidades no reguladas, como algunas fintech o plataformas de criptomonedas, y destacó la necesidad de confiar solo en instituciones reguladas: “Estamos llenos de casos de estafas. Siempre está bueno averiguar cuál es la empresa y desconfiar cuando el porcentaje de ganancia es muy alto”.

Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil, subrayó que invertir es un proceso planificado y a largo plazo, no un acto de adivinación de fluctuaciones del mercado

Subrayó la relevancia de desarrollar habilidades blandas, como liderazgo y comunicación, para gestionar equipos y proyectos, pero indicó que “primero, para poder liderar a otros, necesitamos aprender a liderarnos a nosotros mismos”. La oradora motivó a los participantes a capacitarse y tomar el control de sus finanzas, además de resaltar que la educación y la prevención son claves para evitar estafas y alcanzar bienestar financiero.

Posteriormente, Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil, y Tamara Vinitzk, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Nuevos Negocios, presentaron herramientas e instrumentos de inversión. “Muchas veces tendemos a pensar que para invertir tenemos que saber lo que va a pasar en el futuro. Invertir no se trata de adivinar lo que va a pasar pasado mañana ni la semana que viene. Se trata de tener una conducta medida, pensada de antemano”, comenzó.

En esta sección, los oradores ofrecieron una introducción al mundo de las inversiones, y resaltaron la necesidad de un enfoque a largo plazo en lugar de intentar predecir fluctuaciones inmediatas en el mercado. Enfatizaron en que invertir no es un acto de adivinación, sino un proceso estructurado que requiere planificación y análisis.

Maricel Lungarzo, Directora de Banco Comafi, destacó la importancia de incluir a los hijos en esta iniciativa, buscando transmitir conocimientos financieros desde temprana edad

Haro desmitificó la idea de ganancias rápidas y comentó que nadie puede garantizar rentabilidades inmediatas. También explicó que el mercado de capitales es un espacio donde se pueden adquirir instrumentos de renta fija, como bonos, que ofrecen retornos predecibles, y de renta variable, como acciones, cuya rentabilidad depende del desempeño de las empresas.

“Cuando invierto en renta fija, yo sé lo que voy a recibir. Por ejemplo, invierto en un bono y sé que voy a ganar el 7% por año en promedio. Cuando invierto en renta variable, como comprar acciones, no sabes cuánta rentabilidad vas a obtener por año, sino que estás asociándote con la empresa y estás comprando un pedacito de lo que se llama el capital de la empresa”, añadió.

Detalló opciones específicas del mercado argentino, como los CEDEAR, que permiten invertir en empresas internacionales desde el país, y los fondos de inversión, gestionados por bancos, ideales para quienes no tienen experiencia directa. Además, abordó la importancia de diversificar las inversiones para reducir riesgos al distribuir el dinero en distintos instrumentos financieros.

El evento buscó enseñar a jóvenes la importancia de manejar dinero propio y planificar para su futuro económico

“Diversificar quiere decir no poner toda la plata en el mismo lugar. Si tenés ahorros, lo primero que te recomendaría es diversificar. No pongas todo en el mismo instrumento financiero, porque no sabemos qué va a pasar. Como no tenemos certeza sobre lo que va a pasar mañana, invertimos en varios proyectos, asumiendo que algunos van a ir muy bien, otros van a ir más o menos y otros quizás van a ir mal. Pero al diversificar, aseguramos que, en promedio, nuestras inversiones sean positivas”, indicó el experto en finanzas.

“¿En qué invertir hoy? En pesos o en dólares. En momentos como ahora, invertir en pesos es una buena opción. El dólar está más estable, pero las inversiones en pesos ofrecen una rentabilidad mucho más alta que las inversiones en dólares. Yo recomiendo invertir en pesos, pero también en dólares a largo plazo, y sobre todo si son jóvenes como ustedes, en acciones. Las acciones son los instrumentos más volátiles a corto plazo, pero a futuro suelen ser los que más rentabilidad dan. Lo que hay que hacer es invertir en una cartera diversificada, mantenerla a largo plazo, sin tocarla todos los días”, concluyó Haro.

El encuentro Mujeres Únicas e Hijos se convirtió en un espacio donde la educación financiera y el aprendizaje práctico se combinaron con un ambiente familiar y actividades interactivas. En un contexto que buscó inspirar confianza y curiosidad tanto en mujeres como en jóvenes, se destacó la importancia de tomar decisiones económicas informadas, diversificar inversiones y planificar a largo plazo, además de claves para evitar caer en estafas. Aspectos que forman parte de la vida económica de grandes y, ahora, chicos.