Sociedad

Atraparon una lampalagua de dos metros en Córdoba: es una de las serpientes más grandes registradas en la provincia

El animal estaba en una casa de la Capital. El operativo culminó con el traslado del animal al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad

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El animal fue trasladado al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad

Un operativo de la Dirección Patrulla Rural en la ciudad de Córdoba terminó con la captura de una lampalagua de cerca de dos metros de longitud en una vivienda del barrio Villa Rivadavia.

El hallazgo, realizado en plena madrugada, sorprendió a los vecinos y movilizó a los equipos especializados, que aseguraron la integridad del animal y de los residentes.

Según informó la Policía de Córdoba, el episodio se desencadenó alrededor de las 2:50, cuando los propietarios de una casa situada en Avenida Ciudad de Valparaíso al 7600 solicitaron asistencia.

El operativo, coordinado por la Dirección Patrulla Rural, se desarrolló sin incidentes y aseguró la integridad del animal y de los vecinos del barrio
El operativo, coordinado por la Dirección Patrulla Rural, se desarrolló sin incidentes y aseguró la integridad del animal y de los vecinos del barrio

El aviso derivó en la intervención inmediata del personal uniformado, que constató la presencia de la serpiente en el inmueble y procedió a su resguardo sin que se reportaran incidentes. De acuerdo con la información oficial, el ejemplar capturado sería uno de los más grandes registrados hasta el momento en la provincia.

El comisario Pablo Vicente, titular de la Dirección Patrulla Rural, relató que la llamada de emergencia motivó la llegada de la Patrulla Ambiental al lugar, donde el animal fue encontrado en buen estado sanitario.

“Tras la inspección, se procedió a capturar el animal, que se encontraba en buen estado sanitario. Finalmente, la lampalagua quedó a disposición de la autoridad responsable de su aplicación”, detalló el funcionario.

El operativo, que se desarrolló sin inconvenientes, culminó con el traslado de la serpiente al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad de Córdoba, donde permanece bajo resguardo de las autoridades competentes. Según explicó la Policía de Córdoba, la acción permitió garantizar tanto la seguridad de los habitantes como la protección del reptil.

Rescataron una tortuga en Villa Gesell, pero murió por una herida en una aleta

En la ciudad balnearia bonaerense de Villa Gesell, el rescate de una tortuga laúd herida captó la atención de vecinos y turistas días atrás. Personal de la Fundación Mundo Marino y guardavidas de la zona actuaron en conjunto cuando el ejemplar fue hallado en la arena, cerca de la rompiente, lo que sorprendió y generó una reacción inmediata entre los presentes.

A pesar de los esfuerzos de los expertos, las lastimaduras causaron la muerte del ejemplar

Según informó la misma fundación en un comunicado, la emergencia requirió la participación coordinada de guardavidas, guardaparques y la veterinaria de la organización. Al revisar al animal, constataron que tenía una lesión grave en una de sus aletas. El episodio ocurrió durante el último martes feriado.

La operación de rescate se puso en marcha de inmediato y demandó un esfuerzo mancomunado para acercar a la tortuga a la orilla, donde se evaluó el estado de sus heridas y se definieron los pasos a seguir.

Ya en tierra firme, el ejemplar fue trasladado de urgencia en una camioneta hasta el Centro de Rehabilitación de la fundación, con la esperanza de estabilizarlo y mejorar su pronóstico. La organización explicó que este procedimiento se llevó adelante bajo el protocolo previsto para fauna marina en estado crítico.

“Gracias al enorme esfuerzo de todos los presentes, logramos arrimar al animal a la orilla para verificar la gravedad de sus lesiones”, destacó la Fundación Mundo Marino. El trabajo, que exigió coordinación y rapidez, reflejó la disposición del equipo ante emergencias que involucran especies protegidas.

A pesar de la atención médica y los cuidados brindados a lo largo de la jornada, la tortuga laúd no logró recuperarse. La fundación informó que el animal murió el miércoles por la mañana, después de que los intentos por estabilizarlo no tuvieran éxito.

En el comunicado, la organización manifestó un reconocimiento especial a los profesionales y voluntarios involucrados: “Se agradece profundamente el compromiso y la vocación de servicio de los guardavidas y guardaparques de Villa Gesell, quienes trabajaron incansablemente para darle una oportunidad de supervivencia al ejemplar”.

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