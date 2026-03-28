Lady Gaga cumple 40 años: los looks que marcaron su legado en la moda

La cantante se destacó por combinar elegancia y originalidad en cada gala, sorprendiendo con elecciones que mezclaron historia, modernidad y un toque de irreverencia (REUTERS/Mike Blake)

Lady Gaga celebra sus 40 años de vida consolidada como referente mundial tanto en la música como en la moda. A lo largo de su carrera, la artista se caracterizó por la audacia y creatividad de sus elecciones estéticas, convirtiéndose en un modelo de originalidad e inspiración para la industria.

Sus looks, siempre cuidadosamente seleccionados, reflejaron una capacidad para captar la atención en cada evento en el que participó. A continuación, diez de sus estilos más recordados, que marcaron tendencia y simbolizaron distintas etapas de su trayectoria.

Lady Gaga en el Super Bowl

El vestido azul celeste con flor roja de Lady Gaga marcó tendencia por su audaz combinación cromática y detalles dramáticos (REUTERS/Jeenah Moon)

En el show de medio tiempo del Súper Bowl 2026, eligió un vestido azul celeste con escote en V y falda plisada asimétrica. El diseño se distinguió por la presencia de una flor roja y detalles blancos en el hombro, que aportaron contraste y un toque dramático. El look se completó con zapatos de tacón rojo y el cabello platinado, suelto y ondulado, lo que aportó movimiento y frescura al conjunto.

Lady Gaga en la alfombra roja de los premios Grammy 2026

El look de plumas negras y corte sirena que Lady Gaga lució en la alfombra roja de los premios Grammy 2022 destacó por su elegancia y dominio del lenguaje corporal (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la alfombra roja de los Grammy 2026, la artista lució un vestido de plumas negras con corte sirena, cuello alto y un volumen pronunciado en la parte inferior. El peinado fue un recogido pulido y rubio, acompañado de un maquillaje sobrio, resaltando la elegancia de la propuesta.

Lady Gaga al recibir el Grammy 2026

El diseño victoriano negro de corpiño estructurado y labios rojos permitió a Lady Gaga fusionar historia y modernidad al recibir el Grammy (REUTERS/Mike Blake)

En otro momento de la misma gala, Gaga optó por un diseño negro de inspiración victoriana, con un corpiño estructurado y una falda de líneas rígidas. El cabello recogido permitió destacar un maquillaje de labios rojos y cejas decoloradas, lo que imprimió un aire dramático y teatral al conjunto.

Lady Gaga durante una presentación en los Grammy

La falda tubo negra, botas altas y sombrero escultórico con varillas rojas mostraron el gusto de Lady Gaga por los accesorios de gran impacto durante su presentación en los Grammy (REUTERS/Daniel Cole)

Sobre el escenario, la cantante lució una falda tubo negra de acabado brillante combinada con botas altas a juego y un top cubierto de plumas rojo oscuro. El elemento más llamativo fue un sombrero escultórico de gran tamaño, negro, con varillas rojas que enmarcaron el rostro, funcionando como pieza central del estilismo.

Lady Gaga celebrando con el gramófono en los Grammy

Lady Gaga celebró su premio en los Grammy con el atuendo de plumas y falda estructurada, demostrando cómo pequeños cambios alteran la percepción de un mismo estilismo (REUTERS/Daniel Cole)

Al celebrar uno de sus premios en la misma ceremonia, Gaga repitió el atuendo de plumas y falda estructurada, pero prescindió del sombrero. Se destacaron las botas negras con detalles rojos y un maquillaje de ojos marcado, potenciando la fuerza visual del look y demostrando cómo pequeños cambios pueden modificar la percepción de un mismo estilismo.

Lady Gaga en el Festival Internacional de Cine de Venecia

El vestido negro de gran volumen y tocado de encaje con cuernos elevados reforzó la imagen de extravagancia sofisticada de Lady Gaga en el Festival Internacional de Cine de Venecia (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Para el Festival de Cine de Venecia 2024, Gaga optó por un vestido negro de gran volumen y escote pronunciado, acompañado de un tocado de encaje negro y cuernos elevados. La estructura tubular de la falda generó un efecto visual contundente y reforzó la imagen de extravagancia sofisticada que suele caracterizar sus elecciones para festivales de cine.

Lady Gaga en los premios Óscar 2023

En los premios Óscar 2023, Lady Gaga eligió un vestido negro de falda amplia y corsé de tul transparente, logrando un equilibrio entre sensualidad y elegancia clásica (REUTERS/Aude Guerrucci)

En la edición 2023 de los Oscar, la artista eligió un vestido negro de falda amplia y corsé de tul transparente, que dejaba ver un bustier negro debajo. Llevó el cabello recogido en un moño pulido, un collar de diamantes y un maquillaje de ojos oscuros y labios rojos, logrando un equilibrio entre sensualidad y elegancia clásica.

Lady Gaga en la alfombra roja de los Grammy 2022

El vestido negro de un solo hombro con cola blanca de satén sorprendió en los Grammy 2022 por su sofisticación y contraste de tonos en Lady Gaga (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

En otro momento de los Grammy 2022, Gaga sorprendió con un vestido negro de un solo hombro y una cola blanca de satén que se extendía por el suelo. El peinado fue un recogido rubio con ondas en la parte frontal, acompañado de un collar de diamantes, maximizando la sofisticación y el contraste entre los tonos del atuendo.

Lady Gaga en la ceremonia de los premios Óscar 2019

El vestido negro palabra de honor y guantes largos evocaron el glamour clásico de Hollywood en Lady Gaga durante la ceremonia de los premios Óscar 2019 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

En los Oscar 2019, la cantante optó por un vestido negro palabra de honor, de falda voluminosa y guantes largos de cuero negro. El conjunto se completó con un collar de diamantes y el cabello recogido en moño alto, evocando el glamour clásico de Hollywood y demostrando su versatilidad para adaptarse a diferentes códigos de vestimenta.

Lady Gaga en los Screen Actors Guild Awards

El vestido blanco de escote profundo y bordes deshilachados aportó frescura y modernidad al estilo de Lady Gaga en los Screen Actors Guild Awards (Photo by Robyn Beck / AFP)

Por último, en los Screen Actors Guild Awards 2019, Gaga eligió un vestido blanco con escote profundo y abertura en la pierna, drapeados en la cintura y bordes deshilachados. Lució el cabello corto y platinado, maquillaje de labios oscuros y un choker de diamantes, cerrando la lista con una muestra de frescura y modernidad que define su estilo actual.