Deportes

La provocación de la figura del boxeo Tyson Fury contra su próximo rival: paseó un león con correa

El británico llevó a un felino por las calles de Tailandia como parte de su preparación para el combate ante “The Lion” Arslanbek Makhmudov

Guardar
El boxeador británico provocó a su rival con el gesto

Tyson Fury paseó a un león por las calles de Pattaya, Tailandia, como parte de su preparación para el combate ante Arslanbek Makhmudov, conocido como “The Lion” (el León), que marcará su regreso al boxeo tras 16 meses de inactividad. El enfrentamiento, previsto para el sábado 11 de abril en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, será la primera ocasión desde 2022 en la que el púgil británico pelee ante su público local.

La inusual imagen de Fury conduciendo al felino, a modo de mensaje simbólico dirigido a su adversario, se dio a conocer mientras el boxeador, de 37 años, perfeccionaba su estado físico en Pattaya, donde las temperaturas superan los 30°C durante este fin de semana.

En palabras del propio Fury, recogidas por el Daily Mail, el campeón comentó sobre el animal: “Es un buen chico. Es solo un pequeño Simba (en referencia al cachorro de león de la película ‘El Rey León’)”. El gesto refuerza la narrativa previa al combate con Makhmudov, quien ostenta una reputación de pegador letal en la división.

Tras haber anunciado su quinto retiro del boxeo hace más de un año, Tyson Fury reaparecerá con el objetivo de medirse a los mejores rivales, mientras planea al menos tres desafíos en el calendario de 2026. “Tengo una agenda repleta, mínimo tres peleas este año. Debo superar a este rival para seguir en marcha y rindiendo”, declaró el púgil a Daily Mail. En la misma entrevista, el británico añadió: “Ya no soy el perseguido. Ahora soy el cazador”.

Tyson Fury se enfrentará a Arslanbek Makhmudov (Reuters/John Sibley)
Tyson Fury se enfrentará a Arslanbek Makhmudov (Reuters/John Sibley)

Fury, cuya marca profesional es de 34 victorias, dos derrotas y un empate, con 24 victorias por nocaut, ha caído en dos ocasiones, ambas ante Oleksandr Usyk. El regreso del Gypsy King se produce, además, después de cuatro años sin combatir en suelo británico. Originalmente, aspiraba a cerrar el año con una pelea estelar ante Anthony Joshua, aunque antes debe resolver su duelo ante el púgil ruso-canadiense.

El adversario, el ruso Arslanbek Makhmudov, de 36 años y 1,97m, acumula 21 victorias, dos derrotas y 19 nocauts, cifras que lo han posicionado como uno de los protagonistas más peligrosos de la categoría de los pesos pesados, según consigna Daily Mail. El combate será coestelarizado por Conor Benn y el dos veces campeón mundial superligero Regis Prograis. En el turno previo, Richard Riakporhe y Jeamie TKV también participarán en la velada, con este último defendiendo el título británico de los pesos pesados.

En declaraciones para Sky Sports, el boxeador británico Dillian Whyte advirtió sobre los riesgos de la contienda. “Al principio pensé que sería una pelea fácil para Fury, muy fácil. Pero al repasar los últimos combates de Makhmudov, vi que es un tipo duro, viene de un par de buenas victorias y es un gran pegador”. Whyte profundizó: "Fury perderá parte de su ventaja habitual de altura y alcance, lo que hace la pelea mucho más interesante. Es una pelea muy, muy peligrosa para Fury. La mayoría de los aficionados pensará que será sencillo para él, pero no lo creo. Fury ya ha sido derribado por rivales de menor pegada y Makhmudov puede golpear mucho más fuerte, así que veremos".

La velada del 11 de abril traerá de vuelta a Tyson Fury ante su público en Londres, instancia que no se repetía desde hace cuatro años. El combate, parte de un evento organizado por la revista Ring Magazine, podrá verse en directo a través de Netflix para audiencias de todo el mundo. La expectativa se centra en el desafío físico y anímico que supone para Fury medirse a un noqueador como Makhmudov, en un contexto de alto perfil mediático y con la posibilidad de enfrentar a Anthony Joshua en el horizonte.

Temas Relacionados

Tyson FuryArslanbek Makhmudovboxeodeportes-argentina

Últimas Noticias

Matko Miljevic fue desafectado del partido de Racing tras sufrir un intento de robo: “Tiene traumatismos y una herida cortante”

El mediocampista fue dado de baja para el choque de esta noche por Copa Argentina

Matko Miljevic fue desafectado del partido de Racing tras sufrir un intento de robo: “Tiene traumatismos y una herida cortante”

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

El piloto argentino de Alpine buscará escalar posiciones en el circuito de Suzuka. Su compañero Pierre Gasly saldrá del séptimo lugar

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Escándalo en África: Senegal exhibió el trofeo como campeón continental luego de que la confederación se lo quitara y adjudicara a Marruecos

Los senegaleses celebraron en la previa al amistoso contra Perú. La CAF le dio por perdida la final ante los marroquíes por abandonar el campo de juego

Escándalo en África: Senegal exhibió el trofeo como campeón continental luego de que la confederación se lo quitara y adjudicara a Marruecos

El plan que diseñó Santos para que Neymar juegue el Mundial

El conjunto brasileño implementó el “Proyecto Mundial” para que el delantero sea convocado por Carlo Ancelotti

El plan que diseñó Santos para que Neymar juegue el Mundial

La dura respuesta de España a la Conmebol luego de considerar que Argentina era “bicampeón” de la Finalíssima

Rafael Louzan, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le contestó a Alejandro Domínguez. “Hicimos todo para que se pudiera jugar”, afirmó

La dura respuesta de España a la Conmebol luego de considerar que Argentina era “bicampeón” de la Finalíssima
DEPORTES
Matko Miljevic fue desafectado del partido de Racing tras sufrir un intento de robo: “Tiene traumatismos y una herida cortante”

Matko Miljevic fue desafectado del partido de Racing tras sufrir un intento de robo: “Tiene traumatismos y una herida cortante”

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Escándalo en África: Senegal exhibió el trofeo como campeón continental luego de que la confederación se lo quitara y adjudicara a Marruecos

El plan que diseñó Santos para que Neymar juegue el Mundial

La dura respuesta de España a la Conmebol luego de considerar que Argentina era “bicampeón” de la Finalíssima

TELESHOW
El romántico saludo de Benjamín Vicuña a Anita Espasandín por su cumpleaños: “Tus pasos son los míos”

El romántico saludo de Benjamín Vicuña a Anita Espasandín por su cumpleaños: “Tus pasos son los míos”

Chano le envió un mensaje al público del épico recital de Tan Biónica bajo la lluvia: “La melodía eterna de esa tormenta”

Mickey Rourke recordó a Carlos Monzón: el sueño que tenían y truncó la muerte del argentino

Bizarrap conquistó Miami con un show impactante y Daddy Yankee y Skrillex como invitados

Evangelina Salazar fue al teatro a ver a Guillermina Valdés, su ex nuera

INFOBAE AMÉRICA

Las 24 obras de Rubens sobre Marie de Médici se despiden temporalmente del Louvre para una mega restauración

Las 24 obras de Rubens sobre Marie de Médici se despiden temporalmente del Louvre para una mega restauración

OnlyFarms: el portal que lanzó Donald Trump para fortalecer al sector agrícola

Reembolso del IRS en 2026: estas son las causas por las que se puede retrasar el pago en EEUU

Mantienen alerta meteorológica por lluvias en República Dominicana

Autos, tarjetas y comercio lideran la expansión del crédito en Panamá durante los dos primeros meses de 2026