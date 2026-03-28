La provocación de la figura del boxeo Tyson Fury contra su próximo rival: paseó un león con correa

El boxeador británico provocó a su rival con el gesto

Tyson Fury paseó a un león por las calles de Pattaya, Tailandia, como parte de su preparación para el combate ante Arslanbek Makhmudov, conocido como “The Lion” (el León), que marcará su regreso al boxeo tras 16 meses de inactividad. El enfrentamiento, previsto para el sábado 11 de abril en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, será la primera ocasión desde 2022 en la que el púgil británico pelee ante su público local.

La inusual imagen de Fury conduciendo al felino, a modo de mensaje simbólico dirigido a su adversario, se dio a conocer mientras el boxeador, de 37 años, perfeccionaba su estado físico en Pattaya, donde las temperaturas superan los 30°C durante este fin de semana.

En palabras del propio Fury, recogidas por el Daily Mail, el campeón comentó sobre el animal: “Es un buen chico. Es solo un pequeño Simba (en referencia al cachorro de león de la película ‘El Rey León’)”. El gesto refuerza la narrativa previa al combate con Makhmudov, quien ostenta una reputación de pegador letal en la división.

Tras haber anunciado su quinto retiro del boxeo hace más de un año, Tyson Fury reaparecerá con el objetivo de medirse a los mejores rivales, mientras planea al menos tres desafíos en el calendario de 2026. “Tengo una agenda repleta, mínimo tres peleas este año. Debo superar a este rival para seguir en marcha y rindiendo”, declaró el púgil a Daily Mail. En la misma entrevista, el británico añadió: “Ya no soy el perseguido. Ahora soy el cazador”.

Tyson Fury se enfrentará a Arslanbek Makhmudov (Reuters/John Sibley)

Fury, cuya marca profesional es de 34 victorias, dos derrotas y un empate, con 24 victorias por nocaut, ha caído en dos ocasiones, ambas ante Oleksandr Usyk. El regreso del Gypsy King se produce, además, después de cuatro años sin combatir en suelo británico. Originalmente, aspiraba a cerrar el año con una pelea estelar ante Anthony Joshua, aunque antes debe resolver su duelo ante el púgil ruso-canadiense.

El adversario, el ruso Arslanbek Makhmudov, de 36 años y 1,97m, acumula 21 victorias, dos derrotas y 19 nocauts, cifras que lo han posicionado como uno de los protagonistas más peligrosos de la categoría de los pesos pesados, según consigna Daily Mail. El combate será coestelarizado por Conor Benn y el dos veces campeón mundial superligero Regis Prograis. En el turno previo, Richard Riakporhe y Jeamie TKV también participarán en la velada, con este último defendiendo el título británico de los pesos pesados.

En declaraciones para Sky Sports, el boxeador británico Dillian Whyte advirtió sobre los riesgos de la contienda. “Al principio pensé que sería una pelea fácil para Fury, muy fácil. Pero al repasar los últimos combates de Makhmudov, vi que es un tipo duro, viene de un par de buenas victorias y es un gran pegador”. Whyte profundizó: "Fury perderá parte de su ventaja habitual de altura y alcance, lo que hace la pelea mucho más interesante. Es una pelea muy, muy peligrosa para Fury. La mayoría de los aficionados pensará que será sencillo para él, pero no lo creo. Fury ya ha sido derribado por rivales de menor pegada y Makhmudov puede golpear mucho más fuerte, así que veremos".

La velada del 11 de abril traerá de vuelta a Tyson Fury ante su público en Londres, instancia que no se repetía desde hace cuatro años. El combate, parte de un evento organizado por la revista Ring Magazine, podrá verse en directo a través de Netflix para audiencias de todo el mundo. La expectativa se centra en el desafío físico y anímico que supone para Fury medirse a un noqueador como Makhmudov, en un contexto de alto perfil mediático y con la posibilidad de enfrentar a Anthony Joshua en el horizonte.