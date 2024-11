Latin Grammy 2024: todos los looks de la alfombra roja

Becky G y Bizzarap, dos de los artistas que llamaron la atención de los expertos en la alfombra roja de los Grammy Latinos

La gala de los Latin Grammy 2024 reunió esta noche a las estrellas más importantes de la música latina en el Kaseya Center de Miami, en una ceremonia cargada de expectativas, ritmo y estilo. Tras la edición del año pasado en Sevilla, el evento vuelve a Estados Unidos, donde figuras como Shakira, Karol G, Bad Bunny, Bizarrap, María Becerra, Nathy Peluso, Mon Laferte, Trueno, Dillom, Peso Pluma y David Lebón, entre otros, dijeron presente en la alfombra roja de la gran fiesta de la industria discográfica.

Además de los galardones, la alfombra roja del máximo galardón se conviertió en una verdadera pasarela de tendencias. Los grandes diseñadores aprovechan la ocasión para mostrar sus últimos diseños, vistiendo a artistas como Nathy Peluso —quien representa a Argentina con tres nominaciones—, Bizarrap, Conociendo Rusia, y Trueno, entre otros. Con estilos que van de lo clásico a lo arriesgado, los looks de la noche buscan marcar tendencia, en un despliegue que combina talento y moda en el evento más esperado de la música latina.

Los reconocidos diseñadores Gabriel Lage y Verónica de la Canal analizaron a Infobae todos los looks.

Todos los looks de la alfombra roja de los Latin Grammy 2024

Luis Fonsi y Agueda

Luis Fonsi y Agueda en la alfombra roja. Él lleva un traje negro decorado con detalles de plumas en blanco y negro en la parte superior; ella, por su parte, luce un vestido de malla metálica con piezas doradas, plateadas y cobrizas que reflejan la luz, formando un diseño tipo mosaico REUTERS/Marco Bello

“Me encantan ambos”, comenzó diciendo a Infobae, Verónica de la Canal, sobre Luis Fonzi y Agueda López, uno de los primeros en llegar a la alfombra roja.

“Él está muy fashionista con ese traje intervenido y el vestido de ella es muy moderno. Y me gusta mucho el largo elegido para su vestido. Impecables ambos”, agregó.

Gabriel Lage, por su parte, sostuvo sobre la pareja: “Una pieza muy de línea Paco Rabanne, con metales sostenidos. Es un trabajo que tiene muchísimos años en esa firma. Son chapas metálicas engarzadas una a una con arandelas, con argollitas, en realidad. Este es un trabajo manual, sin duda. Y se hace directamente sobre un maniquí o sobre un cuerpo. Tiene un trabajo muy impactante”, sostuvo el diseñador.

Daniela di Giacomo

Daniela di Giacomo con un color que va a ser tendencia, el azul índigo REUTERS/Marco Bello

En cuanto a Daniela di Giacomo, Lage sostuvo: “Aquí vemos una pieza de corte de sirena, totalmente drapeado y con un gran moño en la espalda que continúa hacia la falda, haciendo de sobrefalda, generando una cola bastante impresionante. También en un color que va a ser tendencia, un azul índigo. Un estilo de vestidos que viene nuevamente, vestidos con rigidez del escote Y vuelven también este tipo de telas rígidas que no se usan hace unos cuantos años”

Carlos Vives y Claudia Elena Vasquez

Carlos Vives and Claudia Elena Vasquez. Ella viste un gown de malla plateada, completamente cubierto de cristales y pedrería que crean patrones geométricos y le aportan brillo. Él lleva un esmoquin negro clásico, con solapas de terciopelo y una camisa blanca, acompañado de una pajarita negra REUTERS/Marco Bello

Lage sostuvo sobre Carlos Vives y Claudia Elena Vasquez: “Dos looks perfectos para una red carpet de Latin Grammy. Él impecable con un smoking realmente clásico, pero muy bien. Y ella, con una pieza absolutamente bordada, con un trabajo muy espectacular de bordado, un trabajo de mano muy fuerte, súper elegante. También con una línea de vestido que viene muchísimo. Las nuevas tendencias vienen mucho con vestidos muy bordados, muy trabajados como lo que llamamos en Argentina ‘piezas joyas’. El color gris acerado es otro de los ítems de las próximas colecciones, que ya se está viendo en las colecciones de este año bastante, pero que va a ser muy fuerte en los próximos años. Todo lo que es metálico ha venido para quedarse”.

Bizarrap

Bizarrap viste un traje negro de corte clásico, con solapas finas y una camisa blanca cerrada sin corbata. Completa el conjunto con gafas oscuras y una gorra negra / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Una de las estrellas de la noche sin dudas fue Bizarap. De la Canal sostuvo sobre el artista argentino: “Me sorprendió la formalidad. Está elegante y a su vez moderno al optar por no llevar corbata, ni moño, pero sí el uso de un chaleco que remata el look y a su vez sigue fiel a su estilo de gafas y su indiscutible accesorio, la gorra. Me gusta la elección de los zapatos”.

Becky G

Becky G con un vestido de malla transparente decorado con pedrería y aplicaciones florales que estratégicamente cubren ciertas áreas, creando un efecto de brillo y textura en todo el conjunto Academy/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

De la Canal sostuvo sobre Becky G. ¡Divina!: “Me gusta mucho la elección del color y esa capa abrigo que le da el marco al atuendo muy bien el pelo y el Make up”.

Lage agregó sobre Becky G: “Está con un vestido joya, de una línea que se está viendo mucho en las pasarelas, con una capa. Es un poco de la moda que se ve llevada al extremo, un extremo de transparencias rotundas. A mí me gusta más la sensualidad que lo sexy, en este caso me parece que es más sexy que sensual”.

(Noticia en desarrollo)