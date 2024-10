La era dorada de la longevidad: cómo los nuevos hábitos de la generacion silver impulsan el consumo global

From Old to Bold : “La nueva longevidad es la vitalidad”, un concepto que aboga por la actividad, dinamismo y energía en las etapas más avanzadas de la vida. “Lleva mucho tiempo ser joven, dijo Pablo Picasso. Hoy la nueva longevidad es la vitalidad, con plena actividad, dinamismo, energía y vigor”, aseguró Oliveto.

Old is the New Gold: “Los años dejan de ser vistos como una carga para ser apreciados como un valor”. La nueva longevidad se traduce en nuevas oportunidades.