Desde liderazgo femenino hasta diversidad e inclusión: todos los detalles del Foro GLI LATAM 2024 realizado en Argentina

La Usina del Arte fue el escenario del Foro GLI LATAM 2024, un evento que reunió a líderes y expertos para discutir cómo promover la inversión con enfoque de género en América Latina. (Foro GLI)

40 sesiones, entre paneles y talleres. 160 oradores y más de 1200 participantes de 23 países pusieron el acento en la importancia de avanzar hacia la igualdad de género. Es que el Foro GLI LATAM 2024, que tuvo su segunda jornada de charlas y talleres en la Usina del Arte, volvió a posicionarse como un ámbito ideal para el debate y espacios de networking con el firme objetuvo de promover la inversión con enfoque de género en América Latina. Tras abandonar suelo argentino, el próximo encuentro se realizará en la Ciudad de México.

Se trató de la última jornada de este foro, en el cual los líderes del mundo inversor y emprendedor dijeron presente, que tiene por objetivo mirar con una perspectiva diferente y así plantear poderosos proyectos para potenciar a las mujeres e impulsar su desarrollo económico. Es que tras el debate de “Más mujeres tomando decisiones”, que se centró en un intercambio para conocer los desafíos a los que se han enfrentado y descubrir cómo desde sus espacios impulsan la igualdad, se sucedió “Construyendo espacios de trabajo inclusivos”, que analizó en qué forma las organizaciones pueden crear ambientes laborales que promuevan la inclusión y la igualdad de género. Pero este fue solo el punto inicial.

Es que este 6 de junio, la Usina del Arte recibió a María Noel Vaeza de ONU Mujeres, quien destacó la necesidad de inclusión financiera para la autonomía económica de las mujeres al indicar: “La pobreza se elimina con financiamiento y con inversión. La inclusión financiera de la mujer es fundamental, sin eso es imposible que las mujeres tengan independencia y autonomía”.

Estas palabras luego fueron sucedidas por la charla “Innovación Financiera para la Autonomía Económica”, en la cual se evaluaron los retos de crear productos financieros con perspectiva de género, y que se completó con un análisis de las políticas públicas necesarias para la igualdad de género. Sin embargo, estos son solo algunos de los aspectos que se profundizaron en este encuentro que, desde hace años, se convirtió en un espacio destinado a reducir la brecha de género.

Liliana Parodi moderó un panel sobre la Economía Plateada en el Foro GLI LATAM 2024, abordando retos y oportunidades para adultos mayores. (Foro GLI)

Ya en la parte final del Foro GLI LATAM 2024, se abordó en el panel “Construyendo espacios de trabajo inclusivos”, que fue moderado por Andrea Grobocopatel, los beneficios y desafíos de fomentar la diversidad en el ámbito laboral, siendo que organizaciones con políticas de diversidad de género tienen un 29% más de probabilidad de ser rentables (Blackrock), según indicaron.

En tanto, ONU Mujeres reveló que la brecha de género en la participación laboral se mantiene en un 30%, con una participación femenina del 50% frente al 80% de los hombres.

Mientras que en la charla “Acción Climática con Enfoque de Género: Hacia un Futuro Sostenible”, moderada por Dennis Price de Impact Alpha, se destacó la relación entre género y cambio climático; siendo que las mujeres, al depender más de los recursos naturales, enfrentan mayores desafíos ante el cambio climático. Diego Flaiban de BID Invest señaló que el 39% de las empresas lideradas por mujeres toman créditos verdes, lo que demuestra su compromiso con la acción climática.

“En las compañías, la perspectiva ambiental y de género no está incorporada de manera transversal. Hay un tema crítico que tenemos que administrar y es el factor tiempo. Estamos hablando de que los efectos positivos de todo esto nosotros no los vamos a ver. Pero si no hacemos algo todos los días para luchar contra el cambio climático, sus efectos serán devastadores”, aseguró Mariella de Aurrecoechea, Presidenta del Board LATAM & Líder de Cambio climático y Sostenibilidad.

Más de 1200 participantes de 23 países se reunieron en el Foro GLI LATAM 2024 en Buenos Aires, donde se discutieron estrategias para promover la igualdad de género y la inclusión financiera de las mujeres. (Foro GLI)

Día por día, cómo se desarrollo el FORO Gli LATAM 2024

El Foro GLI LATAM 2024, que se llevó a cabo del 4 al 6 de junio en la Usina del Arte de Buenos Aires, reunió a más de 1200 participantes de 23 países para discutir la inversión con enfoque de género y su impacto en el desarrollo económico.

Daniela Aza participó en la apertura del evento y, como facilitadora en discapacidad y diversidad, destacó la importancia de incluir diversas perspectivas en los debates sobre inversión con enfoque de género y advirtió que las mujeres con discapacidad enfrentan aún más barreras, es por eso que abogó por una integración más inclusiva en todas las iniciativas económicas y sociales del foro.

Estas afirmaciones tuvieron lugar durante una entrevista a Carmen Correa, CEO de Pro Mujer, quien destacó la importancia de integrar la perspectiva de género en todos los niveles de inversión y emprendimiento.

María Laura Tinelli moderó el panel "El poder de los datos para impulsar la igualdad de género", donde se discutió la importancia de los datos desagregados para diseñar políticas inclusivas (Foro GLI)

María Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, participó en el panel “GLI en Conexión”, en el cual, en una entrevista realizada por Correa, discutió el impacto de alcanzar sinergias para potenciar la inversión con enfoque de género. Además, abordaron cómo las alianzas estratégicas y la colaboración pueden fortalecer las iniciativas de inclusión y empoderamiento económico de las mujeres en la región.

Más tarde, se destacó la necesidad de inclusión financiera en la charla titulada “Innovación Financiera para la Autonomía Económica”, y se posicionó a la inclusión financiera como clave para la autonomía económica de las mujeres. Incluso, se discutieron los retos de crear productos financieros con perspectiva de género; al tiempo que se hizo un llamado a la acción para desarrollar un ecosistema de impacto.

Durante este primer día de charlas y talleres, el panel “Cerrando las brechas de género en salud a través de la innovación”, con representantes de Pro Mujer y la industria farmacéutica, se discutió cómo mejorar el acceso a la salud y reducir las disparidades de género. En ese sentido, se señaló que las mujeres enfrentan barreras para acceder a servicios de salud, acción que repercute negativamente en su bienestar y productividad. Es por ello que destacaron la necesidad de políticas y programas que integren una perspectiva de género para asegurar que las mujeres reciban la atención médica adecuada y oportuna.

En el Foro GLI LATAM 2024, se destacó la importancia de la inclusión financiera para la autonomía económica de las mujeres, subrayando que "la pobreza se elimina con financiamiento y con inversión". (Foro GLI)

Asimismo, se subrayó que la economía de los cuidados también tiene un impacto directo en la salud femenina, ya que la falta de apoyo y reconocimiento de esta labor, realizada mayoritariamente por mujeres, contribuye a su estrés y desgaste físico. Es por eso que representantes de ONU Mujeres y CIPPEC enfatizaron, durante el panel “Economía del cuidado: una mirada desde la inversión con enfoque de género”, la importancia de visibilizar y valorar este trabajo para mejorar las condiciones de salud y bienestar de las mujeres. Además, se discutieron innovaciones tecnológicas y políticas públicas necesarias para abordar estas desigualdades y promover un sistema de salud más equitativo.

Otro panel destacado fue el denominado “Economía Plateada”, en el cual se abordaron los retos y oportunidades relacionados con la población de adultos mayores desde una perspectiva de género e inclusión. Con la participación de ponentes del BID Invest y del Silver Economy Forum, se destacó la necesidad de adaptar políticas y programas con perspectiva de género para mejorar el bienestar y la inclusión de esta población de edad avanzada.

En tanto, en la plenaria “Inteligencia Artificial: elementos para una innovación incluyente”, se examinó el papel de la IA en la creación de soluciones inclusivas, analizando desafíos y oportunidades para beneficiar a grupos diversos, para lo cual se destacó la necesidad de desarrollar habilidades tecnológicas para adaptarse a los cambios constantes. Además, se presentaron casos de éxito y estrategias para su implementación equitativa.

Durante la entrevista realizada por Carmen Correa, Daniela Aza destacó la importancia de incluir diversas perspectivas en los debates sobre inversión con enfoque de género (Maximiliano Luna)

La tarde concluyó con el panel “Inversión con Propósito: financiando la igualdad de género”, donde se analizaron cómo las inversiones con enfoque de género pueden cerrar brechas en sectores como la educación y el emprendimiento, demostrando el impacto positivo de estas estrategias en el desarrollo económico y social.

En tanto, el segundo día de charlas y talleres, comenzó con las palabras de Clara Muzzio, Vicejefa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien destacó la importancia de la perseverancia en la lucha por la igualdad de género. “La igualdad va a ser consecuencia de seguir empujando todos los días. Si aflojamos, esta cancha que está inclinada, no se quedará en el mismo lugar, sino que retrocederá” , dijo la funcionara porteña.

Correa, que moderó un panel titulado “Más mujeres tomando decisiones”, contó con líderes como Isela Costantini de GST Grupo Financiero y Wanda Weigert de Globant, quienes compartieron sus trayectorias y consejos para alcanzar puestos de liderazgo, al tiempo que subrayaron la importancia del autoconocimiento y del apoyo de redes de soporte. “Como líder uno se tiene que conocer y para eso tiene la obligación de pedir feedback, no con la autoestima baja, sino buscando autocrítica. Uno tiene que saber: ‘Tengo esta fortaleza, no puedo dejar de seguir desarrollándola, pero tengo estas otras cosas para mejorar’”, dijo Costantini.

En el cierre del Foro GLI LATAM 2024, Carmen Correa destacó la responsabilidad de los asistentes como agentes de cambio y anunció que el próximo evento se realizará en la Ciudad de México, reafirmando el compromiso con la igualdad de género. (Maximiliano Luna)

Una afirmación que fue apoyada por Wanda Weigert, Directora Ejecutiva de Globant: “Es importante encontrar un grupo o una persona de soporte, ya sea tu pareja, alguien del trabajo o las mamis del colegio. Yo no hubiera llegado si otras personas no me hubieran dicho ‘lo podés hacer’”; y que completó Silvia Tenazinha es la Directora General de Salesforce para Argentina: “Hay que ser auténtico, no hay que ser algo que uno no es. Hay mujeres que llegan a líderes y piensan que tienen que liderar como hombres, con autoritarismo, pero es mejor ser uno mismo, con sus fallas y sus aciertos. Hay tantas formas de liderazgo como personas”.

En la charla “Construyendo espacios de trabajo inclusivos”, se destacó que las organizaciones con diversidad de género son más competitivas. Según la OIT, dos tercios de las empresas mejoraron sus resultados comerciales gracias a la diversidad. Mariana Ibero de Farmacity subrayó que “para pasar a la acción a alguien de la organización le tiene que doler la inclusión”. Samanta Gross de General Motors compartió que al presentar ternas de candidatos diversas en el reclutamiento, el 86% de los jóvenes profesionales contratados fueron mujeres.

La charla “Rompiendo la brecha digital: la tecnología como herramienta para la igualdad” abordó la desigualdad de género en el acceso a la tecnología. Laura Reyna de TikTok destacó que “lo más importante es tener las habilidades para transitar el cambio”. Guadalupe Marín de Mercado Libre concluyó que “la tecnología no resuelve todo per se, hace falta educación”. Payal Pathak de Visa explicó la necesidad de mejorar la tecnología, ofrecer nuevas herramientas digitales a las mujeres y apoyar a las organizaciones para escalar sus productos.

Los líderes del mundo inversor y emprendedor se congregaron en Buenos Aires durante el Foro GLI LATAM 2024 para debatir sobre la inversión con enfoque de género y su impacto en el desarrollo económico. (Foro GLI)

Las políticas públicas también fueron un tema central durante esta última jornada de charlas y debates. Guadalupe Aguirre de CAF y Carolina Stanley, ex Ministra de Desarrollo Nacional de Argentina, discutieron sobre la importancia de los datos desagregados por género para diseñar políticas efectivas. Bajo el nombre de “Políticas Públicas y Equidad de Género”, en esta sesión también se evaluó la necesidad de integrar la igualdad de género en los objetivos de desarrollo. “Lo que no se mide, no se conoce”, resaltó Aguirre, mientras que la ex funcionaria indicó que la igualdad de género debe ser una parte integral de los objetivos de desarrollo.

La jornada concluyó con un compromiso de los participantes para tomar acciones concretas que fomenten la inversión con enfoque de género. Correa, que cerró el evento, destacó la responsabilidad de los asistentes como agentes de cambio para movilizar la agenda de igualdad de género y anunció que el próximo Foro GLI LATAM se realizará en la Ciudad de México.