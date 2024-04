El actor de 84 años que busca en la terapia con células madre la fuente de la juventud eterna

El actor John Cleese cree que está ganando unos años más de vida con el tratamiento con células madre (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

El actor y humorista británico, John Cleese, de 84 años, una celebridad por haber sido integrante del grupo de comedia Monty Pyton, —de gran éxito por mofarse de la idiosincrasia de su país— muestra una vitalidad y una prestancia admirables y recientemente se refirió a lo que considera la clave del vigor que parece desmentir su edad.

Según dijo a la revista Saga, del Reino Unido, alimenta su energía inagotable con una terapia con células madre. Cleese ha estado sometiéndose a este tratamiento cada 12 a 18 meses durante las últimas dos décadas. Explicó que, según los médicos que lo tratan, las células viajan por su cuerpo, detectando áreas que necesitan reparación y transformándose en los tipos específicos de células requeridas, ya sea para regenerar cartílago o mejorar la función hepática.

Este es un nuevo caso de un famoso que revela que se está sometiendo a un tratamiento de ese tipo, ya que previamente se conoció que la celebritie estadounidense Kim Kardashian es fanática de las terapias faciales con células madre. En otro orden, el futbolista Cristiano Ronaldo recurrió a las inyecciones de células madre después de una lesión en el tendón de la corva.

Al referirse a su tratamiento Cleese comentó: “Creo que es por eso que no luzco mal para tener 84 años”. Sin embargo, admitió que esta terapia no es económica ya que le insume alrededor de £17.000 (unos u$s 21.200) cada año o año y medio. A pesar de esto, Cleese está convencido de que le resulta útil: “Si te compras unos cuantos años más [de vida], creo que merece la pena”, afirmó.

Numerosos científicos están estudiando las células madre porque podrían ayudar en muchas áreas de la salud (iStock)

Qué son las células madre

Las células madre tienen el potencial de convertirse en muchos tipos diferentes de células en el cuerpo y sirven como un sistema de reparación para el organismo, según se explica en el portal Medline Plus, de la Biblioteca Médica de Estados Unidos. Ahí mismo se explica que hay dos tipos principales de células madre, las embrionarias y las adultas.

Asimismo, se diferencian de las otras células del cuerpo en tres maneras:

-Pueden dividirse y renovarse a sí mismas durante un largo tiempo

-No son especializadas, por lo que no pueden cumplir funciones específicas en el cuerpo

-Tienen el potencial de convertirse en células especializadas, como las células musculares, células de la sangre y las células del cerebro

Numerosos científicos están estudiando las células madre porque podrían ayudar en muchas áreas de la salud, agrega la misma fuente médica. Por un lado permitirían explicar cómo se producen enfermedades graves como el cáncer y los defectos de nacimiento y consideran que en el futuro se podrán utilizar para crear células y tejidos para el tratamiento de muchas enfermedades, como el Parkinson, enfermedad de Alzheimer, lesión de la médula espinal, enfermedades del corazón, diabetes y artritis, entre otras.

Algunos expertos consideran que los intentos antienvejecimiento con células madre puedan hacer más daño que bien (Imagen ilustrativa Infobae)

Según indica la Sociedad Americana del Cáncer, de Estados Unidos, los trasplante de células madre se utilizan en un tipo de leucemia llamada leucemia linfocítica crónica (CLL) ya que permiten que los médicos usen dosis más altas de quimioterapia, algunas veces junto con radioterapia. “Después de estos tratamientos, el paciente recibe un trasplante de células madre productoras de sangre con el propósito de restaurar la médula ósea”, explica.

Además, un ensayo clínico de gran tamaño publicado el año pasado reveló que la terapia con células madre ofrece beneficios significativos a pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, mejorando tanto la cantidad como la calidad de vida en comparación con el tratamiento placebo. Dirigido por el cardiólogo de la Clínica Mayo, el Dr. Satsuki Yamada, el estudio reclutó a 315 pacientes de 39 hospitales en 10 países, todos con insuficiencia cardíaca avanzada resistente al tratamiento convencional. Las células madre extraídas de la médula ósea de los pacientes se reprogramaron para reparar el tejido cardíaco dañado y se inyectaron en sus corazones, lo que resultó en autoevaluaciones positivas de los pacientes sobre su calidad de vida, tasas reducidas de mortalidad y hospitalización, según los resultados publicados en la revista Stem Cells Translational Medicine.

Las células madre, cree la ciencia, permitirían explicar cómo se producen enfermedades graves como el cáncer y los defectos de nacimiento y que en el futuro se podrán utilizar para crear células y tejidos (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué dicen los expertos sobre su utilización en longevidad

El doctor Darius Widera, profesor de biología de células madre y medicina regenerativa en la Universidad de Reading, en Inglaterra, aseguró a The Telegraph que “no existe una sola aplicación aprobada de células madre en la industria cosmética, por lo que todos los proveedores que ofrecen esas intervenciones directas al consumidor están explotando una zona gris”.

En tanto, según explicó la profesora Ilaria Bellantuono, codirectora del Instituto Healthy Lifespan de la Universidad de Sheffield, también en el Reino Unido, como las células madre adultas ya tienen una función o están “especializadas”, difícilmente se conviertan en células de otro órgano. Esto es más pronunciado a medida que la persona envejece, ya sea que se inyecten o no. “Si se trasplanta una célula madre a un entorno antiguo, no funcionará tan bien”, dijo la experta, según publicó The Guardian.

Tras las declaraciones del actor británico de 84 años, el profesor Jon Frampton, biólogo de células madre de la Universidad de Birmingham, advirtió a The Telegraph sobre los peligros potenciales del uso indebido de células madre pluripotentes, capaces de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Si se administran sin el conocimiento e indicaciones correctas, podrían ocasionar resultados adversos, como la formación de teratomas, tumores que aglomeran diversos tipos de tejidos en una sola masa. “Si se colocan en el contexto equivocado sin las indicaciones y señales adecuadas, las células madre hacen lo que son capaces de hacer, pero de una manera muy aleatoria”, afirmó el profesor Frampton.

En la misma línea, el profesor Paul Knoepfler, experto en células madre de la Universidad de California en Davis, expresó su admiración por John Cleese, “pero me preocupa que sus intentos antienvejecimiento con células madre puedan hacer más daño que bien”, dijo. Al respecto explicó que “las células madre que recibe periódicamente podrían suponer riesgos para su salud. No está claro que algún tipo particular de células madre sea seguro o eficaz a menos que se hayan sometido a ensayos clínicos cuidadosos. Además, las afirmaciones que hace sobre el antienvejecimiento no están probadas”.

Cleese comentó: “Creo que es por eso que no luzco mal para tener 84 años”. Sin embargo, admitió que esta terapia no es económica ya que le insume alrededor de £17.000 (unos u$s 21.200) (Imagen ilustrativa Infobae)

“La segunda cosa es que las declaraciones excesivamente exuberantes hechas por celebridades sobre lo que las células madre podrían haber hecho por ellas pueden alentar a la gente común a seguir su ejemplo con riesgos tanto para la salud como financieros”, concluyó en The Guardian.