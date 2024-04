La importancia de la natalidad para Elon Musk: por qué asegura que es clave para salvar a la civilización

Elon Musk aboga por un aumento en las tasas de natalidad como medida esencial para contrarrestar el inminente colapso demográfico, defendiendo la idea de que tener más hijos es fundamental para asegurar la supervivencia y el progreso futuro de la humanidad. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

“Tener hijos es salvar el mundo”, tuiteó Elon Musk desde su cuenta de la red social X. Aunque el posteo fue en septiembre de 2023, desde hace varios años el visionario detrás de empresas que han revolucionado industrias —desde la automotriz con Tesla hasta la aeroespacial con SpaceX— piensa en el futuro.

Podemos asociar la figura de Musk a términos como el de tecnología e innovación; sin embargo, hay una preocupación que lo desvela desde hace tiempo: el futuro de la humanidad. La demografía global, las tasas de natalidad, y el envejecimiento de la población y su impacto, son temas sobre los que reflexiona con frecuencia.

Esta “bomba de tiempo demográfica” podría tener consecuencias drásticas para la economía global, la innovación y el mantenimiento de los sistemas de bienestar social. En diversas entrevistas y declaraciones públicas, el empresario enfatizó en cómo una población que envejece con tasas de natalidad insuficientes para su reemplazo generacional podría llevar a una espiral de contracción económica y estancamiento innovador.

“Creo que es importante para crear una nueva generación”, expresó Musk en diciembre de 2023, en “Atreju” un foro organizado desde 1998 por Hermanos de Italia e invitado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Elon apareció en Roma con su hijo X en brazos, haciendo lo que predica. La ovación vino cuando dijo: “Es tan simple como suena: si la gente no tiene hijos, no habrá una nueva generación”, alertó, suscitando el aplauso de los asistentes.

Elon Musk defendió "tener hijos" y un ambientalismo "esperanzador" en un foro de Meloni. EFE/EPA/ANGELO CARCON

Incluso, se dirigió a los políticos que se encontraban en el auditorio cuando añadió: “Mi consejo a todos los líderes de Gobierno y a las personas es que traten de tener hijos para crear una nueva generación”

“La gente deberá reavivar la idea de tener hijos como una especie de deber social. De lo contrario, la civilización se morirá, sin más”, dijo en una entrevista en 2014. Tener hijos, para Musk, es el antídoto para que la humanidad no desaparezca.

Su interés parece ser más intenso, al punto de denominarlo “evangelización”. Esa es es la palabra que emplea el escritor Walter Isaacson en su exitosa biografía del multimillonario, Elon Musk, para referirse a cuán importante es para Elon esta cuestión. Según el libro, él mismo adopta un rol activo al respecto, siendo padre de múltiples hijos y anima a sus seres queridos a hacerlo.

Influencia cercana

Shivon Zilis no quería casarse. La directiva de Neuralink y una de las referentes en Inteligencia Artificial, no estaba para eso, pero al trabajar codo a codo con Musk empezó a sentir “el gusanillo de la maternidad muy intensamente”.

Shivon Zilis y Elon Musk junto a sus gemelos, Strider Sekhar Sirius y Azure Astra Alice (@Sirineati)

¿Por qué se encendió? Según se lee en la biografía del magnate, el impulso maternal de Zilis, quien también es su amiga íntima, compañera intelectual y ocasional compañera de gaming, se encendió por la “evangelización” sobre la importancia de que la gente tuviera muchos hijos. “Temía que la caída de la tasa de natalidad supusiera una amenaza para la supervivencia a largo plazo de la conciencia humana”, escribe Isaacson.

En el libro, Zilis hace referencia a las profundas convicciones del creador de Tesla al respecto: “Desea de verdad que la gente inteligente tenga hijos, así que me animó a ello”. El propio Musk le sugirió que podría ser el donante de esperma para que los niños fueran genéticamente suyos. “Parecía que eso le haría muy feliz”, cuenta la directiva en el libro.

Tal es el nivel de reflexión sobre el tema que incluso, tras el nacimiento de los gemelos, concebidos por fertilización in vitro, Strider Sekhar Sirius y Azure Astra Alice, Musk tuiteó en X: “El desplome de la natalidad es, con diferencia, el mayor peligro al que se enfrenta la civilización”.

Maye Musk y Tosca Musk, la hermana de Elon, junto a su bebé (Instagram Maye Musk)

En la misma línea, pero en 2019, hizo una contundente declaración durante una conferencia sobre Inteligencia Artificial: “Suponiendo que haya un futuro benévolo con la IA, creo que el mayor problema al que se enfrentará el mundo en 20 años es el colapso de la población”.

Elon siguió evangelizando y también lo hizo con su leal hermana, Tosca. Según cuenta su biografía, el apoyo de Musk fue crucial para la reconocida productora de películas románticas para tomar la decisión de ser madre. Así, emprendió el proceso para tener un hijo mediante un donante anónimo de esperma, con el apoyo financiero y moral de su hermano. Incluso, “la ayudó a buscar la clínica y elegir un donante anónimo de esperma”, se lee.

Pronatalismo y debates

“No hay suficiente gente”, explicó Musk en una entrevista con Joanna Stern durante un evento del Wall Street Journal.

Y siguió: “Creo que uno de los mayores riesgos para la civilización es la baja tasa de natalidad y el rápido descenso de la misma. Sin embargo, muchos, incluso personas inteligentes, creen que hay demasiada gente en el mundo y que la población está creciendo sin control. Es completamente lo contrario. Por favor, mirad los números: si la gente no tiene más hijos, la civilización se va a desmoronar, recuerden mis palabras”.

La postura pronatalista de Elon Musk genera debates sobre los costos y las nociones de cuidados. REUTERS/Lukasz Glowala

Aunque la tasa de natalidad mundial disminuye desde 1960, según datos del Banco Mundial, las críticas y otros enfoques sobre la pronatalidad no tardan en llegar.

Por ejemplo, la columnista del diario The Guardian, Arwa Mahdawi, supo comentar con ironía: “El hombre más rico del mundo no tendrá problemas para alimentar y vestir a sus hijos. Los demás tenemos que preocuparnos por las guarderías, las facturas médicas, los multimillonarios que no quieren pagar más impuestos…”.

Un usuario de X le preguntó en 2022 a Musk qué le diría a la gente que está preocupada por el costo de tener hijos. El multimillonario, activo en redes sociales, le contestó: “Los niños merecen la pena si es posible. Estoy planeando aumentar los beneficios de las guarderías en mis empresas de manera significativa. Espero que otras empresas hagan lo mismo”.