“No debí hacer eso”: ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy?

Mecanismos de compromiso: suena difícil, pero es muy simple. Básicamente, es comprometernos con nuestros objetivos, aumentando el costo de no cumplirlos. Y te voy a dar algunos ejemplos: andá al gimnasio con compañeros del trabajo o amigos, porque si te da fiaca y no querés ir, tenés que asumir un costo social. ¿Querés dejar de fumar? Poné un poco de dinero o algún objeto en algún lugar y no lo toques hasta cumplir seis meses sin fumar. Esto no solo es un consejo, es una evidencia científica de un estudio que advirtió que el 40% de los que se anotaron dejaron efectivamente de fumar.