Los tres ejes de la crianza sueca para niños felices, develados por los expertos

La infancia está llena de momentos mágicos, como estos niños saltando y riendo en un charco de lodo bajo la lluvia. La diversión, la salud y la felicidad son palpables en su inocencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Quiero que mi hijo sea feliz” es, probablemente, una de las frases que los padres más decimos y más escuchamos cuando pensamos en nuestros hijos. La crianza, ligada a la felicidad, se ha vuelto un tema de interés.

En los últimos años, la crianza sueca emergió, principalmente, por sus enfoques progresivos que parecen resultar en niños más felices y seguros de sí mismos. Este modelo se sustenta en varios pilares fundamentales que incluyen la importancia de la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza, la igualdad de género e independencia, y el tiempo compartido en familia.

¿Por qué Suecia? Según el Informe Mundial sobre la Felicidad ―una iniciativa de las Naciones Unidas que clasifica a los países según su nivel de felicidad y bienestar― ha ubicado consistentemente a esta nación entre los Estados más felices del mundo. Entonces, ¿cuál es su secreto?

Cuál es la visión más profunda de la crianza sueca y cómo impacta su relevancia en el panorama global de la crianza moderna.

1 - Qué es el “friluftsliv” y la conexión con la naturaleza

La crianza sueca pone énfasis en la importancia del contacto regular con el medio ambiente. Los niños son estimulados a jugar al aire libre en todas las estaciones del año, lo que promueve un estilo de vida saludable y una actitud positiva hacia la naturaleza.

La inmersión en la naturaleza no solo promueve la salud física, sino que también fomenta el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde una edad temprana, los niños suecos son alentados a pasar tiempo al aire libre, explorando bosques, lagos y parques en todas las estaciones del año. Esta inmersión en la naturaleza no solo promueve la salud física, sino que también fomenta el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños.

La reconocida especialista en maternidad y crianza Linda Akeson McGurk destaca la importancia del contacto con la naturaleza en la crianza de los niños, basándose en el concepto escandinavo de friluftsliv o la vida al aire libre.

El enfoque de McGurk, que promueve hábitos saludables y fortalece el desarrollo físico, emocional e intelectual de los menores, se fundamenta en su experiencia personal y en la tradición de los países nórdicos, conocidos por sus altos índices de felicidad.

“El friluftsliv no es solo una forma de inculcarles hábitos saludables desde chicos, sino también una de las principales razones por las que los países nórdicos suelen figurar entre los más felices del mundo”, escribió Akeson McGurk.

Aprovechar los espacios urbanos con vegetación fortalece los vínculos y reduce los niveles de ansiedad y estrés en niños. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los consejos de McGurk, incluidos en sus libros The Open-Air Life (La vida al aire libre) y There’s No Such Thing as Bad Weather (No existe el mal tiempo), subrayan la importancia de incorporar caminatas diarias como una tradición familiar, independientemente de la duración, con el fin de convertir estas salidas en un hábito.

Además, enfatiza el aprovechamiento de los espacios verdes urbanos y la organización de excursiones periódicas como medios para fortalecer los vínculos familiares y el apego al medio ambiente.

En un estudio reciente en Islandia, pasar tiempo al aire libre en la naturaleza y participar en actividades en el entorno natural puede tener un impacto positivo considerable en el bienestar.

Los deportes al aire libre son una gran opción para fomantar el desarrollo físico y mental de los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones a las que arribaron los investigadores Jakob Frimann Thorsteinsson, Ársaell Arnarsson y Jón Torfi Jónasson arrojaron que hay una amplia gama de efectos positivos respecto a pasar más tiempo al aire libre, como una mejor salud física y mental, más oportunidades para establecer conexiones más profundas con la naturaleza y el entorno, mejor desarrollo cognitivo de los niños pequeños reducción de los síntomas de depresión y ansiedad y bajos niveles de estrés.

El desafío de superar los prejuicios meteorológicos también forma parte de su enfoque, promoviendo una actitud resiliente frente a las condiciones climáticas adversas para no dejar de disfrutar de la vida al aire libre.

2 - Igualdad y autonomía

La igualdad de género y la autonomía son valores centrales en la crianza sueca. Desde una edad temprana, se fomenta la igualdad de oportunidades y se desafían los estereotipos de género en el hogar y en la sociedad en general.

La igualdad de género y la autonomía en la crianza suecas son pilares fundamentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los padres suecos tratan a sus hijos con respeto y les otorgan un alto grado de autonomía para tomar decisiones dentro de límites razonables. Esta autonomía promueve el desarrollo de la autoestima, la responsabilidad y la independencia en los niños, elementos esenciales para su felicidad y bienestar a lo largo de la vida.

Para el psicólogo estadounidense Peter Gray, profesor investigador de psicología y neurociencia en el Boston College, una de las principales causas del aumento de los trastornos mentales es la disminución de las oportunidades de los niños y adolescentes para jugar y realizar otras actividades independientes de la supervisión y el control directos de los adultos. Según sus observaciones, las actividades independientes fomentan el bienestar mental como fuente de satisfacción inmediata para el niño.

La igualdad de género en la crianza ayuda a desmitificar la noción de que ciertas tareas o profesiones son exclusivamente masculinas o femeninas, lo cual es crucial para el desarrollo de la autoestima y la identidad de los niños.

La igualdad que se promueve en la crianza sueca favorece el desarrollo de disciplinas asociadas a la ciencia y matemáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en una actividad organizada por la Universidad de Harvard, titulada “Closing the STEM Gap” (”Cerrando la brecha en STEM), reveló que los estereotipos de género en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) pueden disuadir a las niñas de seguir estas áreas desde una edad temprana.

En este sentido, promover la igualdad de género contribuye a que tanto niñas como niños se sientan libres de explorar sus intereses y capacidades sin restricciones.

3 - Tiempo en familia

En la cultura sueca, el tiempo en familia es considerado como sagrado. Los padres suecos priorizan pasar tiempo de calidad juntos, participando en actividades como cenas familiares regulares, juegos de mesa y salidas al aire libre.

Según las Naciones Unidas, el tiempo de calidad en familia construye familias más fuertes y conectadas, a la vez que favorece al desarrollo de niños más fuertes y seguros de sí mismos.

El cuidado, los juegos y un entorno agradable influye directamente en el desarrollo neuronal de los niños. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la Ciencia de las Actividades en Familia, las actividades compartidas estimulan el desarrollo neuronal de los niños. Cada nueva experiencia sugiere un cambio positivo en la estructura y en el funcionamiento del cerebro.

De acuerdo a una de las investigaciones clave de la psiquiatra infantil Joan L. Luby, el desarrollo del cerebro humano está influenciado por experiencias tempranas de la vida. Es decir, la crianza de los primeros años de vida son cruciales para mejorar el desarrollo del cerebro. El estudio analiza cómo el afecto, el contacto directo, compartir momentos y el entorno agradable influyen en el tamaño del hipocampo, la estructura principal del cerebro involucrada en el aprendizaje y la memoria.

Estos momentos no solo fortalecen los lazos familiares, sino que también proporcionan un ambiente seguro y de apoyo para los niños, donde pueden expresar sus emociones, compartir experiencias y sentirse valorados y queridos.

La comunicación abierta y el apoyo emocional son componentes esenciales de esta dinámica familiar, creando un entorno propicio para el crecimiento y la felicidad de los niños.

En Suecia, se promueve un equilibrio vida-trabajo. Los padres suelen tener horarios de trabajo flexibles y permisos parentales generosos, permitiendo pasar más tiempo de calidad juntos, lo que se considera esencial para el desarrollo emocional y la felicidad de los niños.