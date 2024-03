Ryan Gosling brilló en los Premios Oscar 2024 con un outfit que asombró a todos

El actor Ryan Gosling presentó una pieza musical y lució un look rosado que dio que hablar en los Oscar

En la edición 96 de los Premios Oscar, el emblemático evento que congrega a las máximas figuras del séptimo arte, la alfombra roja del Dolby Theatre de Ovation Hollywood volvió a ser testigo de un despliegue de glamour y estilo que capturó la atención del mundo entero. Desde actores y actrices consagrados hasta talentos emergentes, la noche estuvo marcada por la presencia de celebridades de todos los rincones de la industria cinematográfica. Si bien la austeridad predominó en muchos de los atuendos, algunos optaron por destacarse con looks distintivos que no pasaron desapercibidos.

Entre los que llamaron la atención con sus elecciones de moda se encuentra el reconocido actor Ryan Gosling, quien sorprendió a todos al lucir un atuendo que evocaba el estilo de Barbie, con el color rosado como protagonista. Esta elección arriesgada y poco convencional deslumbró al público, cuando personificó a Ken, convirtiéndose en uno de los looks más comentados de la noche, sobre todo, porque se presentó en el contexto de una pieza musical.

Previamente, Gosling había posado en la alfombra roja con un atuendo diferente. El diseñador Roberto Piazza apuntó al respecto, ante la consulta de Infobae: “Este es un traje que, a mi entender, es maravilloso. Pero claro, no es que él haya decidido llevarlo, fue parte de un disfraz. En realidad, lo lució mientras interpretaba a un personaje en la exitosa película ‘Barbie’, que fue un rotundo éxito a nivel mundial, de ahí su elección de vestir de rosa. No es que simplemente se haya puesto algo rosa, sino que llevaba un traje completamente rosa adornado con cristales.

Ryan Gosling desplegó la pieza "I'm Just Ken" de Barbie con un look deslumbrante (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

“El uso de trajes, camisas y prendas rosadas para hombres está bastante en boga, pero en este caso en particular, no podemos considerarlo como atuendo para los Oscar, ya que él estaba caracterizado como un personaje de la película Barbie. Sin embargo, debo admitir que el traje era espectacular. Estaba completamente cubierto de cristales rosados, ¡vaya brillo! Además, también llevaba el cabello teñido de rosa. Creo que también llevaba guantes y otros accesorios, pero no podemos incluirlo en la alfombra roja ya que él ingresó al evento como parte del elenco de la película, en su papel de personaje”, agregó Piazza.

Mientras que Pablo Ramírez opinó: “Ahora se entiende por qué tenía puesto el otro traje negro con los brillitos, porque se guardó los efectos especiales para hacer el musical, que fue increíble. A mí no me gustan los guantes, ni los anteojos, pero me parece una bomba, súper talentoso y gracioso. Es genial. Estaba vestido de Ken, por eso estaba vestido de fucsia. Genial, me pareció”, valoró el diseñador en diálogo con Infobae.

En tanto, Patricia Profumo valoró, en diálogo con Infobae: “Me gustó el outfit de Ryan para cantar y sobresalir o exponerse en esta gala tan importante me parece que es un color sumamente excéntrico, pero bien llevado y bien acompañado. Si hay un lugar donde podría ponerse este tipo de trajes es en los Oscars y mucho más siendo que brindando un show. Si hubiese sido para la red carpet hubiese sido desacertado, pero para un show escénico en tremenda gala es realmente genial. Este color, el rosa Barbie, es uno de los tonos favoritos. Ha sido uno de los tonos favoritos del 2023 y se sigue prolongando en 2024 para hombres y mujeres”.

Ryan Gosling posó al llegar a la ceremonia con un look total black de Gucci /REUTERS/Sarah Meyssonnier

Con respecto al primer look que lució Ryan Gosling, específicamente en la alfombra roja y antes de su presentación musical, Ramírez había observado: “Él es una bomba, pero la verdad es que no me gusta el traje de Gucci, con la camisa abierta, no me parece para los Oscar. No me gustó”.

El traje negro de Gucci que eligió Gosling respondió, según los diseñadores, a una de las tendencias observadas en esta noche de los Oscar, que es el total black, con la austeridad como estandarte.

Ryan Gosling rompió con la austeridad que predominaba hasta el momento en los looks del evento /REUTERS/Mike Blake

“En general, los trajes son muy básicos en volumen. Están abocados en su mayoría a los detalles mínimos, pero en líneas puras”, le dijo Profumo a Infobae. Y Ramírez, en la misma línea, sumó: “En todos los looks veo la idea de que menos es más: cuando el vestido no tiene más importancia que la persona, la subraya. La tendencia en los hombres es mucho más descontracturada: muchos están sin corbata y sin moño, y los trajes con una silueta más de los años 70″.

Por su parte, Piazza analizó: “Veo austeridad y no veo diseño, no veo creación, no veo mano de obra. ¿Qué significa para mí un Oscar? Es la muestra más maravillosa de la industria de la moda y del espectáculo. Por ende, todos tienen que estar deslumbrantes. El Oscar es el único momento en el que pueden destacarse con algo que nunca volverán a usar. Es crucial destacar en la alfombra roja, ya que eso marca tendencia en la moda y el diseño”.