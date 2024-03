Ginebra deslumbró en el cierre del BAFWEEK 2024: la revolución de la moda con una impronta futurista y fuera de lo convencional

Corante cerró la edición de BAFWEEK 2024

El Corante nace del juego surgido de la fusión entre corazón y diamante, un simbolo tan único como real para Francisco Tinelli, quien debutó formalmente en el mundo de la moda con dos motores potentes e inspiradores: la fuerza y la esperanza.

Así definió el hijo del conductor parte de este nuevo capítulo su vida, una postal llena de simbología y creación que nutre a CORANTE by GINEBRA, la cápsula de ropa exclusiva que consta de 12 prendas. El nacimiento fue -nada más y nada menos- en el cierre del BAFWEEK 2024, en la noche del viernes 8 de marzo.

Juanita Tinelli con una máscara fue la sorpresa de Corante, la nueva colección cápsula de Francisco, su hermano

Fue a las 21 horas cuando Ginebra comenzaba a marcar el cierre de la Semana de la Moda de Buenos Aires. Lo hizo con un desfile espectacular, donde 600 invitados tuvieron el privilegio de presenciar un evento único.

En el entorno del espacio cultural Deseo, la marca presentó en exclusiva su esperada colección otoño-invierno FW24, titulada ‘Attraction’, que fusiona la pasión y la atracción en una experiencia sin igual.

Cada prenda de Corante, diseñada por Francisco Tinelli, lleva un nombre y un significado especial, destacando la importancia del cuerpo como instrumento de expresión y mensaje

En la pasarela se exhibió la nueva colección, que ofrece una reinterpretación de la feminidad a través de elementos como encajes, transparencias y mesh, todo ello fusionado con el distintivo ADN de lujo y sensualidad de la marca.

Fue una noche de grandes novedades: además, por primera vez, se dio a conocer Ginebra Man, la línea masculina que complementa la oferta de la marca con su enfoque de no género y sus diseños vanguardistas.

Corante by Ginebra culminó en una celebración única, creando un ambiente festivo que unió moda, arte y sonido de manera excepcional

Sobre el cierre llegó el turno de CORANTE by GINEBRA: 12 prendas diseñadas por Francisco Tinelli, impregnadas de su distintiva impronta tecnológica, futurista y neta, cada una con un significado profundo y especial.

Quienes están cerca de Francisco contaron que estuvo atrás de cada detalle y cada prenda, la cual tiene un nombre y lo más importante: un sentido profundo pensando en el cuerpo como instrumento.

Otro de los momentos de las pasadas de Corante

Fue asi como se lució un tapado que se llama “Anonimato”, o una campera bomber que se llama “Dualidad”, marcando según explicaron “lo dual, dos caras existen y conviven a la vez”.

Pero este nombre refleja no solo la esencia de esta colaboración y sino que es el seudónimo que Fran Tinelli utiliza en su nueva faceta como DJ.

Así, con música disparada por el joven, el desfile culminó en una fiesta, con un set creado por el hijo del conductor que fue especialmente creado para la ocasión.

Francisco Tinelli debutó en el mundo de la moda con Corante by Ginebra. Luego lanzó su camino como DJ

Nadie se lo quiso perder. Los famosos que asistieron a la presentación fueron: Marcelo Tinelli, Juana Tinelli (desfila solo la cápsula de Fran), Mica Tinelli, Fran Tinelli, Zaira Nara, Vero Lozano, Jimena Baron, Catherine Fulop, Emilia Attias, Paula robles, Taina y Benicio Gravier, Cande Ruggeri, Claudia Fontán, Yanina Latorre, Agustín sierra, Fer dente, Julieta Poggio, Flor Koury, India Ortega, Andy Bursten, Dolores Trull y Delfína García Moritan, entre otros.

El desfile de Ginebra por dentro

La coleccion de mujer invierno 24 se replantea el Universo Ginebra: volver a la esencia en terminos de calidad y a siluetas mas femeninas. Hay presencia del ADN mas luxury, en convivencia con lo masculino y no gender de la coleccion de hombre. Tipologias clásicas, foco enshoulders, detalles y terminaciones.

Los colores también se hicieron presente en el desfile de Ginebra

Hay aquí sastreria reversionada y prendas de lineas simples que se conjugan. “Lo femenino se resignifica a traves del encaje, las transparencias, el mesh.

Lo sexy reaparece conviviendo prendas de noche, cuero y prendas más urbanas como el denim. Vestidos cortos y largos con encajes combinados, tops y pantalones”, detallaron.

En el rubro “Cuero” tan característico en Ginebra, se volvió a incorporar el cuero vacuno

En prendas de alto invierno aparecen los tapados de 100% lana italiana y nacional, las puffers en version nylon y las prendas internvenidas. Hay pieles que acompañan las prendas, tejidos con foco en la calidad del hilados. Los tapados, blazers y cardigans conviven para armado de looks modernos y sofisticados.

En el rubro “Cuero” tan característico en Ginebra, se volvió a incorporar el cuero vacuno, que genera prendas con looks más masculinos y acabados gastados. Se sumó el napalan como estrella y las prendas con oveja italiana que caracteriza a Ginebra.

Cada prenda es protagonista y lleva el ADN de la marca Ginebra

La noche en invierno tiene mucho brillo, por eso hay prendas intervenidas con hotfix y bordados a mano. Las transparencias, cut out y piezas sexies que contrastan con las prendas más masculinas de la colección, pero que mantienen en ADN de la marca, según se vio.

“Los accesorios estan pensados para terminar el look con un elemento distintivo que lo resalte”, detallaron.

Ginebra sorprendió en BAFWEEK 2024 con la presentación de Ginebra Man, complementando de manera vanguardista la oferta de moda no género con diseños que rompen moldes

Las carteras, en formato tote, shoulder bag y sobre de noche, están confeccionadas en cuero. En la colección de denim de esta temporada, se refleja una impronta característica de ginebra: cada prenda es protagonista y lleva el ADN de la marca.

Se destacan los bordados a mano, los lavados gastados estilo vintage, las full roturas, los dibujos láser como también las combinaciones de texturas, generando un look relajado y sin dejar de estar en la última tendencia de la moda. “El mix de denim y piel ecológica es un must para cualquier outfit como así también el total look, combinando campera y pantalón”, agregaron.

Adempas de cuero hubo prendas más urbanas como el denim

En cuanto a la colección Ginebra Man FW24, tiene como gran musa a la naturaleza que se fusiona con la tecnología, por eso encontrarnos con flores llevadas a pixeles como transformadas un mundo 3D e intervenidas a un efecto de difuminación.

Otro de los momentos de la presentación de la colección Otoño Invierno de Ginebra

“Tipológicamente reinterpretamos las típicas siluetas de fines de los 70′s y principios de los 80´s donde juegan los pantalones Oxfords, camisas y remeras de corte boxy, remeras ranglan y las típicas camperas motoqueras con tachas donde se mezcla con algunas de las tendencias actuales como el oversize que hace que tenga una impronta muy personal”, detallaron.

