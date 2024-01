Buenos Aires se ubicó entre las 50 mejores ciudades del mundo, según un nuevo ranking para 2024

“Una excelente comida es algo que Buenos Aires puede presumir, pero la escena cultural de la ciudad también recibió grandes elogios en nuestra encuesta", indicó Time Out

Con la diversidad y vitalidad que define a las grandes urbes, la revista Time Out reveló su esperado ranking anual de las 50 mejores ciudades del mundo, un compendio que va más allá de simples métricas turísticas y se sumerge en la experiencia vital de sus habitantes. La lista se realiza a partir de una encuesta de la que participan miles de personas que viven en esas regiones y que comparten sus perspectivas sobre la calidad y accesibilidad de la comida, la cultura y la vida social en sus respectivas ciudades.

Te puede interesar: El nuevo ranking de las mejores 50 ciudades del mundo

El ranking, que ya se ha convertido en una referencia global, no solo se nutre de las experiencias locales sino que se amplía gracias a la visión de más de 100 redactores y editores de la propia revista, expertos viajeros que aportan una perspectiva única después de explorar diversas metrópolis alrededor del mundo. La intención de la publicación es hacer un recuento valorativo de destinos turísticos y también un reflejo de cómo es vivir, trabajar y disfrutar en las ciudades más destacadas del momento.

Este año, el sondeo indagó también a los participantes sobre en qué otra ciudad les gustaría residir, añadiendo así un matiz distintivo al atractivo global de cada metrópoli.

La llegada de la Guía Michelin impulsó a Buenos Aires como destino gastronómico (Visit Argentina)

América Latina también fue incluida en la amplia consulta y entre las 50 quedaron ubicadas 4 ciudades. Buenos Aires se ubicó en el puesto 32, incluso en posiciones más destacadas que otras típicamente turísticas y de gran atractivo, algo que se explica por la amplitud de las preguntas realizadas que intentó profundizar no sólo quedarse en el encanto superficial sino también trató de establecer si sus pobladores tienen calidad de vida, están satisfechos e incluso si son felices en el lugar en que residen.

La capital argentina fue situada por encima de otras atracciones globales, como por ejemplo San Francisco (37), Barcelona (38), Boston (43) y Vancouver (50).

San Pablo, en Brasil, se situó en el puesto 16

Las 10 ciudades que encabezan el ránking fueron:

Nueva York Ciudad del Cabo Berlín Londres Madrid Ciudad de México Liverpool Tokio Roma Oporto

Nueva York, en el tope del ranking de Time Out

Buenos Aires, en el puesto 32, se ubicó por debajo de Ciudad de México, que Time Out destacó en el sexto lugar; San Pablo en el 16; y Lima en el 25.

Según la publicación, la capital argentina ha consolidado su posición como otra destacada meca gastronómica en Sudamérica, especialmente después de la inclusión, por primera vez, de restaurantes de la ciudad en la Guía Michelin, en noviembre pasado. Este hito destacó a 52 espacios, incluyendo seis premios Bib Gourmand, que premia a los restaurantes favoritos de los inspectores para 2024 por reunir dos cualidades: gran calidad y precios moderados. Entre los galardonados con estrellas, se destacaron Trescha y Don Julio con una estrella, y Aramburu con dos estrellas, lo que reforzó la reputación de la ciudad como un destino de moda para disfrutar de exquisitas experiencias culinarias.

Lima, considerada una meca gastronómica en América Latina, se situó en el puesto 25

En el ámbito de la coctelería, dijo la revista, Buenos Aires ha presenciado una revolución, especialmente con el reconocimiento de Tres Monos, que se llevó el prestigioso premio Art of Hospitality en los World’s 50 Best Bars el año pasado. Cochinchina y Florería Atlántico también se posicionaron entre los 50 mejores bares. El auge de nuevas tabernas, como Kona, Mixtape Listening Bar, Sofa, Punto Mona y Dimi, ha contribuido al vibrante escenario de bebidas alcohólicas, destacando Chacarita como un epicentro en crecimiento, a pocos pasos de Palermo, que es más conocido para el turismo, aseguró Time Out.

La publicación que, además de realizar una encuesta en cada ciudad consultó a sus periodistas especializados, indicó que Buenos Aires también es un deleite en el ámbito cultural y destacó “lugares íntimos” para escuchar música en vivo u otros espectáculos como Konex, C Complejo Art Media y el Luna Park.

Ciudad de México fue la mejor posicionada en el nuevo ranking al ubicarse en el sexto lugar a nivel global

“Una excelente comida es algo que Buenos Aires puede presumir, pero la escena cultural de la ciudad también recibió grandes elogios en nuestra encuesta, con un índice de aprobación del 79 por ciento por su calidad y un puntaje de asequibilidad del 60 por ciento”, cerró su comentario la publicación.