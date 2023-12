Cinco peinados deslumbrantes para lucir durante las Fiestas de fin de año

Cómo lucir el cabello con peinados a tono con la época más festiva del año (Getty)

Si te estás preparando para fin de año y querés pasar una noche increíble en familia, con amigos o en un súper evento, esta nota te va a interesar muchísimo, porque te voy a dar ideas y a mostrarte los peinados que son tendencia para esta época tan especial. De este modo, te verás elegante, moderna y chic.

Te puede interesar: Moda inmersiva: dos diseñadores fusionaron tecnología y arte para presentar su nueva colección

Es que se trata de una instancia del año en la que todo el mundo busca sus mejores looks y estilos, por lo que hay que aquí te brindo una serie de consejos fundamentales.

1- Peinados con perlas

Peinados para Fiestas, todo lo que debes saber para lucir un cabello hermoso - Rocco (Cortesía: @beauty_ally_)

Los peinados con perlas son unas de las tendencias más fuertes del momento. Puedes hacerte unas ondas abiertas o quebradas, las puedes hacer con una tenaza o bucleadora o también con una planchita. La ventaja de esta última técnica es que el peinado te dura mucho más tiempo. Para realizarlas te recomiendo que antes de aplicar el calor, utilices un protector térmico y una plancha con placas de cerámica y turmalina y luz infrarroja, para retener la humedad en el cabello, sellando la cutícula y dándole un brillo increíble al cabello.

Te puede interesar: Cómo elegir los mejores vinos para servir en las Fiestas

Si prefieres recoger el pelo, te puedes hacer una cola de caballo torzada, lo que es importante es que quede bien tirante en la parte frontal para que se luzcan las perlas. En ambos casos puedes colocar las perlas en la parte frontal y superior de la cabeza, como también en el resto del cabello. Sin lugar a duda que con estos peinados con perlas estarás muy moderna y elegante a la misma vez.

Los peinados con perlas son ideales para lucir moderna y elegante esta temporada, una dinámica fuerte con técnicas variadas para una duración prolongada /Cortesía: @beauty_ally_

2- Coletas bajas

La cola de caballo es uno de los peinados que nunca pasan de moda y siempre te vas a ver súper peinada, además de sentirte fresca y cómoda. Puede ser para el día como para la noche, y, en cualquier caso, te vas a ver bien. Para este peinado primero tienes que definir si vas a querer la cola de caballo lacia o con movimiento, y en base a eso te pasas la planchita o te haces ondas con la tenaza o la planchita.

Te puede interesar: Entre eventos exclusivos y menús reversionados, 10 lugares para celebrar Navidad en Buenos Aires

Luego de esto, te recoges el cabello en la parte inferior de la nuca. Te voy a dar un tip para que nunca tengas problemas con la coleta, luego de hacértela con una banda elástica, agrégale otra por si alguna se llega a romper tienes una segunda de protección. Es muy importante peinar muy bien el cabello para que no te queden globos ni cabellos sueltos. Para ello puedes utilizar spray o también aplicarte algún gel suave o pomada, que además te darán una definición más brillante.

Elegancia atemporal con coletas bajas: consejos prácticos para peinados frescos, cómodos y siempre de moda, perfectos para cualquier ocasión /Cortesía: @makeoverbyreg

Después de hacer la cola de caballo, debes tomar un mechón de pelo y enroscarlo alrededor de la banda elástica para taparla. Otro dato importante es para aquellas personas que no quieren tener las orejas descubiertas, pueden taparlas con el cabello sin problemas.

3- Moño con mechones entrelazados

Para este estilo es importante tener el cabello con movimiento, y para prepararlo lo hacemos con una tenaza, bucleadora o planchita. Aplicamos el Anti-frizz workable Hair Spray de Rocco Donna Professional para ayudarnos. No dejes de mirar mi video que está en este link, para ver cómo se realiza este moño.

Abrimos las ondas con nuestras manos o con un cepillo, así de esa manera será más fácil trabajarlo y que al crear el moño el pelo se vaya entrelazando mucho más fácil.

Separamos los dos laterales, y comenzamos a trabajar por la parte de atrás, tomando secciones desde la parte superior derecha de atrás y llevándolo para el lado izquierdo. Sujetamos con pasadores para que quede firme. Ahora tomamos un mechón del lado izquierdo, lo torzamos y lo llevamos sobre el lado derecho y lo sujetamos.

Peinados para Fiestas, todo lo que debes saber para lucir un cabello hermoso - Rocco

Seguimos intercalando los mechones hacia un lado y hacia el otro. Siempre aplicamos laca o spray para que no haya pelos sueltos y sujetamos con pasadores de tu mismo color de cabello. Las puntas que vamos torzando las vamos escondiendo debajo del peinado que estamos creando, la idea es que las puntas no se vean.

Los últimos mechones los llevamos hacia arriba, para agrandar el moño y que se vea con volumen. Para finalizar vamos a llevar los mechones laterales hacia atrás, pero primero vamos a mover el cabello para que se caigan los cabellos más cortos y queden alrededor del rostro para darle un look más natural. Jugamos con el cabello torzándolo y llevándolo hacia atrás y sujetándolo con pasadores arriba de lo anterior.

Realizamos lo mismo del lado izquierdo, recuerden que es muy importante esconder siempre las puntas por debajo del otro cabello para que no se vean, y para que no se escapen usamos los pasadores del mismo color de tu pelo. Rociamos al final con laca o también con algún spray de brillo y ya está listo nuestro moño con mechones entrelazados.

Moños con mechones entrelazados, el estilo que combina movimiento y elegancia con técnicas sencillas para un acabado natural

4- Peinado de noche de gala

Para este peinado es fundamental tener el cabello con movimiento y con textura. Para ello lo puedes preparar con tenaza o flat iron/planchita, en el vídeo aquí adjunto van a poder ver el paso a paso, para realizarlo perfecto en casa. Lo primero que vamos a hacer es separar los laterales del cabello, lateral derecho y lateral izquierdo, los separamos con un gancho para peinarlos al final.

Luego separamos la parte posterior de la cabeza en 3 triángulos, triángulo superior izquierdo, triángulo superior derecho, y triángulo inferior a la altura de la nuca. Hacemos 3 colitas de caballo, utilizando las blanditas que son invisibles. A cada colita le damos más volumen con un spray de textura. Seguimos el peinado comenzando con la colita inferior, enroscando el mechón alrededor de la colita derecha y sujetamos con pasadores.

Peinados para Fiestas, todo lo que debes saber para lucir un cabello hermoso - Rocco

Ahora vamos torzando la colita de la derecha y la enroscamos alrededor de la colita izquierda y volvemos a sujetar con pasadores para que no se nos escape. Por último, la colita izquierda la torzamos y la pasamos por el medio de la del lado derecho, creando todo el volumen en el medio de la cabeza. Siempre muy importante sujetar las torzadas con pasadores para que quede firme y no se escape ningún pelo. Aplicamos spray o laca para que no haya pelo suelto.

Ahora vamos a soltar los mechones de los lados y comenzamos por el lateral izquierdo torzando y llevando el cabello hacia atrás y abriendo la torzada con los dedos para que quede más grande y con un look informal. Sujetamos con pasadores arriba del volumen que habíamos creado con las 3 colitas de la parte de atrás.

Luego llevamos el lado derecho hacia atrás, torzándo y abriéndola con los dedos para tener más volumen y lo sujetamos con los pasadores sobre lo anterior. Finalizamos con laca y ya tenemos el peinado listo, totalmente recogido pero muy moderno.

Transformá tu look con técnicas avanzadas para un cabello con movimiento y textura, ideales para eventos especiales

5- Peinado con 3 torzadas

El peinado con 3 torzadas es muy fácil de hacer y te lucirás como nadie en estas fiestas. En este caso comenzamos con el cabello natural, como lo tengas. Por favor no dejes de ver mi video con el paso a paso para realizarte este peinado.

Dividimos la cabeza en tres secciones, comenzando por la línea o rayada de costado hacia un lado, sujetando con un ganchito. Luego seccionaremos el otro lateral, agarramos con otro gancho, dejando como última sección un triángulo que abarca la zona posterior de la cabeza y la nuca.

Peinados para Fiestas, todo lo que debes saber para lucir un cabello hermoso - Rocco

Con la parte de abajo comenzamos a torzar el cabello, y con la torzada vamos haciendo un nudo enroscando el pelo en el medio de la cabeza y sujetándolo con pasadores. Luego tomamos el cabello del lateral derecho, lo llevamos hacia atrás, enroscamos y lo sujetamos del lado izquierdo, al lado del anterior nudo.

Rociamos con laca o spray para dominar los cabellos sueltos. Tomamos el cabello del lateral izquierdo y volvemos a torzar el cabello hacia adentro y llevándolo hacia atrás. Lo sujetamos del lado derecho al lado del primer nudo que habíamos creado.

Tres torzadas, un estilo único: aprende cómo realizar este peinado fácil y llamativo para destacar en cualquier celebración festiva

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1