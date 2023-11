Premios Latin Grammy 2023: los looks de la alfombra roja más esperada por las estrellas de la música latina

Bizarras, Nathy Pelusso, Lola Indigo y Mar Lucas,

Con el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla como escenario, las máximas estrellas de la música latina se dan cita, por primera vez fuera de Estados Unidos, para asistir a los Premios Latin Grammy 2023 en España.

Los diseñadores Jorge Rey y Javier Saiach; y Taina Laurino, especialista en protocolo, diplomacia internacional e imagen pública, analizaron a Infobae todos los looks.

Todos los looks de la alfombra roja

Julieta Venegas

La cantante Julieta Venegas posa durante el photocall previo a la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, Europa Press

Jorge Rey sostuvo que el color elegido por Julieta Venegas fue muy acertado. “Siento que el degradé de color es algo que está muy en tendencia. Me gusta que sea como un satén y que tenga esa textura de bordado tipo broderie, que es algo también muy del flamenco y esa estética muy romántica”, dijo el diseñador.

Y sumó: “Es muy tentador este corte, sobre todo porque no marca tanto el busto y crea esos pliegues que le dan un toque de elegancia, y se nota que es un satén muy fino. Es una prenda muy fresca y las transparencias en la parte de las piernas suman mucho. Siento que tal vez el accesorio puede ser lo que la identifica a ella, pero yo le hubiera puesto otro que sea más protagonista, que tenga un poco de brillo”, agregó Rey.

A Saiach no le gustó tanto el look de la cantante: “A pesar que el degradé se usa en todas las colecciones de este año, no me gustó. Entre el look del vestido (muy cerrado y flojo) y el color la hacen muy mayor; el peinado quedó raro”.

Rosalía

La cantante Rosalía lució en la alfombra roja una jugada pero muy bien recibida trasparencia Rocío Ruz / Europa Press

La cantante Rosalía irrumpió en la alfombra roja luciendo transparencias. “Me gusta, muy jugada”, dijo Saiach. Y sumó: “Se la ve con un cuerpo ideal y dentro de la seguridad del negro. Me parece osado y elegante. El cabello me hubiese gustado más peinado y menos natural, y la boca acentuada”, agregó el diseñador.

“Me encanta la propuesta de Rosalía en esta cuestión de la transparencia, que está muy de moda el mostrar la ropa interior. Siento que esa textura le favorece. Es muy característico de Sevilla y el peinado me encanta. Le da un aire fresco y solemne”, dijo por su parte Jorge Rey.

Taina sostuvo que los Grammys se caracterizan por ser la alfombra roja de la creatividad, donde la musica, el arte y la moda se fusionan, y el código de vestimenta gala nos permite observar propuestas diferentes. Rosalía llevó en un vestido con transparencias de Balenciaga para la ocasión, juega con un look sensual sin dejar la majestuosidad de la cola y la postura”.

Y agregó: “El pelo suelto, parte de su sello personal, posiblemente haya sido para transmitir frescura como lo hace la elección de su maquillaje natural y glossy como es tendencia ahora”.

Bizarrap

El productor argentino Bizarrap posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la gala anual de los Latin Grammy, con un look sobrio y elegante EFE/Jorge Zapata

Bizarrap fue otro de los artistas que tuvo una mirada aparte. “Es fiel al traje, que al hombre siempre le asienta muy bien, pero mezclando un smoking, con una opción de camisa muy singular y creativa. Representando la corbata negra pero dibujada en la misma camisa, en lugar del moño”, dijo Taina.

“La gorra y sus anteojos parte de su marca personal que refuerza en este evento”, agregó la experta.

Para Saiach, Bizarrap estuvo correcto: “Me hubiese gustado que tal vez el botón de arriba de la tira de la camisa blanca sea negro también. El calce sastrero estuvo muy bien, sin embargo tendría que asomar la camisa en la manga. La gorra le devuelve su look propio y los lentes, ideal un poco más chicos, así no quedaba tan tapado”

Nathy Pelusso

Nathy Pelusso y un vestido rojo furioso que se llevó todas las miradas REUTERS/Marcelo del Pozo

Nathy Pelusso se llevó todas miradas con un vestido de Balenciaga. “Un rojo furioso, el color de la pasión y el fuego, que resalta sus curvas y respeta el largo requerido para esta gala. No obstante, la opción del pelo largo hubiese sido mejor con todo el pelo para atrás, para que en vez de competir con el vestido, lo acompañe”, sostuvo Taina.

Saiach sostuvo que “el concepto de Peluso es divino, el color la favorece, pero tanta tira me desconcentra Me gusta el pelo y el make up”.

Alejandro Sanz

El compositor español Alejandro Sanz durante la gala, con pelo platinado y corbata oscura con detalles en rojo y blanco (REUTERS)

Saiach sostuvo que lo de Alejandro Sanz fue “un look un tanto desparpajo, lo hace más mayor”. Mientras que Taina consideró: “En el último año, estuvimos viendo un cambio en su estilo por elecciones más arriesgadas en colores y estampas, algo que ha acompañado con el color en su pelo. Por esto mismo, podemos decir que se esperaba de una elección de vestuario con mayor presencia. Un atuendo que tal vez para otro tipo de evento más informal podría haber sido el indicado; igualmente, los zapatos y el pantalón excesivamente largos, queriendo dar el efecto oversize o efecto bolsa, no son los mejores para el músico”.

