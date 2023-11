Los desafíos de la Inteligencia Artificial aplicada al periodismo

El fundador y presidente de Infobae, Daniel Hadad, la CEO de la agencia española EFE, Gabriela Calas, y Sofía Vago, presidenta de Accenture Argentina y Latinoamérica hispana abrieron el debate del 2° Congreso de WINN

Un cambio en tiempo real como el que plantea la Inteligencia Artificial (IA) en el periodismo y la industria de la comunicación abre múltiples desafíos para todos los actores del ecosistema de medios. Con una velocidad inusitada, la IA está modificando la manera en que se piensan, escriben y diseñan las noticias. Aún es difícil anticipar la magnitud real de su impacto, que alcanza a las audiencias, a los propios periodistas y al corazón de las redacciones de todo el globo.

“Lo que vemos hoy de inteligencia artificial es minúsculo, es muy poco respecto de lo que vamos a ver en el corto plazo. Tengo la sensación que esto es más fuerte que internet y estamos ante una revolución mucho más que ante una evolución. Hay que evolucionar o revolucionar, y debemos preguntamos ¿de qué lado vamos a estar, de los evolucionados o revolucionarios?, dijo Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae durante la apertura del Congreso Iberoamericano “Más mujeres, mejor periodismo”, organizado por la red global de mujeres periodistas y comunicadoras de habla hispana, Women in the News Network (WINN) junto al Knight Center de Periodismo para las Américas. El lema de la segunda edición de este encuentro hispanoamericano es “Cinco conversaciones sobre periodismo y comunicación para pensar y actuar”.

El primer panel “Inteligencia Artificial: ¿un periodismo más o menos inteligente?” abrió la reflexión sobre el efecto de las nuevas herramientas de IA en las narrativas periodísticas. Allí junto al fundador de Infobae, expusieron Gabriela Cañas, CEO de la Agencia de Noticias española EFE, y Sofía Vago, presidenta de Accenture Argentina y Latinoamérica Hispana.

Daniel Hadad habla sobre IA y periodismo en el Congreso Más Mujeres, más periodismo de WINN

Frente al impacto de lo que implica en el paradigma social, el CEO de Infobae destacó que este nuevo escenario, incipiente y que tiene un crecimiento exponencial, es más de lo que vimos con Internet en las últimas décadas. “Estamos hoy como estaba Thomas Edison allá por 1880, cuando nadie entendía cómo iba a cambiar la vida de los humanos con la electricidad. Obviamente en todas las industrias se está generando no una evolución, sino una revolución, creo que hay un cambio de paradigma, y el periodismo no es la excepción y la revolución va a ser fuerte”, señaló Hadad.

Sin embargo, el fundador de Infobae remarcó que ante estos grandes avances de la inteligencia artificial, los humanos siguen siendo irremplazables: “Las redacciones en todo el mundo están en estado de shock, y no creo que eso sea malo, creo que la IA en la táctica hará grandes cambios. Creo que mucha gente hoy tiene la preocupación de dónde termina esto. La verdad que no lo sé, no tengo esa respuesta. Insisto en que la IA es de un crecimiento exponencial a una velocidad que ninguno de nosotros va a controlar. Lo único que no podemos hacer es no transformarnos”.

La IA acelerará los tiempos de las tareas repetitivas de los comunicadores como desgrabar o subtitular videos, pero Hadad explicó que la esencia de esta profesión aún permanece: “El buen periodismo es aquel que sorprende, emociona o hace pensar. Y esa es la estrategia que tiene que tener el periodista y una empresa periodística. La táctica que es desgrabar algo, traducir algo, sugerir un título, hasta inclusive hoy poner el SEO correcto, en todo esto, sí nos ayuda la IA. En todo lo otro (la estrategia), un buen periodista, un buen editor no es reemplazable por la IA”.

Daniel Hadad habla sobre IA y periodismo en el Congreso Más Mujeres, más periodismo de WINN

“Lo que hizo ChatGPT fue sacar la inteligencia artificial de un laboratorio y dársela a cada persona para que experimenten”, consideró el fundador de Infobae: “Por un lado tenemos la nube y también estamos trabajando con fuentes abiertas de de información, cada uno de nosotros le está agregando algo nuevo a la inteligencia artificial. Me parece muy bueno reflexionar sobre cuál es nuestra táctica, pero sobre todo cuál es nuestra estrategia”.

“Nuestro Código de Ética postula que la información la debe realizar y verificar un humano. La IA puede generar un texto nuevo, es una herramienta nueva que sirve, que puede ayudar pero siempre un humano tiene que verificar”, sumó Cañas, CEO de la Agencia de Noticias española EFE.

“La IA nos aporta rapidez, como subtitular un video, pero sabemos que puede cometer errores, se trata de delegar tareas repetitivas, esta tecnología va a seguir ayudándonos a desarrollar nuestro trabajo con el mayor rigor”, sumó Cañas.

