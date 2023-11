De canas y calvicie a hidratación: 8 mitos y verdades sobre el cabello develadas

Es fundamental informarse acerca del cuidado capilar para lograr los resultados deseados (Getty)

Saber más acerca de tu cabello es muy importante para entender qué es lo que debes hacer para tenerlo hermoso y radiante como deseas. A veces, nos dejamos llevar por comentarios o creencias que, en algunos casos son mitos, y en otros realidades.

Es esencial estar informado a partir de lo que dicen los profesionales, que puedan brindarte un panorama correcto de tu tipo de pelo y las necesidades específicas que tiene para mantenerlo en su mejor estado. Por eso, aquí voy a ayudarte con algunos temas que son muy interesantes y que vale la pena tener en cuenta.

1-Mito: las canas no se caen

La idea de que las canas no se caen es definitivamente un mito. Las canas son cabellos que han perdido su pigmento natural debido a la reducción de melanina, que ocurre naturalmente con la edad o por factores genéticos. Estos cabellos, al igual que cualquier otro, siguen el ciclo de vida normal del cabello: crecimiento, reposo y caída.

Productos hidratantes y nutritivos especializados para cabellos canosos ayudan a mantener su fuerza y elasticidad, contrarrestando la pérdida de melanina

El ciclo capilar consta de tres fases: anágena (crecimiento), catágena (transición) y telógena (reposo y eventual caída). Todos los cabellos, independientemente de su color, eventualmente llegan a la fase telógena y se caen. De hecho, es normal perder entre 50 y 100 cabellos al día, canosos o no.

Sin embargo, existe la percepción de que las canas son más resistentes y por eso pareciera que se caen menos. Esto podría deberse a cambios en la estructura del cabello a medida que envejece, volviéndose a veces más grueso y resistente a ciertos tipos de daño mecánico. Pero en última instancia, las canas también se caen.

Cuidar el cabello canoso es tan importante como el cuidado de cualquier otro tipo de cabello. A medida que perdemos melanina, el cabello puede volverse más seco y quebradizo, por lo que requiere productos hidratantes y nutritivos que mantengan su elasticidad y fuerza, mitigando así su caída por quiebre.

Para mantener un cabello canoso sano, recomiendo el uso de productos especializados que proporcionen la nutrición y la hidratación necesarias. Y como siempre, mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable son esenciales para preservar la salud de nuestro cabello en todas sus etapas.

2- Mito: el cabello graso no necesita hidratación

El cabello graso también requiere hidratación ya que el sebo no reemplaza la humedad esencial para la elasticidad y resistencia capilar adecuadas

Este es un mito bastante extendido que es importante aclarar: el cabello graso sí necesita hidratación. La confusión suele surgir porque se asocia el exceso de sebo en el cuero cabelludo con la hidratación, pero en realidad son dos cosas muy diferentes. El sebo es una sustancia grasa producida por las glándulas sebáceas que ayuda a impermeabilizar y lubricar el cabello y la piel. Mientras que la hidratación se refiere al contenido de agua en la fibra capilar, esencial para mantener el cabello elástico, resistente y manejable.

Las personas con cabello graso a menudo cometen el error de evitar por completo los acondicionadores o tratamientos hidratantes por temor a aumentar la grasa en su cabello. Sin embargo, omitir la hidratación puede llevar a un cuero cabelludo desequilibrado y puede incluso estimular una producción aún mayor de sebo como mecanismo de compensación. Lo recomendable es elegir productos hidratantes ligeros y aplicarlos de medios a puntas, evitando la raíz y el cuero cabelludo si se siente muy graso.

En mi línea Rocco Donna Professional, por ejemplo, hemos desarrollado productos que equilibran la necesidad de hidratación sin aportar peso o grasa adicional al cabello. Utilizamos ingredientes que hidratan y nutren el cabello fino y graso sin dejar residuos que puedan aumentar la sensación de oleosidad.

La clave para tratar el cabello graso es mantener un régimen de cuidado que incluya una limpieza adecuada con productos formulados para este tipo de cabello y, lo más importante, no descuidar la hidratación. El equilibrio correcto permitirá que incluso el cabello graso se mantenga saludable, suave y con brillo, sin exacerbar el problema del exceso de sebo.

3- Realidad: el cabello se reseca tanto con el calor del verano como con el frío del invierno

Elegir acondicionadores ligeros y aplicarlos de medios a puntas puede equilibrar la hidratación en cabellos grasos sin incrementar la producción de sebo (Getty)

La creencia de que tanto el calor del verano como el frío del invierno pueden resecar el cabello no es un mito, es una realidad. Ambos extremos de temperatura pueden tener efectos dañinos en la salud del cabello, aunque por diferentes razones.

En el verano. El calor intenso, la exposición prolongada al sol, el cloro de las piscinas y la salinidad del mar pueden contribuir significativamente a resecar el cabello. Los rayos UV pueden dañar la cutícula del cabello, la capa protectora externa, lo que lleva a la pérdida de humedad y a que el cabello se vea y sienta reseco.

En el invierno. El frío del invierno puede ser igualmente perjudicial. El aire frío y seco puede despojar al cabello de su humedad natural, y la situación se agrava con el uso de calefacción en interiores, que también puede reducir la humedad del ambiente y del cabello. Además, los cambios bruscos de temperatura al pasar de un lugar caliente a uno frío pueden hacer que el cabello se vuelva quebradizo y propenso a la rotura.

Para combatir estos efectos, es importante adoptar rutinas de cuidado del cabello adecuadas a cada estación. En verano, productos con protección UV y tratamientos intensivos de hidratación pueden ayudar a proteger y restaurar la humedad del cabello. En invierno, el uso de acondicionadores más ricos y mascarillas hidratantes ayudará a mantener el cabello nutrido y protegido del aire frío y seco. Por lo tanto, el cabello necesita protección y cuidado extra tanto en los meses más cálidos como en los más fríos del año para mantener su hidratación y salud óptimas.

4-Realidad: el cabello rizado no debe lavarse tan seguido

El co-washing y el uso de fórmulas sin sulfatos y parabenos son prácticas recomendadas para el cuidado y la limpieza del cabello rizado (Getty)

Vayamos por partes. Es una realidad que el cabello rizado se beneficia de una menor frecuencia de lavado en comparación con el cabello liso. Esto se debe a que la textura en espiral de los rizos impide que los aceites naturales producidos por el cuero cabelludo se distribuyan uniformemente a lo largo de las hebras. Como resultado, el cabello rizado tiende a ser naturalmente más seco y susceptible al daño cuando se lava en exceso.

Lavarse el cabello con demasiada frecuencia puede privar a los rizos de sus aceites naturales, resultando en mechones quebradizos y un frizz indeseado. Sin embargo, esto no significa que el cabello rizado deba permanecer sin lavar por periodos prolongados. No hacerlo adecuadamente puede llevar a la acumulación de suciedad, residuos de productos y piel muerta, lo que puede obstruir los folículos y afectar la salud del cuero cabelludo.

Por lo tanto, ¿cómo aplicamos este conocimiento en la práctica? En mi experiencia, he recomendado a mis clientes con cabello rizado que ajusten la frecuencia de lavado según las necesidades específicas de su cabello. Esto podría significar lavarse el cabello una vez a la semana para algunos, mientras que otros podrían beneficiarse de lavados más frecuentes, pero con métodos suaves como el co-washing (lavado con acondicionador) que limpia sin despojar al cabello de su humedad esencial.

El aceite de pequi, con su riqueza en ácidos grasos y antioxidantes, se convierte en un aliado esencial para nutrir y definir los rizos en profundidad (Getty)

Además, el tipo de producto utilizado durante el lavado es crucial. Las fórmulas sin sulfatos y parabenos, como las que ofrecemos en Rocco Donna Professional, son ideales porque limpian suavemente sin ser agresivas con los rizos. La colección Riccioli con el complejo a base de aceite de pequi y de extracto de açaí es extraordinaria para mantener un cabello rizado y ondulado.

El aceite de pequi es un tesoro escondido en el mundo del cuidado del cabello, especialmente para aquellos con rizos sedientos de nutrición. Originario de Brasil, este aceite se extrae del fruto del árbol de pequi y es rico en nutrientes y antioxidantes que son particularmente beneficiosos para el cabello rizado.

Los rizos tienen una tendencia natural a la sequedad, ya que su forma en espiral impide que los aceites del cuero cabelludo recorran toda la hebra de cabello con facilidad. Aquí es donde el aceite de pequi hace magia. Este elixir está repleto de ácidos grasos como el oleico y el linoleico, que son conocidos por su capacidad para penetrar y humectar profundamente el cabello desde el interior, promoviendo la elasticidad y reduciendo el frizz.

Entre lavados, el cabello rizado puede mantenerse fresco y definido con productos como refrescantes de rizos o champús en seco

Además, el aceite de pequi tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes gracias a la presencia de vitamina A y vitamina E. Esto significa que no solo nutre el cabello, sino que también protege el cuero cabelludo, fomentando un entorno saludable para el crecimiento del cabello. Y para los rizos que a menudo se someten a estrés por el peinado y factores ambientales, el aceite de pequi puede ayudar a reforzar la fibra capilar, protegiéndola contra daños y ayudando a mantener la definición de los rizos.

Usando el aceite de pequi como parte de una rutina de cuidado del cabello rizado, se puede mejorar significativamente la manejabilidad de los rizos. Por todo esto, el aceite de pequi es un ingrediente estelar en la cosmética capilar para quienes buscan realzar la belleza y salud de sus rizos. Su capacidad para hidratar profundamente, mejorar la elasticidad y proteger el cabello lo hace un componente imprescindible para los amantes de los rizos en todo el mundo.

Y para aquellos días entre lavados, los refrescantes de rizos o los champús en seco pueden ser excelentes aliados para mantener el cabello con un aspecto fresco y vigoroso. Para resumir, la frecuencia con la que se debe lavar el cabello rizado no se rige por una regla universal. Es un equilibrio delicado influenciado por el tipo de cabello, el estilo de vida y las preferencias personales. Como profesional, animo a escuchar y entender las necesidades de tu cabello, porque cada rizo es tan único como la persona a la que pertenece.

5-Realidad: los tratamientos con células madre son beneficiosos para el cabello

Los tratamientos con células madre vegetales, ricos en antioxidantes y proteínas, están emergiendo como potenciadores del entorno del cuero cabelludo

Los tratamientos con células madre han ganado popularidad en el campo de la estética capilar, promoviendo la idea de que pueden ofrecer beneficios significativos para el cabello. La premisa básica detrás de estos tratamientos es que las células madre tienen la capacidad de auto renovarse y transformarse en diferentes tipos de células en el cuerpo, lo que podría incluir las células del folículo piloso.

En el contexto del cabello, los tratamientos de células madre suelen implicar el uso de extractos de células madre vegetales o derivados de ellas, ya que las células madre humanas están sujetas a regulaciones mucho más estrictas y consideraciones éticas. Estos extractos son ricos en antioxidantes, proteínas y otros nutrientes que pueden ayudar a proteger y revitalizar el cuero cabelludo, y se postula que pueden fomentar un ambiente saludable para el crecimiento del cabello.

Es importante señalar que mientras la investigación sobre las células madre y su potencial en la regeneración de tejidos, incluido el cabello, es prometedora, la evidencia científica que respalda los tratamientos de células madre para la restauración del cabello aún es limitada. Muchas de las afirmaciones provienen de estudios preliminares o anécdotas, y se necesita más investigación clínica para validar completamente su eficacia.

A pesar de su creciente popularidad, los tratamientos capilares con células madre aún requieren investigación para validar completamente sus beneficios prometidos

Sin embargo, hay informes de que algunos usuarios de tratamientos capilares con células madre han observado que su cabello parece más grueso, más completo y saludable. Esto podría deberse a que estos productos suelen estar formulados con una mezcla de ingredientes que son conocidos por ser beneficiosos para el cabello, como vitaminas, aminoácidos y péptidos, que pueden contribuir a mejorar la apariencia general del cabello.

A pesar de la falta de un consenso científico claro, lo que sí es cierto es que mantener el cuero cabelludo en buenas condiciones es fundamental para promover un cabello sano. Muchos tratamientos con células madre están diseñados para mejorar la salud del cuero cabelludo, y un cuero cabelludo sano es definitivamente un pilar clave para el crecimiento y mantenimiento del cabello.

En resumen, aunque los tratamientos con células madre podrían ofrecer beneficios potenciales para el cabello y el cuero cabelludo, es importante abordar estas afirmaciones con un optimismo cauteloso y estar atentos a la investigación científica continua en esta área. Como con cualquier producto nuevo o de moda, es recomendable consultar con un dermatólogo o un tricólogo antes de comenzar cualquier tratamiento nuevo para el cuidado del cabello.

6-Realidad: los highlights, rayitos o luces hacen lucir el cabello con más volumen

Los highlights en el cabello ofrecen un efecto tridimensional, creando la ilusión de mayor volumen y plenitud en la cabellera

Es una realidad que los highlights o luces pueden hacer que el cabello luzca con más volumen, y hay varias razones estéticas y estructurales para esto. Desde el punto de vista estético, la técnica de poner highlights en el cabello crea dimensiones de luz y sombra. Esta alternancia de colores puede dar la ilusión óptica de profundidad y movimiento, lo cual, a los ojos de quien observa, puede interpretarse como mayor plenitud o volumen capilar. Básicamente, es un truco visual: al tener mechones más claros y oscuros, se crea un efecto 3D que puede hacer que el cabello parezca más denso de lo que realmente es.

Desde un punto de vista estructural, el proceso químico que se utiliza para decolorar el cabello y añadir highlights puede causar que las cutículas del cabello se abran y el cabello se hinche ligeramente. Esto puede resultar en hebras que son físicamente más gruesas, contribuyendo a una sensación de mayor volumen al tacto. No obstante, este proceso puede comprometer la integridad del cabello a largo plazo si no se realiza correctamente o no se mantiene adecuadamente.

Es importante recordar que la salud del cabello debe ser la prioridad, y los tratamientos químicos como los highlights siempre deben ser realizados por profesionales, para obtener los mejores resultados. Además, el cuidado posterior es esencial para mantener la integridad y apariencia del cabello tratado. Acondicionadores profundos, mascarillas y protectores de calor pueden ayudar a preservar la salud del cabello y por lo tanto, el volumen y la apariencia que los highlights ayudan a realzar.

7- Mito: los hombres que se lavan el cabello todos los días son propensos a quedarse calvos más rápido

La calvicie masculina, a menudo atribuida a la frecuencia de lavado, está en realidad influenciada por factores genéticos y hormonales más que por hábitos de higiene

La idea de que lavarse el cabello todos los días puede llevar a los hombres a quedarse calvos más rápido es un mito común, ya que no está respaldado por evidencia científica sólida. La calvicie, especialmente en los hombres, es típicamente el resultado de la alopecia androgenética, también conocida como calvicie de patrón masculino, que está determinada en gran medida por la genética y las hormonas, específicamente la dihidrotestosterona (DHT).

Lavarse el cabello diariamente no afecta estos factores genéticos o los niveles hormonales que influyen en la calvicie. Sin embargo, lavar el cabello con demasiada frecuencia puede despojar al cuero cabelludo de sus aceites naturales, lo que puede llevar a sequedad y fragilidad en el cabello. Mientras que esto puede causar que el cabello se rompa más fácilmente, no induce la calvicie genética.

Es más, una higiene adecuada del cuero cabelludo es importante para mantener la salud del cabello. Un cuero cabelludo limpio puede prevenir problemas como la dermatitis seborreica o la caspa, que, aunque no causan calvicie directamente, pueden llevar a picazón y a una mayor caída de cabello debido al rascado constante o la inflamación del folículo.

Champús suaves y técnicas de lavado no abrasivas son esenciales para un cuero cabelludo saludable, desmitificando la idea de que el lavado diario induce la calvicie (Getty)

Lo que sí es cierto es que el tipo de productos que se utilicen y la técnica de lavado son importantes. Se debe usar un champú suave que no sea demasiado agresivo y evitar técnicas de lavado que puedan ser muy abrasivas para el cuero cabelludo y los folículos pilosos.

En resumen, la frecuencia del lavado del cabello por sí sola no es una causa de calvicie. Los hombres que notan una pérdida de cabello deberían considerar factores como la genética y la salud general del cuero cabelludo, y consultar con un dermatólogo o un especialista en cabello para obtener asesoramiento y tratamiento si están preocupados por la caída del cabello.

8-Mito: el hombre no debe usar acondicionador para evitar la caída del cabello

Es un mito que los hombres no deban usar acondicionador para evitar la caída del cabello. De hecho, el uso de acondicionador es una parte importante del régimen de cuidado del cabello para muchas personas, incluidos los hombres, ya que proporciona varios beneficios.

El uso de acondicionador es benéfico para los hombres, ya que proporciona hidratación, suavidad y protección al cabello

El acondicionador ayuda en las siguientes facetas:

1. Hidratar y nutrir el cabello. Los acondicionadores están formulados para añadir humedad y nutrir el cabello, lo cual es crucial para mantener el cabello saludable y prevenir la rotura.

2. Suavizar el cabello. Ayuda a suavizar la cutícula del cabello, lo que puede reducir la fricción entre los mechones de cabello y disminuir el riesgo de daño al peinar o cepillar.

3. Facilitar el desenredado. Al suavizar el cabello, el acondicionador facilita el desenredado, lo que puede resultar en menos tirón y estrés en el cuero cabelludo y los folículos pilosos durante el peinado.

4. Proteger el cabello. algunos acondicionadores pueden formar una capa protectora alrededor del cabello que ayuda a protegerlo de daños ambientales y de herramientas de calor.

Los beneficios del acondicionador en la reducción de la fricción y el estrés capilar resaltan su rol preventivo contra el daño y la caída del cabello en los hombres (Getty)

La caída del cabello en hombres es más comúnmente causada por factores genéticos (alopecia androgenética), deficiencias nutricionales, estrés, ciertas condiciones médicas, o el uso de productos muy agresivos que pueden irritar el cuero cabelludo y afectar los folículos pilosos.

Elegir el tipo correcto de acondicionador es importante. Si un hombre tiene el cuero cabelludo graso, por ejemplo, podría optar por un acondicionador ligero que no aporte peso adicional al cabello. Por otro lado, si tiene el cabello seco o dañado, un acondicionador más hidratante podría ser beneficioso.

En resumen, el acondicionador no es el culpable de la caída del cabello y los hombres no deben evitar su uso por miedo a perder cabello. Como con cualquier producto para el cuidado del cabello, es importante seleccionar uno que se adapte al tipo de cabello y cuero cabelludo, y usarlo de acuerdo con las instrucciones. Si hay preocupaciones específicas sobre la caída del cabello, lo mejor es consultar a un profesional de la salud o un dermatólogo.

Espero haberte despejado algunas dudas y que ahora sepas mejor que debes hacer con tu cabello para que luzca como el de una verdadera estrella de Hollywood.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1