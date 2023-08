El fenómeno Taylor Swift: cuáles son los secretos de su éxito, según expertos de Harvard

Los especialistas de Harvard ponderaron el impacto cultural y financiero de Taylor Swift en la música contemporánea /REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de Archivo

En el vasto universo de la música, pocas estrellas brillan con tanta intensidad como Taylor Swift. Su trayectoria, que abarca desde sus raíces en el country hasta su actual dominio en el pop, es testimonio de su habilidad para evolucionar y mantenerse relevante.

Swift, oriunda de West Reading, Pensilvania, nacida en 1989, ha logrado un impacto en la industria musical que pocos pueden igualar. Desde sus inicios, su vulnerabilidad en las letras de las canciones le permitió establecer una conexión profunda con millones de jóvenes alrededor del mundo. Esta chica que comenzó cantando sobre historias de amor en pueblos pequeños se transformó en una mujer que decidió regrabar toda su obra, demostrando su fortaleza y determinación artística para evitar que la industria invadiera su creatividad.

Swift destaca como compositora creando piezas que, independientemente del contexto, resuenan por sus melodías y letras perspicaces. En el panorama musical actual, hay muchas figuras destacadas, tanto mujeres como hombres, pero Taylor Swift tiene un lugar especial, respaldado por un grupo de fans inigualablemente leales y apasionados.

Pero, ¿qué es lo que realmente distingue a Swift y por qué su nombre resuena en todo el planeta? Para responder a esta pregunta, un artículo institucional de la Universidad de Harvard reunió las reflexiones de expertos que ofrecieron sus perspectivas sobre el impacto y la relevancia de esta artista.

Las giras de Swift no solo rompen récords, sino que también impulsan economías locales (Foto AP/George Walker IV, archivo)

En primer término, Stephanie Burt, profesora de inglés en Harvard, no dudó en elogiar la habilidad de Swift como compositora. “Tiene un oído fantástico en cuanto a cómo encajan las palabras”, comentó Burt. Y subrayó: “Tiene el sentido de escribir canciones que transmiten un sentimiento que puede hacerte imaginar que realmente son los propios sentimientos del compositor, como en el tema ‘We Are Never Ever Getting Back Together’. También tiene una forma especial de contar historias y crear personajes: puede escribir canciones que tienen lugar en un momento específico, y puede hacer otras donde el éxito de los versos te relata una serie de eventos, como en ‘Betty’ o en ‘Fifteen’”.

En segundo lugar, Burt aportó: “Taylor tiene muchos dones diferentes como compositora, tanto a nivel macro, en cómo la canción cuenta una historia o presenta una actitud, como a nivel micro, en cómo las vocales y las consonantes encajan juntas. A su vez, ella posee una gran cantidad de dones melódicos que no la hacen parecer intelectual ni alejada de los miembros de la audiencia. No me sorprendió descubrir que su composición en conjunto tenía una mayor cantidad de palabras que cualquier cuerpo de canciones exitosas comparables, excepto alguien como Bob Dylan”.

Swift no solo brilla en el escenario, sino también en su defensa por una justa compensación y control sobre su música /REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

La conexión emocional que Swift establece con sus fans es otro factor que la distingue de otros músicos, según Alexandra Gold, becaria clínica en psicología de la Escuela Médica de Harvard. “Hay un fuerte vínculo social y emocional que las personas sienten con ella. Y, en general, cuando la gente se vuelves superfan de alguien, a menudo es porque hay algo en el objeto de la figura pública o celebridad que se conecta con su identidad. Ese es a menudo el enlace para este fenómeno”, dijo Gold.

Y destacó “el contenido de las letras de Swift, así como las emociones que subyacen al contenido de las canciones, que identifican a mucha gente. Hay algo en sus creaciones que es muy común y cercano a la experiencia humana”.

“Para la Generación Z -siguió Gold-, durante la pandemia, hubo mucho contenido de redes sociales sobre Taylor, que en aquel entonces estaba sacando muchos álbumes, por lo que una nueva generación la descubrió. En general, ella ha sido muy importante para el desarrollo y el crecimiento de la identidad de muchas personas”.

Algunos de los expertos se refirieron a la relación especial entre Swift y sus seguidores, y a cómo su música ha influido en generaciones nuevas /REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Desde un punto de vista económico, los conciertos de Swift son más que un espectáculo: son “un motor de la economía”. Así lo describió Matthew Andrews, especialista y docente de la Harvard Kennedy School. “Estos números, creo, son completamente precisos”, afirmó Andrews, refiriéndose a las estimaciones de que los conciertos de Swift en su gira actual tendrán un impacto económico total de $5 mil millones de dólares en las ciudades anfitrionas.

Una de ellas, cabe recordar, será Buenos Aires. La artista anunció meses atrás que su gira “The Eras Tour” llegará al país el 9 y 10 de noviembre para resonar sus canciones en el estadio de River Plate.

“Las ganancias de las giras de Swift son los tipos de ganancias que ves en un evento como el Super Bowl. Lo sorprendente del concierto de Taylor, en particular, es que va de ciudad en ciudad y ves el mismo tipo de impacto en una ciudad tras otra. También lo ves con otros músicos, pero esto es algo que está en una escala y una consistencia que realmente no hemos visto antes”, analizó Andrews.

Uno de los tantos estadios que llenó Taylor Swift con su música y sus inigualables presentaciones en vivo, que explican parte de su éxito contemporáneo /Kevin Winter/Getty Images for dcp/AFP

Y sumó: “Los principales beneficiarios de aquella dinámica en el sector privado son las personas involucradas en la red de apoyo en torno a la industria del entretenimiento, por lo que los grandes ganadores serán hoteles, restaurantes y agencias de turismo, entre otros”.

A su turno, Ralph Jaccodine, profesor asistente de gestión y empresas musicales en el Berklee College of Music, resaltó otro aspecto crucial en la carrera de Swift: su habilidad para ofrecer actuaciones en vivo inolvidables. “Si vas a hablar de Taylor Swift, tienes que hablar del poder de las grandes canciones y de su capacidad para cautivar al público en vivo. Más allá de las plataformas de streaming, la música en vivo sigue siendo una experiencia insustituible”, señaló Jaccodine.

Pero Swift no es solo música. A lo largo de su carrera, ha utilizado su notoriedad para abordar temas importantes en la industria, como la compensación económica de los artistas y los derechos de grabación. Es que la cantante, al inicio de su carrera, no tenía propiedad sobre las versiones originales de sus canciones, por lo que optó por volver a grabar sus álbumes y obtener pleno dominio sobre su obra musical.

Recientemente, la artista anunció una gira internacional que incluye a a Argentina /REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

“Ella arroja luz sobre los contratos de gestión y ha destacado la importancia de las grabaciones y la propiedad. Tenía el presupuesto, los recursos y el talento para volver a grabar sus canciones y lo hizo de cara al público, al que se le informó sobre todo ese proceso. Así que ahora, los estudiantes están analizando ese fenómeno y lo están conociendo por primera vez. Además, el día antes de un gran espectáculo de Swift en un estadio, el puesto de camisetas está abierto y hay miles de personas en la fila. Se aferran a cada palabra de su publicación en las redes sociales, miran todas las fotos. Lo comparten; hablan de ello; tienen grupos. Eso es realmente difícil de lograr”, dijo Jaccodine.

Y profundizó: “Todo comienza con el poder de las grandes canciones. Por eso seguimos escuchando a The Beatles, Bob Dylan y Frank Sinatra. Y como Bowie, Gaga y Dylan, no tiene miedo de estirarse. Swift no tiene miedo de llevar a su audiencia a dar un paseo. La hemos visto crecer en la vida real, de una niña a una mujer con poder, y lo está poseyendo. Siempre ha tenido un buen equipo a su alrededor, gente inteligente a su alrededor, buenos publicistas y una buena gestión. Cuando eres tan bueno, tienes lo mejor en la industria. Su equipo es genial: construyen anticipación; crean un zumbido sobre las cosas. Ha grabado a sus fans de tal manera que quieren todo sobre ella”.

