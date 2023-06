Cómo diferenciar el cansancio habitual del causado por distintas enfermedades

El cansancio es un tema de consulta médica muy habitual. Lo primero que debemos diferenciar es el cansancio normal de aquel que no lo es, el cansancio patológico.

¿Cómo uno se da cuenta si ese cansancio es normal? Es muy simple. Cuando una persona descansa, se le va el cansancio. Duerme, descansa bien uno o dos días y se recupera.

Pero si luego de varias noches de buen descanso nocturno no se recupera y usted sigue cansado, eso ya puede ser un síntoma, entre otros, de distintas enfermedades. Y pueden ser muchas, porque es un síntoma muy frecuente.

Vamos a repasar solo algunas afecciones que pueden causar cansancio. Por ejemplo, la anemia. La disminución de glóbulos rojos, dicho con mayor propiedad, la disminución de hemoglobina, que es el pigmento rojo que tienen los glóbulos rojos y que sirve para para transportar el oxígeno a través del organismo, es una de las razones para que una persona sienta cansancio.

El cansancio constante es una alarma para consultar al médico y hacerse un análisis de sangre, ya que puede ser una señal de anemia (Getty)

Otra condición es el hipotiroidismo, cuando la glándula tiroides no produce una cantidad suficiente de hormonas tiroideas. Si yo recibo a una persona que está cansada crónicamente y no se recupera con el descanso, entonces tengo que descartar que no tenga hipotiroidismo, sobre todo si es mujer, porque el hipotiroidismo, de cada 10 casos, nueve son mujeres.

También le pregunto al paciente si tiene insomnio, uno de los trastornos de sueño más frecuentes y que puede ser otra posibilidad diagnóstica. Una persona que duerme mal, no descansa bien y tiene cansancio, puede tener su origen en dificultad para conciliar y mantener el sueño reparador.

Enfermedades como la artritis reumatoidea o enfermedades por inmunodepresión pueden provocar cansancio. En conclusión son muy diversas las afecciones que pueden originar cansancio fuera de lo habitual. También pueden ocurrir por el consumo de ciertos medicamentos.

Entre los síntomas del insomnio, se encuentran el cansancio, la somnolencia diurna, la dificultad en la concentración, el embotamiento y dolores de cabeza (Getty)

Una persona que está tomando ansiolíticos, tranquilizantes, puede tener cansancio por efecto del medicamento. Algunos antihipertensivos para bajar la presión arterial, pueden dar cansancio. Algunos diuréticos, a algunas personas les puede dar cansancio. Antialérgicos, pueden dar cansancio.

Fíjese qué interesante, para redondear el tema, qué importante es distinguir el cansancio normal, cuando uno se recupera al descansar, del cansancio que se mantiene a pesar del buen descanso. Y fíjese en la cantidad de enfermedades o patologías que debemos indagar para arribar al diagnóstico. Por eso, quería llamar la atención sobre este síntoma.

*El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), “Estrés, sufrimiento y felicidad” (Ed. Planeta 2022), entre otros.

