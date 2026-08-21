Tras la separación, el mejor amigo de Sofía Gala habló del romance con Fito Páez: “Ella está enamorada de otro”

Juan Pablo Mirabelli, amigo de la actriz, habló sobre el vínculo con el cantante

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Después de meses gestos de amor y salidas juntos, los rumores de romance entre Sofía Gala y Fito Páez comenzaron a crecer. Sin embargo, en los últimos días todo parece haber llegado a su final cuando circularon versiones de separación. Así las cosas, uno de los amigos más cercanos de la artista decidió hablar al respecto.

La relación había cobrado fuerza a partir de fotos compartidas, mensajes afectuosos en redes y comentarios públicos de Moria Casán, que alimentaron las especulaciones sobre un vínculo sentimental entre Fito Páez y Sofía Gala. Aun así, ninguno de los dos había confirmado ni rechazado de manera pública esa lectura.

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En ese marco, el nombre que apareció para negar la historia fue el de Juan Pablo Mirabelli, uno de los amigos más cercanos de la actriz. El actor habló del tema durante una visita a DDM, el programa de América TV, adonde asistió para referirse a su trabajo en la serie de Netflix sobre Moria.

Al explicar el vínculo que mantiene con Gala y con su madre, Mirabelli describió una relación de extrema cercanía. “Sofía es mi amiga, tengo un vínculo con Moria, tengo trato diario. Somos familia, porque de verdad lo somos”, afirmó durante la entrevista.

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Los rumores sobre Sofía Gala y Fito Páez crecieron por fotos, mensajes en redes y comentarios públicos de Moria Casán

La aclaración llegó cuando Guido Záffora le consultó de manera directa por la supuesta separación entre la actriz y el cantante. Lejos de validar esa versión, Mirabelli respondió que el romance del que se habló en distintos ámbitos nunca existió.

“Es un tema que no sé por qué se instaló. Nunca pasó, son muy amigos”, sostuvo. En la misma respuesta, agregó que el lazo entre ambos era comparable al que él mismo mantiene con Gala y remarcó que “nunca fueron pareja”.

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El actor fue un paso más allá al rechazar también cualquier versión sobre una relación íntima entre ellos. “Nunca pasó nada íntimo, te lo juro y firmo en un papel”, dijo, antes de insistir en que lo que une a Sofía Gala con Fito Páez es una amistad.

Mirabelli también habló sobre la situación sentimental de la actriz y planteó que su interés afectivo está puesto en otra persona. “Ella está enamorada de otro hombre y no es Fito”, aseguró ante la consulta en el ciclo televisivo.

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“Dicen que Sofía estaba celosa de las amigas de Fito. Eso es mentira”, afirmó. Luego sumó una frase personal sobre el tema: “Me hubiese encantado que esté enamorada de Fito y no de quién está enamorada”.

Sobre el final de la entrevista, Záffora insistió con una pregunta puntual sobre el presente amoroso de la actriz. Mirabelli respondió que sí mantiene una relación desde hace tiempo y volvió a marcar distancia con el nombre del cantante: “Si, hace un montón que está con alguien y no es Fito”.

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Fito Páez le dedicó un romántico posteo a Sofía Gala por su cumpleaños y ella le respondió en el mismo tono: ¿rumores de romance? (Instagram)

La versión sobre una supuesta ruptura entre Sofía Gala y Fito Páez tomó fuerza a partir de lo que contó Karina Iavícoli en LAM (América TV), el ciclo que conduce Ángel de Brito. En la emisión del martes 18 de agosto, la panelista aseguró al aire que la actriz y el músico se habían separado.

Según explicó, uno de los motivos habría sido la dificultad para compatibilizar sus rutinas. “Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios”, afirmó Iavícoli al dar detalles sobre el presunto distanciamiento.

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La panelista sumó además otro elemento vinculado al entorno del cantante. De acuerdo con esa versión, la forma en la que Fito Páez se relaciona con colegas y amigas habría generado incomodidad en Sofía Gala. “Como es un tipo atractivo con todo lo que representa, que estuvo haciendo un viaje, que siempre está con amigas, colegas, a partir de ese momento están distanciados porque no le habría gustado mucho”, sostuvo.

Más tarde, Iavícoli resumió esa misma idea de manera más directa. “Él es un tipo atractivo, muchas mujeres mueren por él y tendría muchas amigas”, señaló en el programa.

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Dentro de ese relato, el episodio que habría profundizado la distancia fue un viaje de Páez a Bariloche junto a Juliana Gattas, Dolores Fonzi y otras mujeres. Según la panelista, ese plan habría provocado malestar en la actriz. “A partir de ese momento habría habido un distanciamiento porque a Sofía no le habría gustado el viaje a Bariloche”, indicó.