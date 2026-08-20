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Receta de estofado francés con panceta y champiñones, rápida y fácil

Nacido en Europa y adoptado en mesas locales, este plato combina carne vacuna, vino tinto, vegetales y una cocción prolongada que integra todos los ingredientes

Dos platos con estofado, carne, champiñones, zanahorias, panceta, papas y pan; un vaso de agua, una jarra con agua y una mesa de madera clara.
El estofado francés forma parte de la gastronomía europea y se incorporó a la cocina argentina con ingredientes y técnicas adaptadas al ámbito local (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El estofado francés es un clásico de la gastronomía europea que se ha integrado con naturalidad en la cocina argentina. Esta preparación, originaria de Francia, destaca por su combinación de carnes, vegetales y vino tinto, ingredientes que reflejan la influencia de la cocina tradicional del Viejo Continente.

En la Argentina, este plato suele elegirse para reuniones familiares o encuentros de domingo. Su presencia en la mesa representa la incorporación de técnicas e ingredientes europeos, adaptados a los gustos locales y a la disponibilidad de productos nacionales.

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La receta incluye cortes de carne vacuna, panceta, champiñones y vino tinto, junto a vegetales como zanahorias y cebollas. La mezcla de estos ingredientes define un plato sustancioso, ideal para quienes buscan opciones reconfortantes y con un perfil gourmet en el menú cotidiano.

Receta de estofado francés con panceta y champiñones

El estofado francés con panceta y champiñones se prepara dorando los cubos de carne y la panceta, luego incorporando zanahorias, champiñones y vino tinto. La cocción lenta permite que los sabores se integren y que la carne adquiera una textura suave, mientras la salsa se espesa de forma natural.

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El resultado es un guiso de carne tierna en una salsa concentrada, perfecto para servir con pan fresco o papas. Este plato ofrece una opción sabrosa y reconfortante, ideal para compartir en cualquier comida.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas 30 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 2 horas 10 minutos
Una persona mezcla un estofado en una olla de hierro fundido con carne, panceta, champiñones y zanahorias usando una cuchara de madera. Se observa vapor.
La cocción lenta integra los ingredientes y permite que la salsa tome cuerpo de manera natural durante más de dos horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 250 gr de panceta, cortada en cubos
  • 1 cebolla picada
  • 3 dientes de ajo picados
  • 500 gr de champiñones chicos
  • 750 gr de lomo (o cuadrada), cortado en cubos
  • 750 gr de zanahorias, cortadas en cubos
  • 1 ramito de especias (perejil, tomillo y laurel)
  • 750 cc de vino tinto
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer estofado francés con panceta y champiñones, paso a paso

  1. En una olla de hierro o fondo grueso, saltear la panceta a fuego mediano por 5 minutos hasta que esté dorada.
  2. Agregar la cebolla y el ajo, y rehogar hasta que estén transparentes.
  3. Incorporar la carne en cubos, saltear por otros 5 minutos para sellarla.
  4. Añadir el vino tinto, los champiñones, zanahorias y el ramito de especias.
  5. Salpimentar a gusto, tapar y cocinar a fuego bien bajo por 2 horas.
  6. Si fuese necesario, retirar la tapa y dejar reducir el líquido hasta que la salsa esté espesa.
  7. Servir bien caliente, acompañando con pan o papas al vapor.
  8. Consejo clave: Mantener el fuego bajo y evitar remover demasiado para que la carne no se deshaga.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 21 gr
  • Carbohidratos: 14 gr
  • Proteínas: 32 gr

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en específico en la receta, como así también las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse hasta 2 meses. Para recalentar, preferir fuego suave o microondas.

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