L-Gante habló de su reencuentro con Andy Kusnetzoff tras su antiguo cruce en PH

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A tres años de aquel tenso episodio en PH Podemos Hablar (Telefe), L-Gante se reencontró con Andy Kusnetzoff y ambos recordaron el cruce que en su momento abrió una polémica alrededor de la participación del cantante en el ciclo de Telefe.

Tras su nueva visita al programa, el referente del RKT, cuyo nombre es Elián Valenzuela, habló con un grupo de cronistas y confirmó que el vínculo con el conductor quedó recompuesto. “Muy bien la pasamos, hablamos de todo un poco”, dijo en SQP (América), al referirse a la grabación y al clima que marcó el reencuentro con Andy Kusnetzoff.

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La consulta de los periodistas apuntó de manera directa a aquel paso anterior por PH Podemos Hablar en el que el músico había manifestado incomodidad y que luego derivó en repercusiones mediáticas. Frente a esa referencia, L-Gante reconoció que ese momento le había generado malestar. “Quizás me había molestado un poco”, admitió, aunque enseguida aclaró que la situación se revisó con el tiempo.

En ese sentido, el cantante sostuvo que hubo aclaraciones después de aquel episodio y valoró lo que dejó ese intercambio. “Aclararon cosas, se generó un contenido y una palabra que se me ocurrió espontáneamente en ese momento, que a mí me ha aclarado muchas cosas y a mucha gente también”, expresó el artista al recordar aquella emisión.

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L-Gante contó cómo fue su reencuentro con Andy Kusnetzoff a tres años de su tenso cruce en PH Podemos Hablar

Cuando le preguntaron si durante este nuevo encuentro con Kusnetzoff volvieron sobre ese antecedente, L-Gante confirmó que sí existió esa conversación, aunque dejó en claro que no tuvo mayor peso en el presente. “Lo recordamos, pero quedó ahí en una secuencia del pasado”, señaló. Luego agregó una definición sobre el conductor y el formato televisivo: “Me parece una gran persona él y un gran programa”.

El intercambio con la prensa no se detuvo en ese tema. En medio de las versiones sobre su situación sentimental, otro periodista le consultó por un posible acercamiento con Wanda Nara. La respuesta del músico fue breve, pero dejó abierta la puerta a un nuevo acercamiento: “Sí, quizás ahora en estos días pronto, así que vamos a ver”.

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También surgió una pregunta sobre una eventual participación en MasterChef, posibilidad que circuló en los últimos días. L-Gante evitó dar una confirmación, aunque tampoco descartó ese escenario. “Ha habido muchos rumores de eso, pero todavía estamos viendo. Todo puede ser. Aparte que estamos muy en cercanía con el canal”, afirmó.

Otro de los temas abordados por los cronistas fue el cruce público entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña, además de los antecedentes del propio cantante con intercambios en redes. Ante esa consulta, L-Gante eligió una respuesta escueta. “A través de un teclado siempre todo es más fácil”, dijo, antes de aclarar que no había seguido en detalle esa situación.

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L-Gante cruzó a Andy Kusnetzoff

Sobre el final, el referente de General Rodríguez también fue consultado por Candela y por la exposición mediática que atraviesa. Allí adoptó un tono de cercanía y evitó profundizar sobre el conflicto. “Espero que lo puedan resolver de la mejor manera y yo a ella la quiero mucho, así que le deseo lo mejor”, sostuvo. Después, al ser consultado sobre si mantiene contacto con ella, respondió: “La otra vez le pregunté por preocupación”.

A finales de 2023, L-Gante, había protagonizado un tenso momento en el programa de Andy Kusnetzoff por el malestar que le habían generado algunas preguntas del conductor y de ciertas invitadas, a quienes había acusado de querer hacerlo “pisar el palito”.

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Durante esa emisión, el artista había revelado cómo había surgido su vínculo con la empresaria y recordó que habían empezado a interactuar a través de “reacciones de fuego en Instagram”. “Con eso se da a entender que hay onda”, le había explicado el cantante a Marilina Ross, otra de las invitadas de PH Podemos Hablar.

Después, había contado que se habían conocido personalmente tiempo más tarde, en un evento organizado por una pelea de Yao Cabrera. Según su relato, en esa ocasión le había tocado sentarse junto a ella. “Tanteando, ahí tranqui. No sé, digo: ¿Le gustará que le hable así o así?”, había relatado.

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El tono del intercambio había cambiado minutos después, cuando el conductor había notado a Valenzuela molesto y le había preguntado qué le pasaba. “Quedé enojado un poco”, había arrancado L-Gante, ya con gesto serio.

Cuando le habían consultado por las razones de ese malestar, el cantante había expuesto su enojo con más claridad. “Porque me puse a pensar… Vos me invitás a tu programa Podemos Hablar y puede explotar, pero también puede no explotar”, dijo en ese entonces.

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Luego había profundizado su planteo con una crítica directa a la dinámica de la entrevista. “Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas que me han dicho para pisar el palito, que ustedes saben que me puede generar problemas personales, que lo tendrían que saber porque son profesionales”, afirmó. Después, el joven sumó un ejemplo: “Si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal”.