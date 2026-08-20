El drama de Jonathan Gómez con la adicción al juego: claves médicas de la ludopatía y cómo detectarla

Jonathan Gómez confesó que la ludopatía causó el derrumbe de su vida familiar y profesional, enfrentando una deuda de 50.000 dólares con apuestas ilegales

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El testimonio de Jonathan Gómez sacudió al fútbol argentino. El mediocampista, con una carrera en clubes de primera línea y paso por el exterior, admitió que la ludopatía provocó el derrumbe de su vida personal y profesional. Gómez reconoció que perdió todo, se encuentra bajo tratamiento y enfrenta una deuda de 50.000 dólares con una plataforma ilegal de apuestas. El drama familiar y el impacto sobre su vínculo con sus hijos marcan el trasfondo de una problemática que afecta a millones de personas en el mundo.

La ludopatía constituye un trastorno complejo que involucra síntomas psicológicos, riesgos personales y familiares, graves consecuencias sociales y financieras, y desafíos en el proceso de recuperación. Identificar sus señales, comprender los factores de riesgo, conocer las complicaciones posibles y acceder a tratamientos efectivos permite dimensionar la magnitud de esta adicción y las oportunidades de superarla.

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Qué es la ludopatía y cómo se manifiesta

De acuerdo con la Mayo Clinic, la ludopatía o trastorno del juego consiste en el impulso incontrolable de apostar, sin importar las consecuencias. Esta condición se caracteriza por la incapacidad de resistir el deseo de participar en juegos de azar, lo que puede provocar la pérdida de ahorros, generar deudas importantes y daños a las relaciones personales. Según la misma institución, el juego compulsivo estimula el sistema de recompensa del cerebro de modo similar a las drogas o el alcohol, lo que explica por qué se lo considera una adicción.

El juego compulsivo estimula el sistema de recompensa del cerebro de modo similar a las drogas o el alcohol, lo que lo convierte en una adicción peligrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, subraya que la ludopatía suele iniciarse en la adolescencia en los hombres y entre los 20 y 40 años en las mujeres. El juego ocasional puede evolucionar hacia una práctica frecuente, especialmente en contextos de estrés. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la preocupación constante por apostar, el aumento progresivo de las sumas en juego, la necesidad de ocultar el comportamiento y la incapacidad para detenerse, incluso ante pérdidas recurrentes.

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Factores de riesgo y causas

Las causas de la ludopatía no se comprenden completamente, pero involucran factores biológicos, genéticos y ambientales. Los antecedentes familiares, la presencia de otros trastornos como la depresión o la ansiedad, y el consumo de determinadas medicaciones, como los que afectan la dopamina, pueden aumentar la vulnerabilidad.

Los expertos de la Universidad de Harvard profundizan en los factores de riesgo, e indican que la adicción al juego comparte características con otras adicciones, incluyendo la presencia de patrones de pensamiento distorsionados y dificultades en el control de los impulsos.

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El entorno social también influye: las personas que tienen familiares o amigos afectados por la ludopatía presentan mayores probabilidades de desarrollar el trastorno. Además, el acceso fácil a plataformas de apuestas online incrementó el riesgo en los últimos años.

Consecuencias personales, familiares y sociales

La ludopatía involucra síntomas psicológicos, riesgos personales y familiares, graves consecuencias sociales y desafíos en el proceso de recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Jonathan Gómez refleja el alcance de las consecuencias de la ludopatía. El futbolista describió la destrucción de su entorno familiar, la pérdida de bienes y el deterioro de su salud mental. Gómez declaró: “Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Estoy en un proceso con mi familia en la cual está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”.

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La Mayo Clinic y Medline Plus coinciden en que la ludopatía puede derivar en bancarrota, problemas legales, pérdida de empleo y hasta pensamientos suicidas. La vergüenza y la negación dificultan el reconocimiento del problema y retrasan la búsqueda de ayuda. Las relaciones personales suelen resentirse, ya que la persona puede mentir, ocultar su situación y alejarse de sus seres queridos. En el caso de Gómez, la adicción lo llevó a firmar pagarés bajo presión y a enfrentar amenazas.

El auge de las apuestas online

El avance de la tecnología facilitó el acceso a plataformas de apuestas online a través del celular, lo que incrementó el riesgo de desarrollar ludopatía en sectores cada vez más amplios de la población. La posibilidad de apostar desde cualquier lugar y en cualquier momento dificulta el control sobre el impulso y favorece la aparición de hábitos compulsivos.

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El entorno digital, sumado a la facilidad de uso de las aplicaciones, permite que la adicción se desarrolle de manera silenciosa, sin que las personas cercanas puedan advertirlo a tiempo. En el caso de Jonathan Gómez, el propio futbolista relató que podía estar interactuando con otras personas y, al mismo tiempo, realizar apuestas desde su teléfono sin que nadie lo notara.

La ludopatía puede iniciarse en la adolescencia en los hombres y entre los 20 y 40 años en las mujeres, con riesgo de volverse frecuente en situaciones de estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta modalidad de juego favorece el aislamiento y la negación del problema, lo que agrava el impacto sobre la vida social y familiar. El acceso ilimitado al juego online a través de dispositivos móviles representa uno de los mayores desafíos actuales en la prevención y abordaje de la ludopatía.

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Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico de la ludopatía requiere la evaluación por parte de un profesional de la salud mental, quien indaga sobre los hábitos de juego, antecedentes médicos y síntomas relacionados. Las herramientas de detección, como cuestionarios validados, ayudan a identificar la presencia y la gravedad del trastorno.

El tratamiento puede contemplar diferentes enfoques. La terapia cognitivo conductual se utiliza para modificar los patrones de pensamiento y las conductas asociadas al juego. Existen medicamentos, como antidepresivos y antagonistas opioides, que mostraron cierta eficacia en algunos casos, según Medline Plus.

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El entorno social y el acceso fácil a plataformas de apuestas online incrementan el riesgo de desarrollar el trastorno en personas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los grupos de apoyo y autoayuda, como Jugadores Anónimos, ofrecen contención y acompañamiento. La Universidad de Harvard destaca la importancia de abordar simultáneamente otras condiciones asociadas, como la depresión o la ansiedad, para lograr mejores resultados.

Prevención y estrategias para afrontar la ludopatía

Aunque no existe una fórmula garantizada para prevenir la ludopatía, los programas educativos dirigidos a personas en riesgo pueden resultar útiles, según la Mayo Clinic. Recomiendan evitar los ambientes donde se realizan apuestas y buscar ayuda ante los primeros signos de problemas. La identificación temprana y la intervención oportuna pueden evitar que la situación se agrave.

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Entre las estrategias de afrontamiento se incluyen mantener el enfoque en la meta principal de no apostar, pedir ayuda a familiares o amigos, reconocer las situaciones que disparan el deseo de jugar y evitar la exposición a estímulos asociados. El apoyo de profesionales y redes de contención se presenta como un factor clave para la recuperación y el bienestar de las personas afectadas.