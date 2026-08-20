Receta de galletitas pepas de frutos rojos, rápida y fácil

La masa de las galletitas pepas no requiere reposo largo ni técnicas complejas y se trabaja sin amasar de más - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las galletitas pepas son de esos manjares que aparecen en la mesa de la abuela sin previo aviso y desaparecen igual de rápido. Con su centro de mermelada y su masa tierna que se deshace en la boca, son un clásico de la repostería casera argentina que resiste el paso del tiempo y cualquier tendencia gastronómica. Simples, generosas y sin pretensiones, son el tipo de galletita que nadie rechaza.

Su nombre viene de la semilla que imitan: esa pequeña cavidad en el centro, cargada de mermelada, recuerda a una fruta abierta con su pepa al descubierto. La versión más clásica usa mermelada de membrillo o de durazno, pero en los últimos años la variante con frutos rojos ganó terreno en las cocinas caseras de todo el país. La acidez de la frutilla, la frambuesa o los arándanos le aporta un contraste fresco que equilibra la dulzura de la masa y las hace irresistibles.

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Lo mejor de esta receta es que no requiere experiencia ni equipamiento especial. Con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier alacena y menos de 40 minutos de principio a fin, el resultado es una tanda generosa de galletitas tiernas, aromáticas y con ese centro brillante que entra por los ojos antes que por la boca. Ideales para la merienda, para acompañar el desayuno o para regalar en una bolsita con cinta: siempre caen bien.

Receta de galletitas pepas de frutos rojos

Se trata de pequeñas galletitas de masa arenosa, elaboradas con manteca, harina, azúcar y huevo, que se rellenan con mermelada de frutos rojos antes de hornear. La masa es suave y fácil de trabajar, y no requiere reposo largo ni técnicas complejas.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 18 a 20 minutos

Ingredientes

200 gr de manteca a temperatura ambiente

100 gr de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

300 gr de harina 0000

1 pizca de sal

1 cucharadita de polvo para hornear

150 gr de mermelada de frutos rojos (frutilla, frambuesa o mixta)

Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)

La receta de galletitas pepas de frutos rojos lleva manteca, harina, azúcar, huevo y mermelada antes del horneado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletitas pepas de frutos rojos, paso a paso

Precalentar el horno a 180℃. Cubrir 1 o 2 placas para horno con papel manteca. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema pálida y esponjosa, unos 3 a 4 minutos con batidora o a mano con espátula. Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Incorporar la harina tamizada junto con el polvo para hornear y la sal. Unir con las manos o con una espátula hasta formar una masa suave. No amasar de más: apenas se une, se detiene. Tomar porciones de masa de aproximadamente 15 gr cada una y formar bolitas. Colocarlas sobre la placa separadas entre sí. Con el dedo pulgar o el mango de una cuchara de madera, hacer un hueco en el centro de cada bolita. El hueco debe ser profundo pero sin romper la base de la galletita. Rellenar cada hueco con 1 cucharadita de mermelada de frutos rojos. No llenar de más para que no desborde al hornear. Llevar al horno durante 18 a 20 minutos, o hasta que los bordes estén apenas dorados. No esperar que queden muy oscuras: salen blandas del horno y se terminan de secar al enfriar. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla. Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 30 galletitas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados por galletita (unidad):

Calorías: 90 kcal

Grasas: 5 gr

Carbohidratos: 11 gr

Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

A temperatura ambiente: hasta 5 días en un recipiente hermético o lata, alejado de la humedad.

En heladera: hasta 10 días bien tapadas.

En freezer: la masa cruda (sin rellenar) se puede congelar hasta 1 mes. Descongelar en heladera y rellenar al momento de hornear.