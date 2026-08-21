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Justicia al día en República Dominicana: Dos departamentos judiciales logran eliminación de la mora

El Poder Judicial de República Dominicana distinguió al departamento y al juez coordinador Manuel A. Ramírez Suzaña por mantener las salas al día

(Foto cortesía Poder Judicial)
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El Poder Judicial de República Dominicana reconoció en lo que va del mes a dos departamentos judiciales por eliminar el retardo judicial y mantener sus tribunales al día dentro de los plazos procesales. Los departamentos judiciales de San Juan de la Maguana y Barahona recibieron distinciones oficiales en actos encabezados por autoridades del sistema de justicia, según reportes del propio Poder Judicial.

El primer reconocimiento correspondió al Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, integrado por los distritos judiciales de Las Matas de Farfán y Elías Piña.

Según informó el Poder Judicial, este departamento alcanzó la eliminación total de la mora judicial y mantiene la totalidad de sus salas sin atrasos, con 544 asuntos gestionados dentro de los plazos previstos.

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El juez coordinador departamental, Manuel A. Ramírez Suzaña, recibió el galardón durante la conformación de la Mesa de Gestión Participativa, en una ceremonia en la que participaron jueces y servidores judiciales de la región.

El documento de reconocimiento, entregado por las magistradas consejeras Karen Josefina Mejía Pérez, Keila Elizabeth González Belén y Katherine Rubio Matos, subraya el “compromiso con la eficiencia y la calidad en la administración de justicia” demostrado por el departamento, de acuerdo con el texto oficial citado por el Poder Judicial.

El reconocimiento a Barahona

Días después, el Departamento Judicial de Barahona recibió un reconocimiento similar por la erradicación del retardo judicial. En este caso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, otorgó la distinción al juez coordinador departamental Joselín Moreta, como parte del proceso de integración de la Mesa de Gestión Participativa, con presencia de servidores y jueces de los distritos judiciales de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

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Los departamentos reconocidos eliminaron atrasos en sus salas y sostienen ese resultado con gestión dentro de tiempos procesales, en actos oficiales encabezados por autoridades del sistema judicial dominicano (Foto cortesía Poder Judicial)
Los departamentos reconocidos eliminaron atrasos en sus salas y sostienen ese resultado con gestión dentro de tiempos procesales, en actos oficiales encabezados por autoridades del sistema judicial dominicano (Foto cortesía Poder Judicial)

El pergamino entregado expresa el reconocimiento al departamento por su “compromiso con la eficiencia y la calidad en la administración de justicia, logrando mantener un Justicia al Día”.

Datos proporcionados por el Poder Judicial indican que Barahona mantiene 47 salas judiciales sin mora y 790 asuntos procesales dentro de los plazos legales.

Entre los factores identificados para alcanzar ese resultado figuran la implementación de la firma digital, el expediente electrónico y el Sistema de Gestión de Casos.

Infraestructura y mesas de gestión

En materia de infraestructura, el reporte oficial detalla la ejecución de intervenciones para mejorar el acceso a la justicia y la calidad de los servicios, como la construcción y readecuación de juzgados de paz en Vicente Noble, Cabral, El Peñón, Villa Jaragua, Los Ríos y Uvilla.

Ambos reconocimientos se entregaron en el contexto de la conformación de las Mesas de Gestión Participativa, instrumentos diseñados para fortalecer la coordinación y la eficiencia en los procesos judiciales de cada departamento.

Mazo judicial de madera oscura y teléfono celular negro sobre mesa de madera clara, con bandera dominicana desenfocada de fondo.
Un mazo judicial junto a un teléfono celular sobre una mesa simboliza la justicia y la aplicación de la ley digital en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vale mencionar que en julio República Dominicana presentó los primeros resultados de la Métrica de Justicia Abierta, una evaluación del World Justice Project con respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la apertura y el desempeño de instituciones judiciales del país. El informe ubicó a la transparencia como la dimensión más consolidada, de acuerdo al Poder Judicial.

El informe del WJP señala que, detrás de la transparencia, se ubican la colaboración interinstitucional y la participación social. La organización indicó además que la rendición de cuentas es el ámbito con más oportunidades de mejora.

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