Vinos a la carta: tres Malbec top de la Argentina que prestigian la cepa ante el mundo

Entre la gran variedad de vinos que se producen en Argentina, el Malbec es el más ponderado

Cuando la Argentina empezaba a querer asomar en el mundo del vino, Hace poco más de 20 años, el Malbec estaba presente, pero nadie apostaba tanto por él. Hoy los números revelan una actualidad muy diferente lo cual anticipa un futuro muy promisorio. De las 207.047 hectáreas cultivadas con vides en el país, 46.565 son de Malbec, lo cual representa el 24,3%. Esto quiere decir que ya es más el 40% de las uvas tintas (40,8%), e implicó un incremento de su superficie en un 185% en los últimos 22 años.

Te puede interesar: Desde 10 reconocidas etiquetas hasta diversos estilos, una guía para celebrar al Malbec en su día

Si hablamos en kilos, de los 1.898 millones de kilos de uva destinadas a elaboración, 422 millones son Malbec, esto equivale al 22,35% del total y el 42,4% si solo se tienen en cuenta las tintas. Y en materia de exportaciones, el año 2022 cerró con 1.509.857 hectolitros de Malbec comercializados en el mercado externo (incluye un 4% de Malbec con corte) y equivale a 509,2 millones de dólares (FOB), según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

De estas cifras, el Malbec fraccionado representa el 74% en volumen con 1.118.394 hectolitros y el 92,5% en valor, con 471,2 millones de dólares. Y, si bien queda mucho camino por recorrer y mercados por conquistar, no hay otro país en el mundo que se asocie a un varietal como el Malbec a la Argentina, y esa es la gran oportunidad que tiene el país en materia vitivinícola.

Con más de 46.000 hectáreas, el Malbec es la cepa más cultivada del país

Cómo llegó al Malbec hasta acá, cuáles fueron las claves del éxito de su irrupción, son algunas de las preguntas que muchos se hacen. Por un lado, en el mundo no se la conocía como varietal y, por consiguiente, no se vendía. Por el otro, porque en Argentina se desconocía su verdadero potencial. Estaban los que miraban la historia y sabían que algo especial tenía, pero tampoco eran tan evidentes sus virtudes enológicas. Hasta que se convirtió en el as de espadas local, la figurita que los demás no tenían, y era un buen comienzo apostar a su desarrollo.

Te puede interesar: Por qué el Malbec es el vino argentino de exportación más elegido

Y así fue, un poco apoyándose en el pasado, pero con muchas ganas de descubrir hasta dónde podía llegar, comenzaron a aparecer los nuevos Malbec, los Malbec del futuro. Claro que hoy ya son del presente. Y tan bien les fue que se convirtieron en los mejores vinos argentinos de la historia. Pueden venir mejores, pero varios de los que surgieron estos años han recorrido un camino que será difícil igualar.

La industria del vino influye de manera directa en el desarrollo del país

Y poco a poco, con el foco en la investigación y el desarrollo, y en encontrar más las expresiones de lugar en los vinos que la tipicidad varietal, empezaron a surgir grandes vinos. El manejo del viñedo junto al conocimiento del suelo, derivaron en puntos de cosecha más precisos. Luego en bodega, todos se adaptaron para intervenir lo menos posible con el propósito de preservar el carácter de la fruta.

Te puede interesar: Cómo el Malbec argentino se convirtió en el Messi del vino

Hoy, no solo hay grandes Malbec que demuestran estar a la altura de los mejores vinos del mundo alcanzando los 100 puntos, también son los vinos que inspiran a toda una industria a mejorar y a los consumidores a sentir orgullo, más allá del placer en cada descorche.

1- Argento Single Block 1 Paraje Altamira Organic Vineyard Malbec 2019

El Malbec de la bodega Argento, elaborado por tercer año

Bodega Argento, IG Paraje Altamira, Valle de Uco $8700

Este Malbec se destaca no solo por ser orgánico y de esta calidad, sino porque el joven enólogo Juan Pablo Murgia ha encontrado la mejor parcela para reflejar un lugar muy especial, y lo demuestra por tercer año consecutivo con este vino. De aromas intensos, paladar moderno y de con buen volumen. Hay frutas de baya con dejos herbales que hablan de la zona, fluidez con texturas finas y firmes que le garantizan buena guarda. Beber entre 2022 y 2025. Puntos: 93

2- Catena Zapata Malbec Argentino 2019

El exclusivo Malbec de Catena Zapata

Catena Zapata, Mendoza $27.250

La combinación de lo tradicional (Lunlunta) con lo moderno (La Consulta) propone un Malbec que logra contar una historia a partir de un vino, tanto por fuera como por dentro. De aromas integrados y delicados, muy expresivos que recuerdan a frutos negros con toques de una crianza muy fina. Su trago es (como siempre) jugoso, con fluidez, pero también algo compacto, y sobre el final sus texturas mordientes aportan profundidad resaltando su frescura. Beber entre 2022 y 2028. Puntos: 96

3- Zuccardi Piedra Infinita 2019

Zuccardi, una vez más, se destaca por su Malbec

Zuccardi Valle de Uco, Paraje Altamira $55.000

Este Malbec, que nació con la cosecha 2012, es el fiel reflejo de la evolución de la categoría. Y en esta cosecha es más Malbec del futuro que nunca. Porque desde el vamos fue preciso en su mensaje, al principio más apoyado en la fruta y luego más en las texturas amables. A este 2019 se lo siente compacto, fresco y fluido en su paso por boca, con texturas granulosas finas que disipan su mensaje frutal y lo hacen más austero. Beber entre 2022 y 2029. Puntos: 97

Seguir leyendo