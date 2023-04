Desde 10 reconocidas etiquetas hasta diversos estilos, una guía para celebrar al Malbec en su día

El Malbec es, por excelencia, el gran vino argentino de esta época

A fines del siglo XIX, y de la mano de los inmigrantes italianos y franceses, la vitivinicultura creció exponencialmente y, con esta, el Malbec, que se adaptó rápidamente a los diversos terruños nacionales. Con el paso del tiempo y mucho trabajo, se perfiló como la uva insignia de la Argentina. Creado por WofA, el festejo del Malbec World Day (MWD) se inició el 17 de abril del 2011 y logró posicionarse como un hito histórico en la promoción del Vino Argentino en el mundo. Además, forma parte de la agenda de eventos internacionales. Gracias al éxito alcanzado, el MWD se replica también en nuestro país.

“¡Malbec Argentino Campeón!”, este el lema elegido para la 13° edición, aprovechando el gran momento que vive Argentina en términos de exposición internacional tras la consagración de la selección nacional de fútbol en el Mundial de Qatar 2023. Pero todo empezó con Domingo Faustino Sarmiento y sus ganas de mejorar la vitivinicultura. Él fue quien le encargó a un agrónomo francés que introdujera uvas de mejor calidad. Así, Michel Aimé Pouget (1821-1875) presentó, el 17 de abril de 1853, un proyecto de ley (aprobado el 6 de septiembre) para que se estableciera en la provincia de Mendoza una Quinta Modelo y una Escuela de Agricultura. Claramente, el objetivo era mejorar los viñedos, y por ende la calidad de los vinos, además de promover una industria que ya prometía consolidarse como una de las más importantes de la región.

Actualmente, el Malbec está presente en 17 de las 24 provincias argentinas, con 46.565 hectáreas plantadas. Es decir, que representa el 24.3% de la superficie total cultivada con vid destinada a elaboración y el 40.8% de la superficie de variedades tintas. Esto significa que el Malbec argentino sigue siendo el líder por lejos, habiendo incrementado su superficie en un 185%, contando desde el 2000.

El Malbec es un vino de fruta, pero los exponentes de alta gama pueden reflejar un carácter distinto y notas particulares en función a cada lugar

Pero en un momento llegaron a ser sesenta mil las hectáreas cultivadas del Malbec. Con la famosa crisis de los ochenta, esa superficie cayó a 15.000 con riesgos de desaparecer. Eran épocas en las que todavía nadie confiaba en las aptitudes enológicas del Malbec; que supo ser la segunda cepa más implantada detrás de la Bonarda. En ese entonces, se apostaba por las variedades francesas más prestigiosas para hacer los mejores vinos de las bodegas, como Cabernet Sauvignon o Merlot. Aunque, en realidad, no eran tantos los grandes vinos argentinos durante esos años.

Pero muchas cosas pasaron en estas últimas décadas, y ya ningún hacedor duda de que los vinos que hoy se elaboran son los mejores de nuestra historia. Y mucho tiene que ver el Malbec, porque desde el inicio del nuevo milenio hubo varias revoluciones enológicas, tanto a nivel viñedo como en bodega.

Ahí sobresalió el Malbec con su plasticidad para adaptarse al clima de cada cosecha y a las condiciones de todos los terruños argentinos. Gracias a ello, agrónomos y enólogos comenzaron a considerarla seriamente y advirtieron que era el mejor vehículo para descubrir nuevas zonas, y mostrar los diferentes paisajes vínicos a través de las copas.

El Malbec es el mejor vehículo para expresar paisajes porque gracias a su transparencia es capaz de tomar distintas formas dependiendo del lugar del cual provienen las uvas

Los 10 estilos con los que se luce el Malbec

Todos los referentes de la industria; hacedores, viticultores, enólogos y enólogas; coinciden en señalar al Malbec como el mejor vino argentino, y no solo de la actualidad sino también del futuro. El Malbec está fuertemente vinculado al entorno, porque el vino es lugar, es gente, es el clima, y la cepa no es un factor menor.

El Malbec es el mejor vehículo para expresar nuestros lugares, pero esto no fue fruto de un plan de marketing, sino que pasó en el lugar. Generaciones y generaciones de viticultores replantándola, mejorándola y expandiéndola, pero esa gente no miraba al mercado porque el vino cumplía otro rol.

Hoy, los hacedores están enfocados en lograr una calidad constante y ser cada vez más diversos, siendo más específicos al mismo tiempo, para lograr sus exponentes de más alta gama. Estos últimos pasaron de ser un varietal-marca a estar más asociados al varietal-terruño, algo que no existía hace algunos años. Por suerte, el Malbec es plástico, una variedad cuyas expresiones surgen a partir de la diversidad de viñedos más allá del trabajo en bodega.

Celebrar el Día Internacional del Malbec es una ocasión especial que pone en valor a la cepa emblemática de los argentinos

Para el viticultor, da vinos muy diferentes en función al lugar (y la adaptación de las plantas) y su gente (interpretación), y esta es la base de la diversidad que ofrece. Los estilos pueden ir de vinos muy concentrados y potentes, hasta los elegantes, puros y equilibrados, con mucha textura como una expresión del paisaje. Y también vinos fáciles de beber apoyados en su carácter frutal tan evidente como agradable.

Los hacedores sostienen que el Malbec no tiene un solo estilo en el cual se luzca porque es una variedad plástica, ideal para vinos jóvenes y frescos, pero también para elaborar vinos más complejos, con mayor estructura y capas, dependiendo del lugar y la intención del hacedor.

Queda claro que el Malbec es central para la Argentina, y su futuro está ligado a las regiones. No hay que quedarse en la varietalidad porque las regiones y lugares son únicos e irrepetibles. Hay que poner a la uva en su contexto de lugar porque el futuro está en el Malbec a través de su origen, y que siga siendo trasparente, contando las características de su entorno a partir de la interpretación de los hacedores. El Malbec seguirá siendo la variedad emblemática de Argentina, por eso después del Malbec viene más Malbec.

Hoy hay plantadas en el país más de 46.565 hectáreas en el país

Clasificar los Malbec en estilos permite al consumidor acercarse a las etiquetas de otra manera, pudiendo elegir gracias a sus preferencias. Estos son diez estilos en los cuales la cepa emblemática del país se luce:

- Malbec rosé: se ve en el auge de los vinos rosados lo bien que le va al Malbec con vinos más actuales, pensados desde la viña y con maceraciones cortas. Además, ofrece aspectos tenues y de paladar refrescante, con sus típicos matices de frutas rojas. Es ideal para acompañar ensaladas, sándwiches y tartas de todo tipo, aunque algunos vienen en botellas de lujo y sirven para dar la bienvenida a los invitados.

- Malbec joven y afrutado: así suelen ser los exponentes más económicos. Sin embargo, en los últimos años la evolución de la industria ha permitido ofrecer cada vez mejores vinos a precios accesibles. Es por ello que hay vinos jóvenes y afrutados con ciertas pretensiones. Por un lado, ahora serían los vinos 2022 o 2021 como mucho, su carácter frutal puede variar un poco dependiendo de la zona o la bodega. Pero el Malbec siempre se apoya en frutos rojos tipo ciruelas, cerezas y hasta moras, y ese carácter puede ser más fresco, cuando se cosecha más temprano, o más maduro. Y siempre un Malbec joven y afrutado posee aromas expresivos, paso ágil en la boca y paladar franco. Es un tinto amable, ideal para acompañar diversos platos caseros como carne al horno con papas, fideos con tuco, y hasta pizzas.

El malbec rosado es uno de los más elegidos

- Malbec equilibrado: hay hacedores que se amparan en el carácter suave de las texturas del Malbec, que suele traducirse en un paladar envolvente, moderando sus expresiones con una elaboración más tradicional. Pueden, o no, tener crianza en barricas, pero el roble no va a sobresalir, como tampoco ningún aroma ni sabor por sobre otros. Es decir, son vinos de trago equilibrado, generalmente sedosos y con cierta guarda (3 a 5 años).

- Malbec tradicional: se concibe tal como se elaboraban los vinos hacia fines del siglo pasado, con rendimientos más altos en el viñedo y con una elaboración cuidada, pero en grandes cantidades. Eso puede incluir un tiempo de reposo en grandes toneles de roble. La idea es que todas las aristas que pueda tener el vino desaparezcan y no importa si esto significa un carácter de fruta más madura y un final especiado, sin tanta fuerza ni tanta identidad propia. Eso sí, indefectiblemente estos vinos deben provenir de las zonas más tradicionales y de bodegas con trayectoria reconocida

- Malbec moderno: sería la antípoda del tradicional. Elaborado desde el vamos poniendo el foco en preservar el carácter frutal primario de la uva. Además, estos vinos suelen hacerse sentir en su paso por boca, y para ello las texturas deben ser vibrantes. Eso se logra con puntos de cosecha más tempranas, pero también con ciertas metodologías en bodega. Como la fermentación en vasijas de cemento o vinificando con racimos enteros. Acá pueden aparecer aristas en su paso por boca, pero lo que debe ganar es la frescura y la vibrancia que todo Malbec moderno debe tener.

El Malbec es reconocido como el mejor vino argentino, pero no solo de la actualidad sino también del futuro (Getty)

- Malbec concentrado: cada vez son menos los Malbec que solo se preocupan por “pesar en la boca” a manos del cuerpo y la crianza. Es cierto que en su momento los hacedores quisieron llamar la atención a partir de vinos más concentrados y con más potencia alcohólica, suponiendo que era la única manera de alcanzar la longevidad de los vinos. Se bajaban los rendimientos de las plantas, se hacían sangrías para concentrar más y se criaban los vinos en barricas de roble nuevo, no un 100% sino hasta un 200%. Pero la elaboración de esos vinos también ha evolucionado y se piensan para la gran cantidad de consumidores que disfrutaron mucho ese tipo de vinos, sobre todo con varios años cuando sus taninos se redondean.

- Malbec blend: se trata de vinos obviamente elaborados con dos o más variedades, en los que al Malbec se lo complementa con otras uvas, pero no poniendo el foco en la combinación, sino en cómo poder resaltar las virtudes de la cepa más importante de la Argentina. En estos vinos siempre manda el Malbec y, por ejemplo, puede ser que le sumen Cabernet Franc para aportarle cierta frescura herbal o Cabernet Sauvignon para darle más firmeza a sus texturas.

- Malbec de lugar: este estilo no se refiere al origen de la uva sino a aquellos vinos en los que el Malbec pasa a segundo plano y lo que busca el hacedor es revelar el carácter de un lugar específico; que puede ser una región, un departamento, un distrito, o incluso un viñedo. El riesgo en este sentido es que el consumidor, más allá de disfrutar el vino, no lo entienda por no poder asociar esas diferencias de carácter con el lugar en cuestión, ya que es mucho más fácil entender a un varietal como el Malbec que a un vino de lugar; más allá de que sea Malbec. Sin embargo, el disfrute está garantizado.

Hoy, los hacedores están enfocados en lograr una calidad constante y ser cada vez más diversos siendo más específicos al mismo tiempo

- Malbec de viticultor o de autor: si bien en el concepto francés de terroir el hombre es apenas uno de los tres componentes, junto con el suelo y el clima, en nuestro país el hacedor es fundamental. Porque gracias a ellos el Malbec se ha desarrollado tan bien. Y en este tipo de vinos, donde la impronta personal manda, se aprecian otras cosas, incluso aspectos intelectuales. Detrás de estos vinos hay una gran explicación que habla de una búsqueda. Suelen ser siempre de partidas limitadas, porque el seguimiento es personal, barrica por barrica. Pueden provenir de parcelas especiales o bien el diferencial puede estar en la elaboración, aunque se sabe que el lugar es fundamental para lograr un vino distinto, un Malbec único.

- Malbec orgánicos: son mucho más que vinos elaborados a partir de uvas provenientes de viñedos en los que no se utilizan productos químicos para su mantención, porque van más allá. Son vinos que forman parte de un entorno único, de un ecosistema donde los microbios del suelo, los insectos, los animales y la flora natural son tan importantes como la uva. Ya que esa biodiversidad es la que le termina confiriendo a la uva una energía particular que se siente al final en las copas.

Diez Malbec diversos para celebrar

1- Ferraro Reserva Malbec, 2019

Ferraro Wines, Mendoza $2500

Malbec joven, de aromas frutados y paladar intenso. De trago fresco con cierto agarre, franco, más apoyado en el carácter especiado que en la fruta, con dejo salino que resalta sus taninos firmes. Tiene un carácter austero, con fuerza y cierta persistencia. Se puede descorchar y guardar. Puntos: 89

2- Terrazas Reserva Malbec, 2021

Bodega Terrazas de los Andes, Mendoza $2601

Este Malbec es el resultado de un blend de más de 100 parcelas de ocho viñedos de altura en proceso de certificación orgánica, y casi treinta años de experiencia de la bodega. De aromas frescos y paladar expresivo, sus texturas revelan diversas sensaciones en el final de boca. Puntos: 90,5

3- Sabandijas Malbec – Cabernet Franc, 2020

Finca La Coti, Vista Flores, Valle de Uco $2800

Federico Mastronardi convirtió su sueño en muchas realidades, cada una de ellas son sus vinos. Acá su Malbec Blend, a base de Malbec (70%) y Cabernet Franc (30%), tuvo un breve paso por barricas usadas (8 meses). Es un tinto fresco y moderno, de trago fluido, con buenas texturas y agradables dejos herbales, pero más apoyado en las frutas rojas. Es vivaz y con cierto carácter. Puntos: 90

4- Casa Boher Malbec Agrelo, 2021

Rosell Boher, Agrelo, Luján de Cuyo $3600

El nuevo integrante de la línea Casa Boher Fincas, es un vino moderno y expresivo con más cuerpo que su par de San Pablo. También, la diferencia está en su paso más consistente por boca y sus expresiones más de frutas negras. Voluptuoso y con una potencia agradable. Puntos: 91

5- Alegre Malbec, 2020

Bodega Monte Quieto, Mendoza $3700

Combinando uvas de Agrelo, Ugarteche y Vista Flores se logra este flamante Malbec equilibrado, en el tono de sus aromas y sabores. De buena fruta roja con leves dejos de madurez y especias secas, paso amable y final envolvente. Su carácter es muy Malbec. Puntos: 90

6- Trapiche Medalla Malbec, 2019

Bodega Trapiche, Mendoza $5850

Sin dudas, es una de las etiquetas más tradicionales y por eso es un referente dentro de los Malbec tradicionales, ya que desde siempre se elabora con uvas de la primera zona y eso significa aromas de frutas maduras y especias, de trago amable en texturas y sabores, y final delicado. Puntos: 90

7- El Enemigo Malbec, 2020

Bodega Aleanna, Gualtallary, Valle de Uco $7000

Alejandro Vigil pensó en un Malbec con carácter de lugar y que pudiera crecer a través de las cosechas. En esta vendimia rara (adelantada, pero con buena madurez) el vino entrega aromas bien frutales con leves dejos vegetales y taninos algo marcados, que resaltan las notas de crianza en el final de boca. La frescura del lugar y el sello del autor se sienten nítidos. Puntos: 91

8- Fin Single Vineyard Finca Don Eduardo Malbec, 2019

Bodega Del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén $7200

De la mano del joven Ricardo Galante, este Malbec va ganando más precisión año tras año. De aromas frutados de intensidad media, con buena tipicidad y un buen carácter rodeado de la crianza. Paladar con una frescura tensa que resalta la madera y la parte especiada, también con buen músculo y suaves dejos ahumados. Puntos: 91

9- Ana Mastrantonio, 2022

Mastrantonio Wines, Los Chacayes, Mendoza $14.000

Este exclusivo rosado viene en botella de lujo y está concebido a base de Malbec, cofermentado con toques de Cabernet Franc y Pinot Gris. De buen cuerpo y texturas vibrantes, llena la boca con carácter y equilibrio, y en el final de boca vuelven a aparecer sus perfumes frutados y herbales. Puntos: 91

10- Viña Cobos Chañares Estate Malbec, 2019

Viña Cobos, Los Árboles, Valle de Uco $44.300

Paul Hobbs parece haber encontrado en Los Árboles una finca (Chañares) que le permite ir un paso más allá en su largo y exitoso camino malbequero. De aromas delicados, con dejos de frutas negras, paladar franco y equilibrado, fluido y con texturas vibrantes que resaltan su frescura frutal, con algo floral y dejos de grafito. Puntos: 93,5

