De brillos a lentejuelas: Taylor Swift apuesta a una lujosa colección de vestidos para su nueva gira mundial

Taylor Swift brindó un show de más de 3 horas en donde impactó con sus looks extravagantes

La cantante norteamericana Taylor Swift comenzó hace pocas semanas su gira por el mundo. Como es de esperarse, brinda una propuesta excéntrica y novedosa en donde no solo su música y sus letras son los protagonistas, si no también las coreografías, la escenografía y sobre todo los looks.

Para este nuevo tour Taylor Swift decidió lucirse a lo grande con vestidos lujosos y de alta costura para su presentación. La cantante deslumbra con su talento y sus 13 outfits, cada uno pensado particularmente para cada parte del show, por su estilista Joseph Cassell. Desde bodys de lentejuelas y vestidos de princesa hasta crop tops los looks se destacan por su originalidad y presencia.

Swift sorprendió con un look cubierto de joyas azules y doradas (Getty)

Junto con la puesta en escena los outfits se destacan en esta gira en donde Swift divide su show por “eras” y canta las canciones más representativas de sus diversos álbumes, representando con sus letras y sus vestidos los diversos “yo” que lleva dentro.

Entre las marcas que llevó la cantante destacan Roberto Cavalli, Oscar de la Renta, Versace, Alberta Ferreti, Zuhair Murad o Nicole + Felicia Couture.

La cantante vistió un abrigo de piel sintética (Getty)

Taylor Swift inició su show cantando dos de sus más populares canciones “Miss Americana” y “The Heartbreak Prince” de una de sus eras más inconicas “Lover”. La cantante lució un body personalizado cubierto de joyas azules y doradas, con un collar de cadena a juego con su outfit y botas hasta la rodilla de Christian Louboutin.

Para dar comienzo a la era de su último album “Midnights” la cantante estadounidense vistió un look similar al que se ve en su video musical “Lavender Haze”. Taylor lució un remerón de lentejuelas con un abrigo de piel sintética de Oscar de la Renta.

Taylor Swift lució un body de Óscar de la Renta (AFP)

Continuando con la era “Midnights”, la compositora norteamericana eligió un outfit muy original. Mientras interpretaba una de sus canciones más escuchadas, “Midnight Rain”, Swift vistió un deslumbrante body del diseñador Oscar de la Renta.

El traje representó a la perfección la esencia del disco con un color azul oscuro que buscó representar el cielo de medianoche. El look estaba combinado con diversas joyas y lentejuelas que la brindaron estilo junto con unas botas de Christian Louboutin a juego.

Swift usó un vestido suelto y original color crema (Getty)

Folklore es un álbum que la cantante lanzó durante la pandemia, de melodías suaves y letras profundas. Swift cautivó a los fanáticos con este álbum en un contexto mundial en donde el arte fue fuente de inspiración y esperanza.

Para representar esta era en su concierto, Swift lució un vestido de la diseñadora Alberta Ferretti, esta vez en un tono crema cubierto de bordados de lentejuelas. El outfit tenía mangas anchas y largas, que se lucieron a la perfección al compas de las coreografías.

La cantante lució un vestido lila fluido de Alberta Ferretti (AFP)

Continuando con la era Folklore, Swift decidió lucir un vestido similar de telas ligeras y sueltas que le permitan desplazarse con facilidad y representen la simpleza de este álbum, por supuesto sin perder el glamour.

La artista norteamericana llevo un estilo boho luciendo un vestido lila fluido de Alberta Ferretti similar al vestido que usó durante su actuación en los Grammy 2021. Para la presentación, Swift deslumbró con una escenografía única donde trajo la casa de Folklore para la actuación.

Swift vistió un conjunto sofisticado de Roberto Cavalli (AFP)

Para dar inicio a la era de su quinto álbum 1989, Taylor Swift trajo una propuesta esencial. Para representar al 100% la esencia de esta era, la cantante recreó uno de sus memorables atuendos de la gira mundial que hizo hace unos años del disco 1989.

Para lograrlo, la artista lució un top y una falda de brillos y lentejuelas de Roberto Cavalli. El conjunto rosa combinó a la perfección con unas deslumbrantes botas de Christian Louboutin.

Además, la cantante salió con un conjunto en un tono verde intenso que combinó con unas botas de Christian Louboutin (Getty)

Para continuar con las canciones de una de las mejores eras, la cantante vistió un conjunto similar al anterior, conformado por dos partes una pollera corta y un top, ambos haciendo juego. Sin embargo, esta vez el conjunto era en un tono verde vivo que combinó con las botas Christian Louboutin.

A la hora de cantar las canciones de “Speak now”, uno de sus álbumes más aclamados, Taylor Swift deslumbró a sus espectadores con un outfit delicado y original digno de una princesa.

Swift vistió un vestido de fiesta de Zuhair Murad (Getty)

La cantante lució un vestido de fiesta del diseñador Zuhair Murad. Los tonos y las texturas de este outfit lo hicieron único. El color rosado del vestido se vio resaltado por la iluminación violeta del escenario que creo una escena cálida y especial.

“Fearless” es uno de los primeros álbumes de la cantante. Este fue lanzado en el año 2008 y sus canciones y melodías son admiradas por sus fans desde ese entonces.

La cantante lució un vestido con flecos dorados (AFP)

En este tour que combina todas sus eras Taylor Swift decidió usar un vestido con flecos dorados, uno de los mejores del diseñador Roberto Cavalli, y lo combinó con unas botas Christian Loubotin y una singular guitarra. Este look lo vistió mientras interpretaba las canciones más aclamadas de este álbum.

En el año 2017, luego de unos meses difíciles, la cantante lanzó su sexto disco al que llamó “Reputation”. Meses antes había recibido muchas críticas en las redes sociales por parte no solo del público si no también de celebridades llamándola “falsa y mentirosa”.

Swift vistió un catsuit de Roberto Cavalli mientras interpretaba su Reputación en el escenario (AFP)

Luego de un tiempo en donde Swift decidió desconectarse de las redes y cerrar su cuenta de Instagram, la cantante decidió convertir todo ese dolor en música. Este álbum fue la manera en que Taylor logró expresar su dolor y demostrarle al público que no era quienes ellos pensaban.

Esta es una era en donde priman los colores oscuros, donde la compositora entra en personaje y le demuestra al mundo lo fuerte que es. Para este concierto, Swift decidió lucir un catsuit de Roberto Cavalli. El atuendo muestra serpientes entrelazadas en una pierna larga del conjunto y le brinda originalidad y estilo al outfit.

