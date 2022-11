Taylor Swift desató una demanda histórica de boletos para “The Eras Tour”; alcanzan los 20 mil dólares en reventa

La estrella estadounidense está envuelta en un escándalo por los precios de sus boletos. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Taylor Swift está envuelta en el escándalo una vez más, pero no por temas relacionados con su vida privada o nuevos lanzamientos musicales, sino por las escasez de boletos para su The Eras Tour. Y es que desde el primer día de preventa logró agotar las entradas disponibles para su gira en Estados Unidos, situación que sin lugar a dudas orilló a sus fans a buscar por otro lado; lamentablemente la reventa supera con creces el precio inicial alcanzando hasta los 20 mil dólares.

Tras cinco años de ausencia, la intérprete de Bad Blood, Look What You Made Me Do y Shake It Off anunció su regreso a los escenarios con un gran espectáculo que ofrecerá por todo Estados Unidos. Como era de esperarse la noticia enloqueció a sus millones de fans, quienes emocionados estuvieron al pendiente de la preventa y venta general de boletos bajo el control de Ticketmaster.

La intérprete sorprendió con "Midnights", su nueva producción discográfica. (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

La preventa especial para todos los fanáticos que se registraron con anterioridad comenzó el martes 15 de noviembre a través de dicha boletera. Tan solo habían pasado unos cuantos minutos cuando internautas denunciaron fallas en el sistema y después de varios intentos se encontraron con que los boletos estaban a punto de agotarse.

Afortunadamente alrededor de 2 millones de personas, o bots, lograron asegurar su acceso, mientras que otros mantuvieron su esperanza de conseguir sus entradas en la venta general, pero eso nunca ocurrió, pues Ticketmaster canceló el acceso que se tenía programado para este viernes 18 de noviembre, situación que inevitablemente desató molestia.

Se desconoce si la cantante incluirá México en su tour. (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

En un principio Taylor Swift anunció 27 conciertos en su país natal, pero ante la demanda abrió 25 fechas más, pero aun así todo se desbordó, pues aunque las colas virtuales eran interminables y muchos estaban dispuestas a esperar el tiempo necesario hasta conseguir sus entradas, muchos se quedaron fuera.

En general, los boletos oscilaban entre los 49 y 449 dólares, sin considerar las entradas VIP que se vendían en mil dólares. De acuerdo con información recuperada por el portal TMZ, los asientos en algunas de ciudades que visitará Taylor Swift los precios son exorbitantes. Por ejemplo, una entrada cerca del escenario en Sofi Stadium de Los Ángeles ronda en los 4 mil 459 dólares, mientras que detrás de la plataforma donde cantará cuesta 400 dólares.

La alarmante situación aumenta en Metlife Stadium de New Jersey, donde un fanático que acepte entrar al espectáculo en las áreas más altas tiene que pagar 765 dólares, mientras que quienes apuesten todo por estar lo más cerca posible de la estrella tendrán que desembolsar 11 mil 475 dólares.

Pero ninguno se compara a los 22 mil 500 dólares que un seguidores del Taylor Swift tendrá que pagar por estar entre las primeras filas del Gillette Stadium en Boston, mientras que los asientos más lejanos y, por lo tanto baratos, cuestan 675 dólares.

Esta situación se repite en varios recintos de Estados Unidos que forman parte del tour, pues el problema en la preventa de entradas fue general, ya que los organizadores decidieron abrir la posibilidad el mismo día desatando un caos en el sistema.

Taylor Swift comenzó su carrera cantando country. (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Tras lo ocurrido la cantante no ha hecho ninguna declaración, pero se espera que en antes de que avance el problema ofrezca alguna declaración o solución. Mientras tanto, muchos fans latinoamericanos esperan con ansias que considere visitarlos con su gira, no obstante, hasta el momento se desconoce si se presentará en México u otras regiones fuera de Estados Unidos.

