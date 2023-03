Taylor Swift tendrá su propia ciudad, cómo será la urbe que estará ubicada en California, Estados Unido

Anuncio vehicular de Swift City en Glendale, California Foto: Twitter @TSTheErasTour

Taylor Swift es posiblemente una de las artistas de mayor éxito en los últimos años, con carrera iniciando en el género country que posteriormente la hizo migrar al pop e incluso rock, la cantautora de Lavender Haze dará inició a su ansiado The Eras Tour el próximo 18 de marzo en la ciudad de Glendale, California, o mejor dicho, en Swift City, California.

Y es que la originaria de Pennsylvania será condecorada con el cambio de nombre de la localidad ubicada en el condado de Los Ángeles, California en Estados Unidos, esta distinción lograda por el inicio de su más reciente gira en la mencionada localidad, en el State Farm Stadium y que contará con la presencia de Paramore y GAYLE como artistas invitados.

El tour Eras de Taylor Swift ha sido un evento de seguimiento público importante. Desde su anuncio donde la famosa reveló que hará una retrospectiva de toda su historia musical.

Taylor Swift llega a la 65a entrega anual del Grammy el domingo 5 de febrero de 2023, en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Este incluirá nuevas versiones de sus temas, pasando por algunos de sus romances más sonados hasta la lucha contra el empresario Scooter Braun por la adquisición y derechos de su catálogo musical hasta la controversia que protagonizó la cantante con Ticketmaster por la falla en sus sistemas el día del lanzamiento de los boletos de esta gira, donde las entradas ascendieron hasta los 40 mil dólares en una tarifa dinámica que ahora vale un pleito internacional contra la famosa boletera.

Iniciando el 18 de marzo de 2023 en Swift City (Glendale, California) y con localidades completamente agotadas, hasta el momento el viaje musical de Swift solamente abarca los Estados Unidos pero la cantante señaló en redes sociales que:

La primera etapa de la gira será en estadios de los EE.UU. ¡Con fechas internacionales que anunciaremos tan pronto como podamos!

Foto de archivo de Taylor Swift en la edición 2022 de los MTV Video Music Awards en Newark, Nueva Jersey Ago 28, 2022. REUTERS/Eduardo Munoz

Durante el anuncio de cambio de nombre de la urbe, el alcalde de la misma Jerry P. Weirs señaló: “Proclamo que el 17 y 18 de marzo la ciudad de Glendale será renombrada Ciudad Swift” y agregó:

“Nos gustaría que todos los Swifties (fandom de la cantante) nos compartan sus sonrisas que podrían iluminar toda la ciudad (You Belong With Me) a través de redes sociales, por que las mejores personas en la vida son gratis (New Romantics) mientras que también utilizó canciones como Shake It Off, Fearless y All Too Well”.

Los invitados de Taylor

Swift se ha mostrado siempre entusiasta de varios artistas, compartiendo su música pero sobre todo, escenario tanto con famosos conocidos como con nuevos talentos que llaman la atención de la cantante y por eso, en The Eras Tour, Taylor contará con la compañia de Paramore, beabadoobee, Phoebe Bridgers, girl in red, MUNA, HAIM, GAYLE, Gracie Abrams y OWENN que participaran en diferente orden por las 26 fechas del The Eras Tour.

Fechas de tour de Taylor Swift e invitados Fotos: Twitter @taylorswift13

Taylor Swift llegaría también a México

Su más reciente álbum original Midnights, publicado en octubre del año pasado, concreto ventas de más de un millón de unidades en su primer semana de lanzamiento y marco el regreso de Swift después de una batalla legal por los derechos de su catalogo musical que fueron vendidos al manejador y empresario musical Scooter Braun, por lo que Swift lanzó sus propias versiones de canciones que previamente dio a conocer, denominando estas grabaciones Taylor’s Version

Con el anuncio en noviembre de la nueva gira de Swift, sus fanáticos en México han especulado una posible visita de la vocalista que no ha pisado tierras aztecas pero cuenta con una solida fanaticada y se espera se añadan también fechas a otros países de América Latina.

Poster de The Eras Tour de Taylor Swift Foto: Twitter @taylorswift13

*Con Información de EFE