Mujeres que hicieron historia: le prohibieron correr la maratón de Boston y su foto cambió el running para siempre

En la década del 60, la maratón de Boston tenía el mismo reglamento que el resto de los grandes maratones, las mujeres no podían participar

Todos los fines de semana miles de mujeres completan un maratón en alguna parte del mundo. Pero en 1967 eso no ocurría y el motivo era muy sencillo: no había mujeres en los maratones.

¿Acaso no eran capaces de completar los 42 Km 195 mts? Claro que lo eran, pero aun así no estaba permitido que lo hicieran. Desde 1896, en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en Grecia, el maratón se había convertido en la distancia suprema de las carreras de fondo. Pero las mujeres no podían competir, de hecho pasaron décadas para que pudieran correr carreras de más de 800 mts.

Los argumentos infames y discriminatorios incluían teorías falsas como decir que se les caería el útero si practicaban estas distancias. Aun así, desde comienzos del siglo XX distintas mujeres corrieron de manera no oficial la distancia del maratón. Pero faltaba dar el gran paso, poder anotarse en una carrera y competir como un integrante registrado, como cualquier corredor.

La mujer que cambiaría eso llegaría en 1967, en Boston, Estados Unidos. El legendario maratón tenía el mismo reglamento que el resto, las mujeres no podían participar.

Kathrine Switzer decidió que iba a correrla de todas maneras. Se anotó con sus iniciales: KV Switzer, con lo cual nadie notó anomalía alguna. Salió con toda la multitud llevando el dorsal 261 y empezó la carrera.

Las cosas marchaban bastante bien hasta que uno de los oficiales que fiscalizaba la prueba la descubrió e intentó detenerla al grito de “¡Sal de mi carrera y devuélveme el dorsal! Pero Kathrine, que sabía a lo que se enfrentaba desde el comienzo, no estaba sola. Su novio y otros corredores se interpusieron y evitaron que la sacaran del recorrido.

Así fue que pudo seguir corriendo la competencia hasta pasar por el arco de llegada, siendo así la primera mujer en correr de manera oficial un maratón. Su tiempo oficial final fue de 4 horas 20 minutos. Era un momento histórico, pero no alcanzaba con eso, se necesitaba algo más, algo que probara el coraje de Kathrine y la injusticia que sufrían las mujeres.

La foto que cambió el running

La famosa foto de Kathrine Switzer en 1967 fue elegida por la revista Time en la lista de las 100 fotos que cambiaron la historia (AP)

Y esa prueba llegó en forma de foto. Tres fotos, para ser exactos, que registraron el intento de expulsar a Kathrine Switzer de la competencia. Las fotos se volvieron famosas e iniciaron el fin de una era de segregación de las mujeres en estas pruebas.

En 1972, Boston incorporó oficialmente a las mujeres al maratón, New York lo había hecho unos meses antes. Insólitamente el maratón femenino de los Juegos Olímpicos recién se correría en 1984, siendo Joan Benoit la primera en ganarlo, con una marca de 2:24:52.

En cuanto a Kathrine Switzer, ella logró ganar el maratón de New York en 1974, con un tiempo de 3:07:29 y participó de docenas de otras carreras hasta la actualidad. Pero ella no estaba sola en Boston, porque otra pionera fue Bobbi Gibb, quien corrió en 1966 y 1967 el mismo maratón, pero sin dorsal.

No era rechazada por nadie y al no tener dorsal no se intentó expulsarla. Sus marcas fueron mucho más rápidas que las de Kathrine Switzer y luego de 1967 más mujeres hicieron lo mismo que Bobbi Gibb, desde el comienzo respaldadas por diferentes medios y por el público en general hasta que en 1972 se abrió la inscripción para las mujeres.

Athletics - Boston Marathon - Boston, Massachusetts, U.S. - April 18, 2022 Former participants Sara Mae Berman, Nina Kuscsik, Pat Barrett Shore and Kathrine Switzer marking the 50th anniversary of women been officially allowed to run the Boston Marathon REUTERS/Brian Snyder

Años más tarde, de forma retrospectiva, todas las ganadoras entre 1966 y 1971 recibieron la medalla, en el caso de Bobbi Gibb, tres de ellas.

Aunque Kathrine Switzer siempre fue más famosa y se dedicó -y se dedica- a difundir más el deporte en las mujeres, tanto ella como Gibb escribieron varios libros sobre sus experiencias.

Switzer publicó Marathon Woman y Gibb Wind in the Fire, entre otros. Switzer siguió corriendo maratón y en el año 2017, con 70 años, participó del maratón de Boston al cumplirse el cuarenta aniversario de su hazaña.

La famosa foto de 1967 fue elegida por la revista Time en la lista de las 100 fotos que cambiaron la historia. La foto es la prueba, pero quien cambió la historia fue Kathrine Switzer.

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

