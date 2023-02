Catorce lugares mágicos para comer el 14 de febrero por San Valentín

La Ciudad de Buenos Aires tiene restaurantes y bares en todos sus barrios. Y, de cara al Día de los Enamorados, cada uno ofrece menúes diferentes y originales para festejar el amor

Mientras que para algunos es una fecha única, para otros pasa desapercibida, pero todos la tenemos de alguna manera presente. El 14 de febrero se celebra San Valentín, una festividad de origen cristiano que conmemora las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad.

Cómo se celebra San Valentín en el Perú: descubre las costumbres de los peruanos en el día del amor Se trata de una fecha donde el romance florece, pero también el comercio en ciertos sectores. Conoce cuáles son las costumbres más características de los peruanos en este día. VER NOTA

Al aire libre, en salones elegantes o frente al río, esta fecha romántica se despliega en la Ciudad de Buenos Aires en todo tipo de formatos y propuestas. Algunas de las mejores opciones para compartir una experiencia única: una velada de a dos, con amigos, o también, en solitario.

14 restaurantes que celebran el amor con menús especiales

1-La Mar

La Mar, la famosa cebichería del chef peruano Gastón Acurio, desembarcó en 2015 en una casona del barrio porteño de Palermo

La prestigiosa cebichería La Mar del reconocido chef peruano Gastón Acurio, ideó tres preparaciones de edición limitada para degustar especialmente en el Día de los Enamorados. Quienes rindan honor al amor y la amistad en su espacioso salón o su hermosa terraza a cielo abierto, podrán probar el exclusivo cóctel “Sinastría”, inspirado en la compatibilidad astrológica de las parejas, que se compone de Ballantines, extracto de lavanda, almíbar de pera y jugo de limón, terminado con una lámina deshidratada de remolacha.

San Valentín sensual: playlist de canciones para la intimidad con tu pareja Llega el día más romántico del año. Te compartimos una lista de canciones por San Valentín que mezclan el romance, sensualidad y pasión. VER NOTA

Para el momento de la comida, Acurio pensó en un tiradito de pesca del día y langostinos con chalaquita tradicional (cebolla morada picada, ají limo, limón y cilantro) en salsa de melón, naranja y leche de tigre; y en el postre “Kusikuy” (que significa “dicha o alegría”), compuesto por un Tres Leches de cítricos, coco y canela con espuma de chocolate peruano al 70%, un gel de frambuesas, un crocante de chocolate y quinoa garrapiñada, un rocher cremoso de chocolate y café, y una coulis de frambuesas.

¿Dónde? Arévalo 2024, Palermo.

2-Mudrá

Mudrá nos acerca un concepto que revoluciona la gastronomía tradicional a través de platos desarrollados por un equipo de innovación para un emplatado en el que los sabores, texturas, colores y conceptos a los que estamos habituados se transforman en una propuesta disruptiva

Mudrá, el restaurante que sorprende con su innovadora cocina a base de plantas, propone un exclusivo menú de 6 pasos para compartir en el Día de los Enamorados. La propuesta disponible el 14 de febrero por la noche ofrece sabrosas creaciones fuera de carta, cocktails y mocktails. Se podrá degustar en el rooftop de la Fundación Patagonia Flooring Design & Art Center y en su reciente apertura dentro del Centro Comercial Nordelta.

San Valentín: Frases bonitas para dedicar el 14 de febrero A puertas de la celebración del día de San Valentín, donde miles de parejas celebran su amor, descubre qué frases dedicar a esa persona amada. VER NOTA

¿Los destacados? El “Aloo masala” (papa horneada con tikka masala, hongos rostizados, chutney de mango, micro brotes y flores comestibles) con ensalada de tomates de estación, pelones, higos y vinagreta de tamarindo) y la “Parmigiana di melanzane” (berenjena rebozada con pomodoro, mozzarella de cajú y albahaca) y carpaccio di cavolfiore (coliflor marinado con pesto de albahaca y kale, mix de tomates, parmesano de almendras y ajo crocante).

¿Dónde? Av. Córdoba 3942, Villa Crespo.

3-Enero Restaurant

Es un local que combina lo mejor de la comida y coctelería argentina en un ambiente distendido con vista al Río de la Plata

Enero Restaurant celebra San Valentín en su imponente espacio sobre la Costanera porteña, donde ofrecerá un menú de tres pasos con platos cosmopolitas diseñados por el chef Diego Hernández Olave. Se compone de una entrada y un principal a elección por persona, más un postre para compartir, bebidas sin alcohol y vino de la bodega Cuchillo de Palo.

Desde un tiradito de langostinos con salsa tatemada, palta y tortilla de maíz crocante hasta un solomillo de cerdo con salsa de frutos rojos, duraznos blancos a la chapa, mix de verdes y jamón crudo, la propuesta se podrá disfrutar el 14 de febrero por la noche, únicamente con reserva previa, tanto en su sofisticado salón de ambientación selvática como en su imponente deck externo o su nueva terraza con vista al río. Un plan ideal para pasar una velada romántica.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

4-Hierbabuena Vegan

En el barrio de San Telmo se ubica Hierbabuena Vegan, basado en un nuevo concepto en gastronomía: un fast food orgánico, que ofrece deliciosas preparaciones veganas, a base de vegetales certificados y libres de conservantes y aditivos

Hierbabuena Vegan, la hamburguesería y heladería plant-based de San Telmo, diseñó una exclusiva picada vegana para dos personas, con preparaciones artesanales a base de materias primas orgánicas. La propuesta se podrá disfrutar en su ecléctico salón con mesitas sobre el Boulevard Caseros o bien llevar para compartir en la comodidad del hogar.

El combo incluye salchichas plant-based, escabeche de berenjenas, queso de cajú estacionado, hummus de zanahoria, boconccinos de mozzarella vegana, pretzels, aceitunas marinadas en hierbas y oliva, chips de kale con sésamo y merkén, y dos cervezas a elección entre Amber Lager o Bohemian Pilsener de Patagonia y Stella Artois. Para el cierre dulce o para compartir por la tarde, tendrán un especial milkshake de carbón y frutos rojos con coulis de fruta de la pasión y almíbar de rosas, decorado con pétalos de rosas y cookies Red Velvet.

¿Dónde? Av. Caseros 466, San Telmo.

5-Aldo’s

Aldo’s Restorán es un lugar para degustar una sabrosa cocina ítalo-americana y una exclusiva selección de vinos de todas las regiones del país

Este 14 de febrero, Aldo’s Restorán propone festejar San Valentín con un menú degustación de tres pasos compuesto por platos de la cocina italiana en maridaje con vinos seleccionados por el sommelier Aldo Graziani. La propuesta incluye una entrada, dos principales con opción veggie y dos postres clásicos, todo pensado para compartir entre dos personas.

Se trata de una ocasión para disfrutar junto a un ser amado en la hermosa terraza al aire libre o el salón principal de este restaurante que conjuga elegancia y modernidad. Para una velada más íntima, la experiencia se puede trasladar a su asombrosa cava privada que lleva el nombre de la gran Elizabeth Checa, periodista especializada en vinos.

¿Dónde? Arévalo 2032, Palermo.

6-Cosi Mi Piace

Con una propuesta en torno a la pizza romana, Cosi Mi Piace es una de las opciones a tener en cuenta cuando de comida italiana se trata

En el marco del Día de los Enamorados, la cantina italiana Cosi Mi Piace propone compartir sus auténticas pizzas romanas en pareja a un precio imbatible. El 14 de febrero, en su deck sobre la vereda, su pintoresco patio al aire libre o su salón de estilo industrial, se podrán degustar dos variedades “Margherita” en forma de corazón (con salsa de tomates italianos, mozzarella fior di latte y albahaca fresca) más dos copas de vino por $3.800 en total.

Sus distintivas pizzas se elaboran a base de harina italiana Divella y fermentación natural, se estiran con palote y se cocinan por apenas un minuto a 400° C en un horno a leña traído de Nápoles, logrando una masa delgada y crocante, casi sin bordes.

¿Dónde? El Salvador 4618, Palermo.

7-Four Seasons

En los jardines del hotel habrá un show de música caribeña en vivo

El reconocido hotel Four Seasons armó una propuesta de primer nivel para que la experiencia sea completa. Sus reconocidos restaurantes armaron dos menús especiales para la ocasión. Elena ofrece una comida de cuatro pasos más postre y música en vivo.

Mientras que la parrilla Nuestro Secreto, en los jardines o dentro del único restaurante de vidrio, ofrece una noche que prometen será inolvidable, con la posibilidad de que una de las parejas se gane una estadía en el hotel. También recibirán una amenidad de chocolate elaborada por la pastelera Soledad Gamberoni. En los jardines contarán con un show de música caribeña en vivo.

¿Dónde? Posadas 1086, Retiro.

8-Namida

Namida, que supo atesorarse como una joya durante años en el corazón del hotel Palo Santo, hoy festeja el Día de los Enamorados en casa propia: un acogedor local ubicado en la mejor zona de Palermo Hollywood

Para celebrar esta fecha tan especial, Namida elaborará un menú a medida, para celebrar el amor. Para comenzar, un cóctel de bienvenida; luego, un mini ceviche de trucha, pesca, manzana y wasabi; y para coronar los entrantes, un roll de hakusai relleno de langostino y salsa holandesa.

El principal es a elección entre un omakase de 12 piezas de sushi o un vacío en cocción lenta con puré de boniato, cebolla asadas y fondo de misso. Para el postre, una mousse de chocolate semi amargo con helado picante de gochujang.

¿Dónde? El Salvador 5783, Palermo.

9-Osaka

En plan de sushi y cocina nikkei, Osaka es un punto interesante del mapa gourmet

Para el día de los enamorados, Osaka ofrece una propuesta con un menú a la carta con sus especialidades de cocina nikkei, tanto en Buenos Aires como en Punta del Este. La celebración incluye una copa de espumante y macarrones artesanales en Buenos Aires y con bombones en José Ignacio, como obsequio de la casa. Acompaña la velada en Buenos Aires, los vinos de la bodega D.V Catena.

¿Dónde? Juana Manso 1164, Puerto Madero.

10-Arrabal Cantina

Las tapas de Arrabal Cantina

En el barrio de Chacarita se encuentra Arrabal, una cantina moderna que propone platitos al centro para compartir entre vermuts, sangrías, cocktails y vinos naturales. El 14 de febrero, el restaurante ofrecerá un menú de tres pasos con vino incluido, que se podrá disfrutar desde su gran barra, en su íntimo salón, en su patio interno rodeado de plantas o en mesitas sobre la vereda.

Desde unos buñuelos de espinaca, zanahoria, kale y garam masala, con alioli de berenjena y sriracha, hasta un tiramisú de matcha, la propuesta es tentadora y dedica mucho espacio al tapeo.

¿Dónde? Santos Dumont 4056, Chacarita.

11-Spritzza

Como su nombre lo indica, acá la unión de la pizza con los spritz hace la fuerza

Spritzza nace para romper con todos los paradigmas de la pizzería clásica y proponer una mirada contemporánea a la cocina italiana: 16 variedades de spritz acompañadas por una original carta de pizzas al mejor estilo italo-americano y, ¡con gusto argentino!

Para el Día de San Valentín, los enamorados podrán acompañar los tragos típicos de la casa elaborados con el aperitivo estrella, el “Santino Stevani’s”, ingrediente principal de los cócteles que ofrece su barra con la clásica pizza Margarita en forma de corazón.

¿Dónde? Thames 1699, Palermo.

12-Arriba

Arriba se encuentra en la terraza de un shopping, en un espacio de 800m2 ubicado en un tercer piso

Arriba es el restaurante que se despliega en el rooftop del Alcorta Shopping y viene a romper con todos los esquemas. Se destaca por su versatilidad, ofreciendo una experiencia sensorial para cada momento. La propuesta gastronómica se define “entre líneas” y en constante cambio, para seguir elevando día a día el nivel de cada plato y brindar excelencia a sus comensales.

Su carta nace de los mismos valores de quienes la realizan, que la describen “curiosa e innovadora, porque siempre hay una forma para ir más Arriba”. El 14 de febrero, aquellos que salgan a festejar podrán degustar de tragos especialmente pensados para esta fecha, con un menú sugerido de tres pasos y un postre sorpresa especial para la ocasión.

¿Dónde? Jerónimo Salguero 3172, Alcorta Shopping.

13-Bilbo Café

Enamorados del mundo del café de especialidad, dos hermanos y un amigo crearon el singular Bilbo en una tranquila esquina de la zona menos explorada de Villa Crespo

Bilbo Café apuesta al amor a través de su exclusivo box “Love in Brunch” para disfrutar en casa. Una propuesta exclusiva para delivery o take away, que incluye una variedad de exquisiteces para compartir.

La caja trae dos “Mini Crudo Brie” con tomates y verdes; dos “Mini Hot Pastrami”; dos “Mini Bagel” con queso, tomate y huevo; unas “Papas Bravas”; dos gin tonics de frutos rojos; una porción de torta; un pan de chocolate; y dos cafés a elección.

¿Dónde? Beláustegui 802, Villa Crespo.

14-Lado V

Con una estética inspirada en el arte urbano, Lado V trajo es la nueva apertura en Palermo con una innovadora gastronomía vegana

En Lado V, el Día de los Enamorados se vive de fiesta. Si la idea es celebrar el amor con buena energía y diversión, este local de cocina callejera plant-based tendrá una ambientación especial, mucha música y un menú diseñado en conjunto con el restaurante Let It V.

El mismo trae una copa del día de bienvenida, 24 piezas de sushi a base de plantas, un cremoso de chocolate de postre y dos cócteles de autor a elección. Quienes prefieran, podrán optar por platos de la carta habitual, protagonizada por baos veganos, NotBurgers y sándwiches de “casi pollo frito” de NotCo, pizzas de estilo napoletano, tacos veganos y tapas para compartir.

¿Dónde? Honduras 4969, Palermo.

Seguir leyendo: