Salmonella y shigella: cómo prevenir el contagio por carne y achuras contaminadas

No hace mucho, el conurbano bonaerense se vio conmocionado por una noticia. Parecía que no se podía comer asado o no se podía comer achuras. ¿Qué pasó? Dos personas se infectaron, fallecieron. Padecieron una gastroenteritis muy fuerte producto de la shigella y la salmonella, dos bacterias que pueden llegar a ser fatales.

En el Hospital Evita Pueblo de Berazategui dos hombres de 48 y 36 años murieron los días 12 y 17 de enero, producto de un cuadro de diarrea y vómitos, con posterior evolución desfavorable, según la información oficial difundida a fines de enero.

Entonces bueno, ahí aparecieron las fake news que decían que todas las achuras vienen contaminadas que hay que tener cuidado que hay una epidemia, que hay bacterias que no las matan ni 2 mil grados de temperatura. Un volcán no llega a esa temperatura, sino que alcanza los 1.200 grados.

La cocción por arriba de los 60 o 70 grados, que es lo suficiente para hacer una carne bien cocida, bien a punto, mata todos los microbios. Entonces, la realidad, por lo que se pudo saber después, no es una cosa generalizada. Alguien no cocinó lo suficientemente bien la comida, o alguien puso el dedo en el platito. Porque si no, se hubieran contaminado muchas más personas.

No quiero decir que toda la cadena de alimentación argentina se respete al pie de la letra, pero sí quiero decir que no hay que entrar en alarma innecesaria, cuando puede ser un problema que se ha originado en la misma casa.

Pese a la confirmación de estos dos casos de víctimas mortales, la Secretaría de Salud Pública e Higiene municipal de Berazategui informó que no se registra un aumento de casos de diarrea en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). El Hospital Evita Pueblo de esa localidad tampoco detectó una crecida en los pacientes ingresados con estos síntomas. Por su parte, el municipio local clausuró la carnicería desde donde salieron los productos a la venta.

La salmonelosis es una de las intoxicaciones más comunes en los humanos, junto a la shigelosis y el síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli (E. coli). La salmonelosis es provocada por la bacteria salmonella y está estrechamente ligada con la ingesta de ciertos alimentos sin adecuada preparación.

Este patógeno tiene la particularidad de alojarse en el intestino de los animales y humanos contaminados y se transmite mediante sus excretas o heces. En la faena y procesamiento (en caso de pollos o vacas), estos pueden contaminarse y llegar al comensal, que desarrolla la patología. Los humanos se infectan con mayor frecuencia mediante el agua o alimentos, a través de lo que se conoce como contaminación cruzada.

Otros dos pacientes fueron internados también en la localidad bonaerense de Berazategui pero se informó que evolucionaron favorablemente y en uno de ellos los análisis de laboratorio descartaron que el cuadro por el que ingresó al Hospital Evita Pueblo se tratara de una infección por salmonella o shigella, como había ocurrido en los otros tres paciente.

El cuarto paciente fue internado en una clínica privada, y según informaron en su momento fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a Infobae, “el resultado de las muestras biológicas arrojó que se trata de una infección por salmonella”. Dijeron además, que el hombre, de 40 años, trabaja como repartidor de achuras y cerdo, y había consumido carne de la misma carnicería que el primer fallecido, el pasado 13 de enero.

