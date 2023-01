Los detalles del especial look de Lionel Messi para recibir el año

Su especial conjunto de camisa y bermuda llamó la atención de sus seguidores en Instagram

El líder de la Selección argentina Lionel Messi suele usar sus redes sociales no solamente para mostrar su vida profesional, sino que, en ocasiones, deja entrever como por el ojo de una cerradura, una pequeña parte de su intimidad y la de su familia. En los últimos días mostró los festejos junto a familias y amigos de los que participó tras obtener la tercera copa del mundo de fútbol y en las últimas horas subió algunas fotos en la que se lo ve junto a su esposa, Antonella Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Lo que más sorprendió es su look alejado de su estilo habitual.

Camisa abierta con tres bolsillos en verde y naranja

Posando junto a la pileta de su mansión del barrio cerrado Kentucky de la localidad santafesina de Funes, donde se puede observar unos juegos de niños con tobogán de piscina incluidos, al crack argentino se lo vio con un conjunto de camisa de cuello abierto y pantalón bermuda color verde oscuro con vivos naranja.

Con su especial look posó junto a su familia para despedir el año

Su poco habitual look llamó la atención de sus seguidores, varios de los cuales lo comentaron. “El que es campeón se viste cómo quiere”, escribió un seguidor sobre el atuendo que eligió el número 10 en su residencia. Muchos hicieron la referencia, en tono gracioso, a que Leo estaba vestido como un duende. “Leo, sacate el pijama, anda a cambiarte que ya va a estar lista la cena”, bromeó otro.

El pantalón con los mismos detalles en naranja y ribetes que la camisa

Pero, de qué se trata ese conjunto. Es una combinación de la exclusiva marca de indumentaria Gucci, confeccionada en satén de seda que le da un brillo especial. La camisa verde oscuro tiene cuello abierto y bordes en color naranja con ribetes. Presenta tres bolsillos frontales. La bermuda holgada hace juego en la misma combinación de colores, tiene bolsillos laterales y la cintura elastizada.

Tanto la camisa como el pantalón que lució el 10 se encuentran agotados

Tanto la camisa como el pantalón se ofrecían a la venta en forma separada, pero ninguna de las dos prendas se encuentran disponible, ya que distintas tiendas las muestran como agotadas. Aún así se puede ver que el precio de la camisa estuvo entre los 858 euros y los 950 euros.

En tanto, el pantalón también se encuentra agotado y su precio era de 1.183 euros.

El día anterior Messi había posteado un sentido mensaje para despedir el año: “También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, sostuvo.

En menos de una hora el posteo superó los dos millones de likes, y este dato ya no es menor. Es que después de ganar el Mundial, su fotografía festejando con el trofeo consiguió más de 74 millones de “me gusta” y se convirtió en la más likeada de la historia de Instagram.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, había arrancado su mensaje al finalizar el año.

Y lo cerró así: “Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!”

