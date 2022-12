Maridaje y tradición: dos argentinas son protagonistas del primer vermut elaborado con Malbec mendocino

Micaela Najmanovich y Agustina de Alba fueron parte del lanzamiento del primer Cinzano elaborado fuera de Italia (Cinzano)

En el especial mundo de los aperitivos, hay momentos que quedan para la posteridad. Es que no se trata solo de una bebida sino también de una idiosincrasia que la rodea. Frecuentemente hablamos de recetas, de ingredientes y de maridajes. Pero en el tras bambalinas, hay personas idóneas que aportan su granito de arena, y es ahí en donde queda el recuerdo. Agustina de Alba y Micaela Najmanovich son argentinas; la primera es sommelier de vinos y la segunda es chef. Desde sus conocimientos, las dos fueron testigos del nacimiento de un exclusivo vermut italiano que, por primera vez en la historia, se inspiró en las uvas Malbec del país.

Infobae conversó con ambas para conocer de cerca su esencial participación. “Cuando asimilé de qué se trataba me pareció apasionante, porque es hacer lo que a mí más me gusta aplicado a una bebida que está muy vinculada al vino y a toda la industria vitivinícola”, dice de Alba, que probó y analizó Cinzano Segundo, la nueva creación de la firma italiana. “Disfruté porque me interesa mucho y me apasiona todo lo que fui descubriendo, leyendo y buscando”, agrega.

La conocida y clásica fórmula de este vermut estuvo siempre ligada a Italia, específicamente a la ciudad de Torino, que queda en el norte. Ahora, en un hecho inédito para la historia de los aperitivos, la nueva receta incluyó al Malbec argentino y a dos icónicas hierbas locales, la manzanilla y la artemisa cuyana. Para el lanzamiento, estas dos mujeres fueron convocadas para hacer lo que más saben y disfrutan.

La nueva ola del vermut prioriza los sabores y los colores relacionados al vino (Cinzano)

Najmanovich, por su parte, aportó recomendaciones para concretar el maridaje entre la bebida y la comida. “Tanto las notas que nos da el Malbec como el perfil que deja su maceración con botánicos locales nos permite trabajar con sabores audaces y variados”, explica. Pero no nos adelantemos. Ya vamos a conocer con qué platos nos podemos deleitar.

Las sommeliers no sólo se dedican a probar y a opinar. Su rol va mucho más allá de eso porque abarca, también, a la historia y a los contextos que influyen en cada sabor. “Fueron meses de investigar y de meterme en este mundo desde que me contactaron. Cuando me formé como sommelier tuve una materia que se llama aperitivos y el vermú entra dentro de esa cátedra. Entonces, básicamente, lo que hice fue profundizar y leer, y llegue una conclusión”, cuenta de Alba.

¿Cuál fue la conclusión? “Que están, en primer lugar, los vermut del Viejo Mundo, que son los más tradicionales y los más famosos como es el caso de Cinzano y de otras marcas que nacen en Torino, Italia, alrededor del año 1750. Están elaborados a base de vino neutro, entonces lo que se busca es que exploten las hierbas y los secretos de la receta. Pero por otro lado, hay una nueva ola del vermú, que yo le llamo del Nuevo Mundo, que están arraigados a las zonas vitivinícolas como pasa, por ejemplo, en Piamonte, Italia. Lo que se empieza a buscar en este caso es que el vino tenga un protagonismo de al menos 75%, entonces se empieza a sentir más y es protagonista”.

Lo más interesante de esta novedosa corriente, según de Alba, “es que hay países como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos y Argentina que elaboran vermut con sus variedades de vino más emblemáticas. En Sudáfrica es el Pinotage y en Argentina -con su tradición española e italiana- son el Malbec y el Torrontés, principalmente”. Así las cosas, “esta bebida empieza a estar arraigada a muchas bodegas”.

Los hongos terrosos son ideales para acompañar este nuevo vermut (Cinzano)

Ahora sí, vamos a la gastronomía, que no por aparecer después es menos importante. “Las opciones pueden ir desde un plato de carnes rojas o de caza hasta un crudo de pescado fresco y ácido, pasando por un plato de hongos terroso y dulce con algén queso fresco y suave como una burrata o una ricota”, precisa Najmanovich. ¿Por qué? “Porque “el malbec nos pide sabores audaces como carnes rojas o de caza, y pescados grasos. O también sabores terrosos como hongos, remolacha o tubérculos. La acidez, por su parte, hace brillar aun más a las hierbas y a los botánicos locales”.

En ese marco, la chef, que lleva adelante el exclusivo restaurante porteño Anafe, sugiere sumar “preparaciones con limón, alcaparras o quesos frescos como la burrata, el brie o la ricota”. Según ella, “el universo argentino y mediterráneo es el ideal para juntarse con amigos y con una botella de este vermut”.

“Es un honor haber participado del nacimiento de este Cinzano. Es nuestro vermut preferido y poder estar activamente en el primero que se hizo en Argentina, nos encanta”, cerró Najmanovich.

La preparación y la tradición

Como cierre, la sommelier hace un repaso histórico que está enraizado en una larga tradición de paladares. “El vermut está bastante relacionado con la Argentina, con nuestros abuelos y con los inmigrantes tanto italianos como españoles. Tenemos una tradición muy cercana con los vermut, que en general están muy ligados al vino. De todas maneras, el acercamiento mundialmente pionero al vermut lo hizo Hipócrates, que fue el primer médico de la historia. Lo que él buscaba era combinar vino y hierbas con fines medicinales”.

Vermut, soda y limón, los ingredientes esenciales para disfrutar la nueva creación de Cinzano (Cinzano)

Cinzano Segundo cuenta con dos maceraciones que incluyen hierbas secretas y otras locales como las ya mencinadas manzanilla y artemisa cuyana. Este blend se completa con la presencia de especias y frutas y con los aromas naturales de la canela y la piel de naranja. “A la vista, ofrece un color rojo purpúreo. En nariz es expresivo y regala aromas a frutas negras que recuerdan a la ciruela, típicas del Malbec argentino, a su vez, aparecen leves notas a hierbas y especias que recuerdan a la canela, en boca es exuberante, frutado, herbal y envolvente¨, describe de Alba. Y como cierre, recomienda preparar este trago con 70% de vermut y 30% de soda, agregando hielo y una rodaja de limón para resaltar.

El mercado

En 2021, por cuarto año consecutivo, la categoría vermut experimentó un crecimiento exponencial en el mercado argentino. Según la consultora internacional IWSR, el salto fue de un 23% en comparación con 2020. Una de las razones de esa cifra tiene que ver con los nuevos consumidores, atraídos por la constante innovación de los vermuts locales en el segmento premium.

¨Nuestro principal objetivo a la hora de planificar el lanzamiento de Cinzando Segundo fue reforzar nuestro liderazgo y trabajar sobre una innovación 100% local, usando vino Malbec como base, en un nuevo producto pensado para competir en el segmento premium y a la vez sumar a nuevos consumidores¨, destaca Maria Carolina Gentile, directora de Marketing de Campari Group Argentina.

Seguir leyendo: