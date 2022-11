Los imprescindibles de Tefi Russo: “Mi cartera es como la de Mary Poppins, puede salir de todo”

Los Imprescindibles - Con Tefi Russo

Probó con varias carteras, pero hay algo que no puede abandonar: el tan mentado bolso o, como lo llama ella, el bolso batallero. “Adentro me lo separo en bolsitos, porque si no es un caos. Tengo el bolsito de la tecnología, sí soy esclava del celular porque trabajo en un medio digital. Así que bueno llevo todo: cargador externo, cargador de batería que te carga dos o tres baterías y auriculares”, comienza diciendo Tefi Russo a Infobae, para contar cuáles son sus imprescindibles.

Tefi se ríe de ella misma cuando saca de la bolsa tecnológica un parlantito pequeño. “Esto me hace quedar media bolichera, pero uno nunca sabe dónde puede surgir una fiesta, o una música de fondo cuando estamos grabando no puede faltar”, agrega entre risas.

Para la influencer y cocinera siempre tiene que haber una botella de agua. “Salgo con el agua todo el tiempo y a todos lados. Esto es como la cartera de Mary Poppins, de acá voy sacando varias cosas, manzanas, frutos secos, a veces un yogur si hace frío afuera”, cuenta.

Tefi lleva un delineador que se le rompió por la mitad pero ama: "Me quise morir, pero luego vi que me viene bárbaro porque entra perfecto".

No puede faltar el kit de make up. “Lápiz de labio, siempre llevo el mismo. Y un delineador que cuando se me rompió por la mitad me quise morir, pero siempre buscándole el lado positivo a las cosas, dije, ´queda copado para la cartera siendo así de chiquitito´”, explica Tefi.

Nunca en la vida lleva plata encima, dirá. “Me acostumbré a pagar con la billetera virtual, con la tarjeta. Llego a ir a un estacionamiento que no se pueda pagar con esos medios y me quedo ahí. O llamo a mi mamá”, suma entre risas.

La influencer lleva anteojos siempre. “Muy fanática, tengo dos anteojos y no sé por qué no tengo tres, porque siempre suelo llevar muchos acá”, aclara. Mentitas. Siempre lleva una cajita. “Sin azúcar, porque hace mal a los dientes”, agrega.

Las crema de manos es otro imprescindible. “Voy aprovechando y me pongo crema de manos siempre porque me quedan muy secas al lavar los platos y cocinar”, cuenta.

La influencer lleva siempre una cinta métrica, dice que le gusta la decoración y ayudar a sus amigos a renovar sus casas

Tefi sorprende y saca un metro en su cartera. Sí, una cinta métrica. “Siempre tengo una. Me gusta mucho la decoración, ayudo a muchos amigos a renovar sus casas, así que llevo un metro a mano y la verdad es muy útil”, dice esta mujer, quien nunca se puede quedar sin gomitas ni broches para el pelo. “Los tengo siempre colgados de la cartera y muchas veces miro la cartera y tengo cuatro broches en cada lado. Tengo el hábito, lo lamento, estoy todo el día tocándome el pelo, entonces en una cena capaz que te hice seis peinados”, explica.

Protector solar 50 a todos lados. Esta es otra máxima de Russo. “Todas las mañanas me levanto, me lavo la cara, los dientes y siempre me pongo protector”, cuenta Tefi, quien dice que “separó de la billetera” y lleva solo un tarjetero.

Si se trata de perfumes, Tefi confiesa que si bien lleva uno siempre, tiene un especie de conflicto. “Cuando quedé embarazada tuve un tema con los olores y los perfumes, por eso los uso por periodos muy cortitos, me empiezan a molestar. En verano, uso más fresquitos y en invierno así como más dulzones”, explica.

Tefi lleva perfumes y dice que los usa por periodos muy cortos

Tefi tiene todo desplegado. Este es su vasto mundo de imprescindibles. “Espero que hayan sacado alguna buena idea y les haya gustado meterse en mi cartera por un ratito”, finalizó con una sonrisa.

