Crimen y Justicia

Los motivos por los que sigue en funcionamiento la clínica de Villa Ballester donde hallaron ocho fetos en bolsas

Se trata del centro médico donde una nena de 12 años embarazada de 32 semanas tuvo un parto inducido. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer los resultados de la inspección que realizó ayer

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Personal de la Policía Bonaerense llevó adelante un allanamiento en las instalaciones de la Clínica Santa María en Villa Ballester

A pesar del hallazgo de ocho fetos en bolsas de consorcio en la Clínica Santa María de la localidad bonaerense de Villa Ballester y de la investigación en curso, el centro médico todavía sigue funcionando con normalidad. Según comunicó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, no se encontraron motivos para clausurar el lugar.

Por orden judicial, la cartera que dirige el ministro Nicolás Kreplak realizó este lunes una inspección en la clínica para observar las condiciones sanitarias y de seguridad del lugar.

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El informe oficial indicó que sólo se detectaron infracciones menores, como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, por lo que les otorgó un plazo para subsanar estos problemas, tal como indica la normativa.

De ninguna manera estas faltas constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción de su funcionamiento”, señalaron desde el Ministerio bonaerense.

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“Se constató que todos los residuos derivados de los procedimientos se encontraban correctamente dispuestos en bolsas rojas, conforme a la normativa vigente para residuos patogénicos en establecimientos de salud", añadieron.

El caso

Todo comenzó con un pedido urgente de la justicia de Santiago del Estero, que alertó a las autoridades nacionales por el paradero de una nena de 12 años, que había desaparecido mientras transitaba la semana 32 de gestación.

La Fiscalía de Monte Quemado, a cargo de la causa, había enviado el viernes un oficio al Juzgado Federal de Tres de Febrero ante dos posibilidades: las sospechas era que la menor podía haber sido trasladada allí para realizar una interrupción del embarazo o que existía riesgo de apropiación ilegal del bebé por nacer.

La clínica de Villa Ballester donde encontraron los fetos
La clínica de Villa Ballester donde encontraron los fetos

En este contexto, comenzó una investigación interprovincial -que quedó a cargo de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense- para dar con la víctima y con su madre, a quien tampoco lograban ubicar en su provincia.

Tras una serie de tareas de inteligencia, los agentes permitieron localizar a ambas en la localidad bonaerense de Villa Ballester, a más de 1.100 kilómetros de Santiago del Estero.

Cuando las encontraron, la menor ya había parido y la madre de la adolescente admitió que desconocía si el bebé estaba con vida. Esto, sumado al intento de encubrimiento previo del director de la clínica, reforzó las sospechas de las autoridades sobre una posible maniobra de sustracción.

Lo que siguió fue una escena macabra. Se hallaron ocho fetos en bolsas de consorcio. Cinco de ellos estaban completamente formados; los otros tres, en un estado inicial de desarrollo.

Los fiscales de Santiago del Estero, por su parte, creen que el aborto fue practicado. De todas formas, la causa por trata continúa en la Justicia federal. Las pericias a los fetos hallados serán la clave para despejar cualquier duda. Por otra parte, la Justicia de instrucción de San Martín inició una investigación a la clínica, a cargo de la UFI N° 7 de la zona, para determinar si esos abortos fueron practicados fuera de la ley.

Desde el Ministerio bonaerense recordaron que según la Ley 27.610, hasta la semana 14 inclusive se puede realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que a partir de la semana 15 corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) —por causales de salud, riesgo de vida o violación—, sin límite de edad gestacional.

Por el momento, hay dos prófugos en el caso, buscados por violar a la menor protagonista de esta historia. También, un familiar que habló, que hizo la denuncia y rompió el silencio. De momento,no hay detenidos y todos los presentes en el lugar también fueron identificados.

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