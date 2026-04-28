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Un jubilado abrió fuego en una oficina pública y un tribunal de Atenas: dejó varios heridos y está prófugo

Las autoridades de Grecia han iniciado una operación para localizar a un sospechoso de 89 años, quien efectuó los disparos que provocaron pánico y un despliegue policial inmediato

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Equipos de rescate y agentes de policía caminan frente al Tribunal de Apelación de Atenas tras un tiroteo que dejó varios heridos, en Atenas, Grecia, el 28 de abril de 2026. Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi vía REUTERS
Equipos de rescate y agentes de policía caminan frente al Tribunal de Apelación de Atenas tras un tiroteo que dejó varios heridos, en Atenas, Grecia, el 28 de abril de 2026. Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi vía REUTERS

Un hombre armado abrió fuego en una oficina de seguridad social y en un tribunal en el centro de Atenas el martes e hirió a varias personas, informaron las autoridades griegas. Había un operativo policial en marcha para localizar al atacante, a quien medios griegos identificaron como un hombre de 89 años.

La policía indicó que un sospechoso armado con una escopeta inicialmente abrió fuego en una oficina de seguridad social en el centro de la capital griega, donde hirió a un empleado. Los policías que llegaron al lugar atendieron al hombre, pero el agresor huyó de la escena.

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La policía señaló que se sospechaba que el mismo hombre posteriormente abrió fuego en la planta baja de un edificio judicial en otra parte del centro de Atenas, donde varias personas resultaron heridas, y añadió que las autoridades habían encontrado la escopeta.

Varias personas se congregan frente al Tribunal de Apelación de Atenas tras un tiroteo que dejó varios heridos, en Atenas, Grecia, el 28 de abril de 2026. Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi vía REUTERS
Varias personas se congregan frente al Tribunal de Apelación de Atenas tras un tiroteo que dejó varios heridos, en Atenas, Grecia, el 28 de abril de 2026. Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi vía REUTERS

Las autoridades griegas han informado de la puesta en marcha de una operación policial para dar con el supuesto autor del tiroteo, que tendría 89 años y ha abandonado las dos zonas en las que ha abierto fuego.

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El incidente ha provocado que ambos edificios sean evacuados y acordonados. Además, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un gran despliegue policial en el centro de la ciudad a medida que realizan las operaciones de búsqueda.

Imágenes de la radiotelevisión estatal ERT News mostraron a equipos de ambulancias trasladando al menos a tres personas desde el tribunal hasta ambulancias que esperaban.

Varias personas se congregan frente al Tribunal de Apelación de Atenas tras un tiroteo que dejó varios heridos, en Atenas, Grecia, el 28 de abril de 2026. Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi vía REUTERS
Varias personas se congregan frente al Tribunal de Apelación de Atenas tras un tiroteo que dejó varios heridos, en Atenas, Grecia, el 28 de abril de 2026. Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi vía REUTERS

El motivo del tiroteo no estaba claro. ERT informó que, al parecer, el atacante había arrojado sobres con documentos al suelo después del tiroteo en el tribunal, diciendo que esos eran los motivos de sus acciones.

Alexandros Varveris, jefe del Fondo Nacional de Seguridad Social conocido por su acrónimo griego EFKA, dijo que el atacante había ido al cuarto piso de las oficinas del fondo de seguridad social en la zona de Kerameikos, en el centro de Atenas, y abrió fuego después de decirle a un empleado que “se agachara”. Su disparo alcanzó a otro empleado, que resultó herido en la pierna, dijo Varveris, y añadió que el atacante llevaba una gabardina bajo la cual había ocultado la escopeta.

“Entró, subió al cuarto piso, levantó su escopeta, le dijo a un empleado que se agachara y alcanzó a otro”, dijo Varveris a la radio de ERT. Señaló que no parecía que el atacante hubiera apuntado específicamente al empleado al que alcanzó.

Agentes de policía caminan frente al Tribunal de Apelación de Atenas tras un tiroteo que dejó varios heridos, en Atenas, Grecia, el 28 de abril de 2026. Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi vía REUTERS
Agentes de policía caminan frente al Tribunal de Apelación de Atenas tras un tiroteo que dejó varios heridos, en Atenas, Grecia, el 28 de abril de 2026. Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi vía REUTERS

El empleado herido fue trasladado a un hospital, después de que la policía le aplicara un torniquete en la pierna en el lugar.

La violencia armada es relativamente rara en Grecia, donde la posesión de armas de fuego está permitida pero estrictamente regulada.

(con información de AP y EP)

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