Miami ya no promete, decide quién gana: tecnología, poder y desigualdad en la nueva arquitectura del mercado global

eMerge Américas 2026

Fui invitada a eMerge Americas 2026, en el marco de la Miami Tech Week, y lo que encontré no fue un evento tecnológico sino un espacio donde se define poder. Más de 20.000 personas, cientos de speakers y una arquitectura clara: inteligencia artificial, seguridad nacional, salud y finanzas operando en un mismo sistema. Miami dejó de ser un punto de encuentro para convertirse en un nodo de decisión. No se trató de tendencias futuras ni de discursos aspiracionales. Se trató de sistemas en marcha, capital en movimiento y actores que ya están definiendo las reglas.

En los press briefings, la conversación dejó de ser teórica. Con Stephen Winchell, director de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), el mensaje fue directo: la innovación ya no es un proceso aislado, es una herramienta estratégica del Estado. La tecnología dejó de estar al servicio exclusivo del mercado y pasó a integrarse a la lógica de seguridad nacional. Esta transición no es menor. Marca el paso de la innovación como ventaja competitiva a la innovación como infraestructura de poder.

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Datos, ciberseguridad y el nuevo núcleo del sistema financiero

Ese mismo eje apareció en el sector privado. Johan Gerber, desde Mastercard, expuso lo que hoy es una de las verdaderas fronteras de poder: la ciberseguridad y la protección de datos. En un contexto donde los ataques digitales escalan en complejidad y frecuencia, el activo más valioso ya no es el dinero sino la capacidad de proteger la infraestructura que lo sostiene.

Eric Trump, Executive Vice President de Trump Organization (REUTERS/Tyrone Siu/File Photo)

No es casualidad que Mastercard y Recorded Future hayan tenido un rol central como sponsors. La dirección es clara. El sistema financiero dejó de ser un intermediario para convertirse en arquitectura. Ya no se trata solo de mover capital sino de asegurar su integridad en un entorno donde la vulnerabilidad digital es sistémica.

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Tecnología, política y capital en la misma mesa

El punto más incómodo aparece cuando se conecta tecnología con poder político y capital. La presencia de Eric Trump, junto con actores del ecosistema cripto y energético, evidenció una convergencia que hasta hace poco era marginal. Infraestructura energética, Bitcoin y política pública dejaron de ser conversaciones separadas.

Al mismo tiempo, el rol del Estado se consolidó de manera explícita. La participación del United States Army y de distintas agencias vinculadas a defensa confirma que la innovación tecnológica ya está completamente integrada a la estrategia geopolítica. La frontera entre sector público y privado se diluye cuando el activo en juego es el control de infraestructura crítica.

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La concentración del valor en la economía de la inteligencia

Esto redefine el mapa. La tecnología dejó de ser una industria para convertirse en una capa transversal que estructura todas las demás. Inteligencia artificial, fintech, defensa y salud convergen. Y cuando todo converge, también se concentra el poder.

La pregunta que sobrevuela ya no es quién va a innovar. Es quién va a capturar valor

Los nombres lo reflejan. Ejecutivos de IBM, Dropbox y NVIDIA compartieron agenda con actores como Palantir Technologies, Mayo Clinic y Waymo. La conversación no giró en torno a ideas futuras sino a sistemas en ejecución y a cómo escalar su impacto.

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La pregunta que sobrevuela ya no es quién va a innovar. Es quién va a capturar valor. Porque mientras el capital, la tecnología y los gobiernos operan en coalición, el acceso no se distribuye de la misma manera. La velocidad de adopción genera una nueva forma de desigualdad que ya no se mide entre países sino dentro de los propios sistemas.

Quien tiene acceso a infraestructura, datos y capacidad de implementación escala. Quien no, queda afuera.

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Y ese diferencial se está ampliando con una velocidad que los marcos regulatorios no alcanzan a seguir.

Miami como laboratorio de poder tecnológico

Miami entendió esto antes que muchos. Lo que antes era un hub aspiracional hoy funciona como un laboratorio donde se testean modelos de negocio, alianzas público privadas y nuevas arquitecturas de mercado. No es casual que el capital internacional esté migrando hacia estos espacios donde la regulación es más flexible y la conexión entre actores es directa.

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La ciudad dejó de competir con Silicon Valley en narrativa para hacerlo en ejecución. Aquí el valor no está en la promesa sino en la capacidad de articular intereses diversos en tiempo real. Inversores, corporaciones, startups y Estado operan en un mismo plano, acelerando decisiones que en otros mercados tardarían años.

Desde mi lugar como ingeniera, empresaria y comunicadora, la conclusión es clara. La tecnología ya no es neutral. Es poder. Y como todo poder, no se distribuye de manera equitativa.

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La pregunta que queda abierta no es tecnológica. Es política, económica y profundamente humana. Quién decide las reglas del juego en esta nueva arquitectura y bajo qué criterios.

Porque en Miami ya no se está discutiendo el futuro. Se lo está ejecutando.

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