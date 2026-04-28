El petróleo sube más de un 2% ante la falta de acuerdo entre EEUU e Irán sobre el plan nuclear y el estrecho de Ormuz

Imagen de archivo de un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, en EAU, cerca de la frontera con Omán. 11 marzo 2026. REUTERS/Stringer

Los precios del petróleo subían este martes más de un 2% mientras las bolsas bajaban, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara la última propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz, dejando sin perspectivas de alivio un bloqueo que mantiene el crudo muy por encima de los 100 dólares por barril.

El crudo Brent del mar del Norte, referencia del mercado internacional, avanzaba un 2,7% y se ubicaba de nuevo por encima de los 110 dólares por barril (111,17 USD). Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), subía un 2,5% hasta los 98,78 dólares. Los precios se mantienen muy por encima de los niveles previos al conflicto y han subido de forma constante a medida que se desvanecen las esperanzas de un acuerdo de paz inminente.

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El analista de IG Tony Sycamore señaló que Teherán podría estar más presionado a llegar a un acuerdo pronto, ya que se espera que sus instalaciones de almacenamiento de crudo alcancen su capacidad máxima esta semana. Sin embargo, las negociaciones siguen estancadas: Trump descartó la última oferta iraní, que contemplaba la reapertura del estrecho a cambio de preservar su programa nuclear, condición inaceptable para Washington.

La suba del crudo arrastraba a la baja a la mayoría de los mercados bursátiles de Asia y Europa. Tokio y Hong Kong perdían un 1% y Shanghái un 0,2%. Londres, París y Fráncfort retrocedían al inicio de la sesión, después de que el S&P 500 y el Nasdaq volvieran a alcanzar máximos históricos la víspera en Nueva York.

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El costo del bloqueo

Embarcaciones en las aguas cercanas al estrecho de Ormuz, vistas desde Omán

El estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos de paz una quinta parte del petróleo y gas mundiales, permanece prácticamente cerrado desde principios de marzo. Sumando todas las materias primas, el tráfico marítimo por el paso se redujo un 95% desde el inicio de las represalias iraníes.

El mercado del gas natural licuado (GNL), del que Qatar es uno de los principales exportadores, es uno de los más golpeados por las restricciones. En el caso del petróleo crudo, más de 70 buques cargados salieron del Golfo desde el 1 de marzo, principalmente procedentes de Irán.

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La guerra ha disparado los precios de la energía, acelerado la inflación y ensombrecido las perspectivas de crecimiento mundial. La continuidad del bloqueo presiona además a los bancos centrales: esta semana anunciarán sus decisiones de política monetaria la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, tras el Banco de Japón, que este martes mantuvo sus tasas sin cambios. Se espera que todos dejen las tasas sin variación, pero los mercados seguirán de cerca sus comentarios sobre el impacto inflacionario del conflicto.

Primer metanero en cruzar Ormuz desde marzo

FOTO DE ARCHIVO: Instalaciones de producción de gas natural licuado (GNL) de QatarEnergy, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, Qatar, 2 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

En medio del bloqueo, un buque cargado de GNL atravesó el estrecho de Ormuz por primera vez desde el cierre casi total del paso, según la consultora Kpler, especializada en el seguimiento de flujos de materias primas.

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El metanero Mubaraz, controlado por la compañía petrolera nacional emiratí Adnoc, salió del Golfo con 132.890 m³ de GNL a bordo. La embarcación, de unos 290 metros de largo, había cargado su mercancía en la isla de Das, en Emiratos Árabes Unidos, el 2 de marzo, y apagó su transpondedor AIS a finales de ese mes durante un mes, antes de volver a emitir señal el lunes frente a las costas de India.

“Es posible que lograra cruzar el estrecho el fin de semana del 18-19 de abril, cuando varios buques, entre ellos siete metaneros, intentaron pasar”, aunque la fecha no está aún confirmada, indicó Charles Costerousse, analista de Kpler. Antes del Mubaraz, el único metanero que había cruzado desde el 1 de marzo era el Sohar LNG, que navegaba sin apenas carga.

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Siguen las negociaciones

Trump descartó la última propuesta de Irán, pero el mantiene por ahora la vía diplomática. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La guerra en Oriente Medio estalló el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y ha causado miles de muertos, principalmente en ese país y en Líbano. Una frágil tregua está activa desde hace casi tres semanas, pero el paso por Ormuz permanece prácticamente cerrado. Trump rechazó la última propuesta iraní por no abordar el programa nuclear, e instruyó a sus asesores a continuar las negociaciones telefónicas con Teherán. El Pentágono puso a disposición de la Casa Blanca distintas opciones militares para forzar la apertura del estrecho, pero el presidente mantiene por ahora la vía diplomática. Mayo será un mes clave.